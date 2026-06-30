Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A26: de 4 belangrijkste verschillen

Samsung kondigde onlangs de Galaxy A27 aan. Het toestel beschikt over een aantal verbeteringen, maar wat zijn de grootste verschillen met zijn voorganger?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vergelijking: Samsung Galaxy A27 vs Galaxy A26

Met de Galaxy A27 introduceerde Samsung zijn nieuwste midranger. Met een adviesprijs van 349 euro is het toestel een paar tientjes duurder dan zijn voorganger, de Galaxy A26. Dat komt waarschijnlijk door het wereldwijde geheugentekort, al is de A27 ook van enkele verbeteringen voorzien.

Het gekke is echter dat de nieuwe smartphone op sommige onderdelen juist een achteruitgang is ten opzichte van de A26. Hieronder nemen we de belangrijkste specificaties en features met je door. Lees je mee?

1. Moderner ontwerp

Als je de Galaxy A27 naast de Galaxy A26 legt, valt direct op dat het toestel er strakker en vooral moderner uitziet. Dat komt vooral door het scherm, dat geen ouderwetse ‘notch’ (de inkeping voor de selfiecamera) meer heeft. De camera is daarentegen weggewerkt in een klein gat, en dat ziet er subtieler uit.

Het scherm is met 6,7 inch wel even groot en ook de resolutie (full-hd) en ververssnelheid (120Hz) zijn hetzelfde gebleven. De Galaxy A27 is ietsjes dikker dan zijn voorganger, al is het verschil minimaal. De voor- en achterkant zijn van glas, het frame is van plastic gemaakt.

2. Andere processor en camera’s

Opvallend is dat Samsung de Galaxy A27 heeft uitgerust met een Snapdragon-processor. Normaliter kiest het bedrijf voor een zelfgemaakte Exynos-chip. De nieuwe smartphone heeft een Snapdragon 6 Gen 3-processor, wat geen snelheidsmonster is – maar hij moet wel krachtiger zijn dan de Exynos in de Samsung A26.

Ook opmerkelijk: de Galaxy A27 heeft een slechtere groothoeklens dan zijn voorganger. Deze camera heeft een resolutie van slechts 5 megapixel en een piepkleine sensor. Hierdoor vangt de lens minder licht op en hebben je foto’s minder details. De A26 had nog een 8 megapixel-exemplaar.

De Samsung Galaxy A26

Ook aanwezig is een 50 megapixel-hoofdcamera en 2 megapixel-macrocamera, net als bij de Galaxy A26 van vorig jaar. De 12 megapixel-selfiecamera moet wel betere kiekjes maken.

Samsung ‘bezuinigt’ niet op het updatebeleid. De Galaxy A27 krijgt de komende zes jaar de nieuwste Android-upgrades en beveiligingspatches. Voor een telefoon van 349 euro is dat erg netjes.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Minder waterdicht

Belangrijk om te weten is dat de Galaxy A27 minder waterdicht is dan de A26. Het toestel heeft een IP64-certificatie, terwijl de A26 nog een IP67-rating had. Het toestel kan prima tegen stof, maar alleen tegen spatwater en regen. De A26 kan ook onderwater en gaat niet stuk als je ‘m bijvoorbeeld in het toilet of zwembad laat vallen.

4. De prijzen

Zoals gezegd heeft de Samsung Galaxy A27 een adviesprijs van 349 euro. Daarmee is de telefoon duurder dan de A26, die vorig jaar is uitgebracht voor 299 euro. Maar, bij diverse webshops kun je de A27 al voor iets minder op de kop tikken. De actuele prijzen check je in de vergelijker hieronder.

Houd er daarnaast rekening mee dat Samsung-telefoons doorgaans snel in prijs dalen, dus het loont om nog eventjes te wachten. De Galaxy A26 koop je momenteel voor € 197,-.