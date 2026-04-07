Samsung Galaxy S26 vs OnePlus 15: dit is de beste optie voor jou

Twee populaire telefoons in het hogere segment, maar wel met een ander karakter. Op het moment van schrijven kosten de Samsung S26 en OnePlus 15 allebei 749 euro. Perfect dus om ze eens met elkaar te vergelijken!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung S26 vs OnePlus 15: de verschillen op een rij

In november van vorig jaar verscheen het nieuwste vlaggenschip van OnePlus: de OnePlus 15. Al snel kreeg het toestel een reputatie als snelheidsduivel en krachtpatser vanwege de razendsnelle chipset en robuuste bouwkwaliteit. Zelf waren we ook erg enthousiast, al kraakten we ook wat kritische noten in onze review, bijvoorbeeld over het matige updatebeleid. Momenteel zit de OnePlus voor € 749,- in je broekzak.

De Samsung Galaxy S26 kwam afgelopen maand uit. De goedkoopste nieuwe high-ender van Samsung heeft ook een snelle chip aan boord, een fraai scherm en zoals bekend, een fantastisch updatebeleid. Jammer genoeg vonden we de prijs bij lancering wat aan de hoge kant voor de specificaties (en gebrek aan vernieuwingen ten opzichte van de vorige generatie). De huidige prijs van de S26 is een stuk prettiger: € 749,-.

In dit koopadviesartikel leggen we de twee vergelijkbaar geprijsde toestellen naast elkaar. Zo weet jij straks precies welke telefoon het best bij jou past. Lees snel verder!

Samsung Galaxy S26 vanaf € 749,- Bekijk prijzen Bekijk Samsung Galaxy S26 Algemeen 149.6 x 71.7 x 7.2 mm 167 gram 6.3 inch Dynamic Amoled scherm 120 Hz 50 MP 12 MP 10 MP camera’s 12 MP selfiecamera Samsung Exynos 2600 12 GB werkgeheugen 4000 mAh Geen snelladen, 25 watt Android 16 t/m Android 23 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2033 (verwacht) Release: 03 / 2026 OnePlus 15 vanaf € 749,- Bekijk prijzen Bekijk OnePlus 15 Algemeen 161.4 x 76.7 x 8.2 mm 215 gram 6.78 inch Amoled scherm 165 Hz 50 MP 50 MP 50 MP camera’s 32 MP selfiecamera Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 12 GB werkgeheugen 7300 mAh Snelladen, 120 watt Android 16 t/m Android 20 (verwacht) Beveiligingsupdates tot 2031 (verwacht) Release: 11 / 2025

1. Design en scherm

De Samsung Galaxy S26 focust op fans van een compact (6,3 inch) en verfijnd toestel. Het resultaat is een premium en praktisch ontwerp dat veel mensen aanspreekt. Voor dagelijks gebruik en comfort zit je met de S26 meer dan goed. De OnePlus 15 is daarentegen een stuk groter (6,78 inch) en heeft een stoerdere en robuustere look. Dat oogt wat minder premium, maar je krijgt daar wel een betere bouwkwaliteit voor terug. De OnePlus kan dus beter tegen een stootje, mocht je dat belangrijk vinden.

Het scherm van de Samsung S26 biedt een resolutie van 2340 bij 1080 pixels, de ververssnelheid ligt op 120Hz en de piekhelderheid bedraagt 2600 nits. Dat is uitstekend, maar er zijn toestellen met betere schermen. De OnePlus 15 bijvoorbeeld, met z’n display met een resolutie van 2772 bij 1272 pixels. Ook de ververssnelheid is hoger (165Hz), al heb je met 1800 nits wel een lagere piekhelderheid te pakken.

Oordeel

Voor liefhebbers van mobiele games zijn de schermprestaties van de OnePlus een grote plus. Wie liever een wat helderder scherm wil, komt eerder uit bij de Samsung.

OnePlus 15

2. Hardware

Beide smartphones draaien op een andere chip. Aan boord van de OnePlus zit de snelle Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip, terwijl in de Samsung de eveneens rappe Exynos 2600-chip zit. Beide processoren zorgen voor fijne en soepele prestaties, precies wat je mag verwachten van toestellen in deze prijsklasse. De snelste van de twee is de ‘draak’, maar de praktijk wijst uit dat de Exynos maar een paar procent minder snel is.

Fijn is dat de Samsung S26, de instapper van de driedelige S26-serie, sinds dit jaar over minimaal 256GB in plaats van 128GB opslag beschikt. Je kunt tegen een meerprijs ook voor 512GB kiezen. De hoeveelheid werkgeheugen bedraagt altijd 12GB. De OnePlus 15 heeft dezelfde configuratie met 12/256 GB. Ook hier kun je voor een duurdere variant gaan met dubbel zoveel opslagruimte, maar het werkgeheugen blijft hetzelfde.

Oordeel

De verschillen in de chipsets zijn klein. Wie pure snelheid belangrijk vindt, zal neigen naar de OnePlus. Voor meer gebalanceerde prestaties moet je bij de Samsung zijn.

