5 goede alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 Plus

De Samsung Galaxy S26 Plus is een prima smartphone, maar er zijn veel goede alternatieven. Toestellen die meer te bieden hebben óf een stuk voordeliger zijn. We zetten er vijf op een rij.

Samsung Galaxy S26 Plus alternatieven

Je zou de Samsung Galaxy S26 Plus ’the awkward middle child’ kunnen noemen. Niet zo compact als de normale Galaxy S26, maar ook niet zo high-end als de S26 Ultra. Met een prijs van € 1.014,50 is het toestel bovendien behoorlijk duur. Genoeg reden dus om te kijken naar goede alternatieven voor de Samsung Galaxy S26 Plus. Dit zijn wat ons betreft de vijf beste!

1. OnePlus 15

Je koopt de OnePlus 15 inmiddels voor € 779,-. Daarmee is hij een stuk goedkoper dan de Galaxy S26 Plus. Toch heeft het toestel veel te bieden. Een enorme accu van 7300 mAh bijvoorbeeld, terwijl de Samsung slechts 4900 mAh aan boord heeft. Bovendien kun je de batterij met 120 watt veel sneller opladen.

Er zit een Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip in de OnePlus 15, wat hem ietsje rapper maakt dan de S26 Plus. Het 6,78 inch-oled-sherm is minstens zo fraai en ook de drie camera’s op de achterzijde staan hun mannetje. Het enige echte voordeel van de Samsung is software. Je krijgt zeven jaar volledige ondersteuning, terwijl OnePlus slechts vier grote Android-upgrades belooft en zes jaar beveiligingspatches. Ook zijn de AI-functies minder verfijnd.

2. Oppo Find X9 Pro

Vind je de kwaliteit van de camera’s belangrijk? Dan is de Oppo Find X9 Pro het overwegen zeker waard. De drie camera’s achterop zijn allemaal een stuk beter dan die van de S26 Plus. Vooral de 200 megapixel-telelens is erg goed.

De Oppo heeft bovendien een nog grotere accu dan de OnePlus 15 hierboven: 7500 mAh. Daar kun je bij gemiddeld gebruik twee volle dagen mee vooruit. De MediaTek Dimensity 9500-chip maakt hem ongeveer net zo snel als de Samsung. Oppo geeft je daarnaast standaard 512GB opslag in plaats van 256GB.

Met € 1.129,- is de Find X9 Pro zeker niet goedkoop, maar je krijg er veel smartphone voor terug. Qua updatebeleid loopt ook dit toestel achter op Samsung, maar vijf nieuwe versies van Android en zes jaar beveiligingspatches kunnen we ook zeker niet slecht noemen.

3. Samsung Galaxy S25 Plus

Smartphones van Samsung dalen doorgaans behoorlijk hard in prijs als ze een poosje in de winkel liggen. De Galaxy S25 Plus, die vorig jaar 1149 euro kostte, koop je inmiddels voor € 862,-. Daarmee is het in onze ogen een betere koop dan de S26 Plus als je graag een Samsung wil.

De verschillen zijn namelijk bijzonder klein. De S26 Plus draait op een snellere chip en laadt draadloos ietsjes sneller op. Daarmee zijn we er wel. Ook de S25 Plus is al erg rap en krijgt nog zes jaar volledige softwareondersteuning. De camera’s zijn exact gelijk en zelfs het gewicht van 190 gram is identiek. Waarom zou je meer betalen?

4. Google Pixel 10 Pro XL

Ook de Google Pixel 10 Pro XL is inmiddels een stuk goedkoper te krijgen dan vorig jaar. Voor € 889,- word je de eigenaar van een enorme smartphone met een zeer fel 6,8 inch-scherm, betere camera’s dan de S26 Plus en een updatebeleid dat net zo goed is als dat van Samsung.

Qua AI is Google bovendien het enige bedrijf dat minimaal gelijk opgaat met Samsung. Dat geldt helaas niet voor de rekenkracht. De Pixel 10 Pro XL is een stuk trager dan de S26 Plus. We zeggen er wel direct bij dat je daar alleen iets van merkt wanneer je het toestel flink laat zweten. Als je vooral appt, surft, foto’s maakt en mailt zijn de verschillen minder voelbaar.

Wat je wél voelt is dat deze Pixel met 232 gram een stuk zwaarder is. Dankzij de dikkere schermranden ziet hij er ook iets ouderwetser uit.

5. Realme GT 8 Pro

Wie bereid is om naar minder bekende merken te kijken, raden we de Realme GT 8 Pro van harte aan. Het is een smartphone zonder echt zwakke punten. Het 6,8 inch-oled-scherm is bijzonder fel, de Snapdragon 8 Elite Gen 5 lekker rap en de accu van 7000 mAh erg groot. Je kunt vaak twee dagen zonder stopcontact. Omdat hij met 120 wat oplaadt, zit deze Realme ook zo weer vol.

Je betaalt voor de GT 8 Pro € 739,-. Je krijgt dan 256GB opslag, net als bij de Galaxy S26 Plus. Het updatebeleid is wel korter: vier nieuwe versies van Android en vijf jaar beveiligingspatches. Daar staat tegenover dat de 200 megapixel-telelens veel mooiere plaatjes schiet dan de zoomcamera van Samsung.