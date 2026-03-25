Deze 5 smartphones laad je razendsnel op in 2026

Accu’s die opladen met 100 watt en meer zijn allang geen uitzondering meer in de wereld van premium smartphones. Wij zetten 5 toestellen voor je op een rijtje die je – bedraad of draadloos – razendsnel naar de 100 procent knalt.

Smartphones snel opladen

De Samsung Galaxy S26-serie is net uit. Eén van de verbeteringen is dat de laadprestaties van de S26, S26 Plus en S26 Ultra zijn aangepakt. Die toestellen kun je in een halfuur tot 55 procent (S26), 70 procent (Plus) en 75 procent (Ultra) vol krijgen.

Maar, er zijn telefoons die binnen dertig minuten dichter bij de 100 procent zitten. De vijf toestellen in dit artikel bijvoorbeeld. Het ligt er natuurlijk wel aan of jouw lader de maximale laadsnelheid ondersteunt. Voor sommige merken moet je een speciale lader kopen om hun topsnelheid te halen, zoals de SuperVOOC-laders voor OnePlus, Oppo en Realme.

Staar je dus zeker niet blind op de maximale wattages van een telefoon, maar bedenk of je de juiste lader hebt. Het is zonde om veel geld uit te geven aan een telefoon met een hoge maximale laadsnelheid, als je die in de praktijk niet kunt benutten. Zit je telefoon eenmaal vol, dan kun je met een batterijcapaciteit tussen de 6000-7500 mAh meestal zo’n twee dagen vooruit, mits je niet te gek doet.

Hieronder staan de cijfers alvast op een rijtje. Daarna duiken we dieper in de telefoons in kwestie.

Maximale laadsnelheid (bedraad) Maximale laadsnelheid (draadloos) Capaciteit van batterij (EU-versie toestel) Huidige prijs OnePlus 15 120W 50W 7300 mAh € 749,- Realme GT 8 Pro 120W 50W 7000 mAh € 739,- Realme GT 7 Pro 120W draadloos laden niet mogelijk 6500 mAh € 666,- Honor Magic 8 Pro 100W 80W 6270 mAh nog niet uit in Nederland OnePlus 15R 80W draadloos laden niet mogelijk 7400 mAh € 565,-

1. OnePlus 15

De OnePlus 15 kwam uit in september 2025 en wordt sindsdien geroemd om zijn indrukwekkende laadprestaties. Die worden mede mogelijk gemaakt door z’n accu van 7300 mAh. De nieuwste high-ender van OnePlus zit met de juiste lader in no-time weer vol. Tijdens onze tests met het toestel bleek dat een 80 watt-lader het toestel binnen drie kwartier van 10 procent naar 100 procent kreeg.

De telefoon ondersteunt laden tot 120 watt, dus in theorie moet het nog sneller kunnen. Zo zijn er tests gedaan dat je binnen een halfuur tot 80 procent kunt komen. Draadloos laden is bij de OnePlus 15 ook een optie en wel tot maximaal 50 watt. Helaas is de telefoon van zichzelf niet magnetisch, waardoor je een hoesje moet bijbestellen. Ook heb je de speciale AirVOOC-oplader van OnePlus nodig om draadloos te kunnen laden.

OnePlus 15

Wat ons verder opviel aan de laadprestaties, was dat een kwartiertje laden genoeg was om van 10 naar 30 procent te gaan. Ideaal als je snel de deur uit moet, maar vergeten bent om te laden. Met die 30 procent kun je nog verrassend lang doen als je op pad bent zonder stopcontact in de buurt.

Tegenwoordig zit de OnePlus 15 vanaf € 749,- in je broekzak. In combinatie met een abonnement zit je net onder de 30 euro per maand voor het voordeligste abonnement.

2. Realme GT 8 Pro

Eén van de meest recente smartphones uit deze lijst is de Realme GT 8 Pro. Sinds begin december vorig jaar is dit toptoestel in Nederland te koop. De batterij doet met 7000 mAh nauwelijks onder voor de OnePlus 15 hierboven. Laden kan tot maximaal 120 watt en je haalt vergelijkbare prestaties. Met de juiste SuperVOOC-lader is de enorme accu binnen drie kwartier helemaal opgeladen.

Binnen het halfuur tik je, net als bij de OnePlus, ongeveer de 80 procent aan. De eerder genoemde AirVOOC-lader is noodzakelijk als je met de maximale snelheid van 50 watt draadloos accusap wil tanken. Ook deze Realme heeft van zichzelf geen magnetische elementen, dus er is een accessoire nodig om ‘m op een draadloze oplader te klikken.