Samsung Galaxy S26

3. Camera’s

Moderne vlaggenschepen van Samsung staan bekend om prima fotoprestaties, al wordt er de laatste jaren weinig meer geïnnoveerd. Met de bekende drievoudige camera-opstelling (50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10 megapixel-telelens met 3x optische zoom) heeft de S26 alles in huis voor alledaagse fotografie. Je moet alleen wel houden van de ’typische Samsung-look’: stevig verzadigde kleuren die van je scherm af spatten.

OnePlus heeft een reputatie hoog te houden na de geweldige cameraprestaties van de OnePlus 12 en 13. Dat kwam deels door de samenwerking met specialist Hasselblad, die met de OnePlus 15 ten einde kwam. Inmiddels is gekozen voor de zelfontworpen fotografiestijl DetailMax Engine. De drie camera’s achterop de OnePlus 15 (een hoofdcamera, telelens en groothoeklens van 50 megapixel) maken realistische foto’s met best wat detail. De kleuren zien er natuurlijk uit, maar het is niks spectaculairs.

Oordeel

Samsung gaat duidelijk voor consistentie en betrouwbaarheid: wie foto’s maakt met de S26, weet waar die aan toe is wat verwacht kan worden. De OnePlus is weerbarstiger, maar schiet prettige en natuurgetrouwe kiekjes. Dit is dus een echte smaakkwestie.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Accu

DIt is het terrein van de OnePlus 15. De batterij van maar liefst 7300 mAh is een enorme troef van de OnePlus. Bij normaal gebruik hoef je maar eens in de twee dagen te laden. Dat kan razendsnel met maximaal 120 watt. Daarvoor moet je wel een SUPERVOOC-lader aanschaffen. Draadloos laden kan tot 50 watt. Magnetisch laden is ook een optie, maar de OnePlus 15 is van zichzelf niet magnetisch. Daar heb je een hoesje voor nodig.

Samsung staat niet bekend om de grote accu’s en de S26 is geen uitzondering. De bescheiden batterij van 4000 mAh is voor topmodellen eigenlijk niet meer van deze tijd. De S23 uit 2023 had diezelfde batterijgrootte ook al. Opladen gaat ook niet al te snel, met slechts 25 watt. Het is allemaal voldoende om een volle dag door te komen, maar meer ook niet. Draadloos laden kan tot 15 watt. Magnetisch laden kan met een hoesje.

Oordeel

Wie lekker lang op één lading wil doen, kan niet om de OnePlus heen. Verder zit het toestel weer rap vol. Wie de Samsung aanschaft, weet dus waar die echt op inlevert.

Samsung Galaxy S26 OnePlus 15

Waar het vorige onderdeel duidelijk voor de OnePlus 15 was, is dat bij het updatebeleid omgekeerd. Wie een nieuw toestel koopt met de intentie er lang mee te doen, is beter af met de Samsung S26. Hij draait op Android 16 en kan maar liefst zeven jaar volledige ondersteuning tegemoet zien. De telefoon wordt dus bijgewerkt tot en met Android 23. Beveiligingspatches rollen uit tot de lente van 2033. Een fijne en veilige gedachte voor jou én een eventueel volgende eigenaar.

Ook de OnePlus 15 komt met Android 16 vanuit de doos. Maar, hier krijg je slechts vier jaar aan Android-versie-updates bovenop, maar wel zes jaar aan beveiligingspatches. Niet zo goed dus als de zeven jaar die Samsung (en Google) tegenwoordig bieden, maar acceptabel. Gezien het feit dat de gemiddelde smartphonegebruiker meestal drie à vier jaar met een toestel doet, kom je zelf waarschijnlijk niks tekort. Het wordt alleen wel minder aantrekkelijk om je OnePlus na een aantal jaar door te verkopen.

Oordeel

Samsung voegt langetermijnoptimalisatie toe met One UI en belooft tot zeven Android-updates, waardoor hij een stuk toekomstbestendiger is dan de OnePlus met maar vier Android-updates. Voor je eigen gebruik zit je bij de OnePlus ook gewoon goed, maar die geef of verkoop je wat minder gemakkelijk door als die geen updates meer krijgt.

Conclusie Samsung Galaxy S26 vs OnePlus 15

De Samsung is zonder twijfel de veilige optie van de twee. Je krijgt een mooi en helder scherm, soepele prestaties, voorspelbare foto’s en een uitstekend updatebeleid. Ook is het toestel lekker compact. Voor dit soort ‘rechttoe rechtaan-smartphones’ in het hogere segment is gewoon een grote doelgroep, zeker nu de prijs is gezakt van 999 euro naar € 749,-. De S26 is alleen niet heel spannend en heeft niet de beste accuduur.

De OnePlus daarentegen is voor een specifiekere doelgroep. Wie momenteel € 749,- betaalt, haalt daar een robuuste snelheidsduivel voor in huis. Ideaal voor gamers die de snelste chip, hoogste ververssnelheid en functies als extra koeling nodig hebben. Verder laadt de OnePlus 15 rap op en maakt die realistische kiekjes. Het updatebeleid is wel aan de sobere kant en het toestel is minder compact dan de Samsung.