Realme GT 8 Pro

Lees ook zeker onze volledige review van de Realme GT 8 Pro om alle andere kwaliteiten van dit toptoestel te ontdekken. Hij is momenteel vanaf € 739,- te koop. Een abonnement kost iets minder dan 35 euro per maand. Je hoeft dan geen cent bij te betalen voor het toestel.

3. Realme GT 7 Pro

De vorige generatie van de Realme GT Pro-serie stamt uit november 2024 en is eveneens voorzien van een flinke batterij. De capaciteit van 6500 mAh is een van de laagste in de lijst, maar de concurrentie is nu eenmaal torenhoog. Onze testresultaten lieten zien dat je een scherm-aan-tijd van 10 tot 11 uur haalt, verspreid over twee dagen. Zit je niet aan je telefoon gekluisterd, dan kun je nog langer vooruit op één lading.

Een lege Realme GT 7 Pro laad je met de snelste lader (120 watt) in een recordtijd van 37 minuten weer helemaal op. In een halfuurtje zit je op 90 procent. Dat verzacht de pijn dat draadloos laden niet ondersteund wordt. Als je dat echt belangrijk vindt, moet je de GT 8 Pro kopen. Voor al onze ervaringen met de GT 7 Pro lees je natuurlijk onze uitgebreide review.

Realme GT 7 Pro

Je kunt de Realme GT 7 Pro niet in combinatie met een abonnement aanschaffen. Wel kun je van deze snelheidsduivel genieten als je € 666,- ineens kunt betalen. Hieronder zie je waar je de GT 7 Pro het voordeligst haalt.

4. Honor Magic 8 Pro

Hoewel dit toestel nog niet uit is in Nederland (wel in thuisland China), heeft het onze interesse al aardig gewekt. Zo schreven we eerder een artikel over de veelbelovende specificaties van de Honor Magic 8 Pro die we wellicht ook in Europa kunnen verwachten. De batterij van 7200 mAh (in Chinese modellen) mag zeker niet onvermeld blijven. Al schijnt de Europese versie het met ‘slechts’ 6270 mAh te moeten doen.

Dat is nog steeds een forse capaciteit, genoeg voor de meeste gebruikers om twee volle dagen vooruit te kunnen. De maximale laadsnelheid met een kabeltje is 100 watt. Laat je de lader een halfuur zitten? Dan zou je ongeveer op 80 procent moeten uitkomen. Van de vijf smartphones in deze lijst kan de Honor Magic 8 Pro het snelst laden zonder draadje: 80 watt.

Honor Magic 8 Pro

De Honor Magic 8 Pro is nog niet in Nederland te krijgen, maar de komst naar Europa is wel al bevestigd. De Magic 7 Pro had een stevige adviesprijs van 1299 euro, dus wellicht heeft de nieuwste telg een vergelijkbaar prijskaartje.

De uitstekende voorganger is momenteel wel te koop. Die haal je voor € 729,- in huis. Een abonnement afsluiten is ongeveer even duur als bij de andere toestellen uit de lijst: rond de dertig euro.

5. OnePlus 15R

We sluiten af met het merk waarmee we zijn begonnen . De OnePlus 15R is het nieuwste model van het Chinese merk en hoort zeker in deze lijst thuis. Puur naar de cijfers gekeken heeft de 15R de hoogste accucapaciteit, met 7400 mAh. Maar, tegelijkertijd ook de laagste maximale laadsnelheid van allemaal: 80 watt.

Ook dit toestel hebben we uitgebreid getest na zijn lancering vorig jaar december. Toen brachten we in een halfuurtje het batterijniveau van 10 procent naar 60 procent. Dat is iets beter dan bij de Samsung S26, niet verkeerd voor een toestel dat maar bijna de helft kost. Voor een volle tank laat je de lader een klein uurtje zitten. Deze prestaties komen tot stand met de maximale laadsnelheid van 80 watt (en de SuperVOOC-lader).

OnePlus 15R

Het ‘kleinere broertje’ van de OnePlus 15 is een stuk betaalbaarder dan het absolute vlaggenschip. Voor € 565,- krijg je een fijne telefoon die ook nog eens razendsnel oplaadt. Voor de beste deal (los toestel of abonnement) neem je hieronder een kijkje!

