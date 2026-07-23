Samsung Galaxy Watch 9 vs Watch Ultra 2: dit is voor jou de beste keuze

Ben je op zoek naar een goede smartwatch? Dat treft, want Samsung heeft net twee nieuwe klokjes gelanceerd. We kunnen ons voorstellen dat je twijfelt, dus we nemen de verschillen met je door in onze Samsung Galaxy Watch 9 vs Watch Ultra 2-vergelijking.

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Samsung Galaxy Watch 9 vs Watch Ultra 2

Twee jaar geleden bracht Samsung voor het eerst een Ultra-horloge uit. Die was vooral interessant voor avonturiers die een stevig gebouwd klokje om hun pols willen. Nu is er een opvolger, de Galaxy Watch Ultra 2, die een paar verbeteringen kent.

Uiteraard lanceert Samsung ook een ‘gewone’ nieuwe smartwatch: de Galaxy Watch 9. Er zitten flinke verschillen tussen deze horloges, ook qua prijs, dus hoog tijd om ze naast elkaar te leggen. Dit is onze Samsung Galaxy Watch 9 vs Watch Ultra 2-vergelijking.

Samsung Galaxy Watch 9 Samsung Galaxy Watch Ultra 2 40 of 44 millimeter 47 millimeter Scherm: 1,34/1,47 inch Scherm: 1,52 inch Snapdragon Wear Elite Snapdragon Wear Elite 2GB RAM, 32GB opslag 2GB RAM, 64GB opslag Accu: 395/445 mAh Accu: 800 mAh 4G optioneel 4G standaard Prijs: vanaf 409 euro Prijs: 749 euro

1. Ontwerp

Beide horloges lijken sterk op hun voorgangers. Ze behouden het ‘squircle’-uiterlijk: de behuizing heeft een vierkante vorm met afgeronde hoeken waar een rond scherm op ligt. De Watch 9 heeft een IP68-certificering en moet waterdicht zijn tot 50 meter. De Ultra 2 beschikt over een IP69K-certificaat.

Hij is waterdicht tot 100 meter en daarnaast bestand tegen harde waterstralen. Bovendien kun je ermee zwemmen en duiken tot een diepte van 40 meter. Dat is met de Watch 9 niet mogelijk, al zou hij gewoon baantjes trekken wel moeten overleven.

De Watch Ultra 2 heeft een behuizing van titanium en is daarmee sterker dan de Watch 9, die uit aluminium is opgetrokken. We zeiden het al: de Ultra kan tegen een stevig stootje en is het aangewezen horloge als je bijvoorbeeld veel in de bergen wandelt.

Hij is daardoor wel een stuk zwaarder: 61,5 gram. De 40 millimeter-versie van de Watch 9 weegt slechts 32 gram. Bij de 44 millimeter-variant is dat 36 gram. De Ultra 2 is ook een stuk dikker: 10,7 millimeter tegenover de 8,6 millimeter van de Watch 9. Je zult een Ultra 2 dus veel duidelijker om je pols voelen zitten.

2. Scherm

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 heeft een kast van 47 millimeter, waar een 1,52 inch-oled-scherm in zit. Dat haalt een maximale helderheid van 5000 nits en is daarmee zeer fel. Bij de Watch 9 kies je zoals gezegd tussen 40 millimeter en 44 millimeter. Die hebben kleinere schermpjes van respectievelijk 1,34 en 1,47 inch. De helderheid ligt met 3000 nits ook een stukje lager.

Toch is ook de Watch 9 in de meeste omstandigheden prima af te lezen. Als je liever een kleiner horloge hebt, zouden we niet vanwege de hogere helderheid alsnog voor de Ultra 2 kiezen.

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3. Hardware

Samsung stapt dit jaar over van een eigen Exynos-chip naar een processor van Qualcomm: de Snapdragon Wear Elite, die een stuk sneller belooft te zijn. Hij zit gelukkig in zowel de Watch 9 als de Watch Ultra 2. Je zult dus geen verschil in prestaties merken, ook al omdat er in beide horloges 2GB werkgeheugen zit. Wel krijg je bij de Ultra 64GB opslagruimte. Dat is bij de Watch 9 maar 32GB.

Koop je een Watch 9? Dan kies je tussen een variant met alleen bluetooth (waardoor je hem moet koppelen aan je smartphone) en eentje met een eigen 4G-verbinding. Die laatste is uiteraard duurder. De Watch Ultra 2 heeft altijd een 4G-verbinding.

4. Accu’s

De kleine Watch 9 heeft dit jaar een accu van 395 mAh. Dat is twintig procent meer dan de Watch 8 en zou moeten resulteren in een merkbaar betere accuduur. Bij de grotere 44 millimeter-variant is het verschil veel kleiner: 445 mAh in plaats van 435 mAh.

Als de accuduur belangrijk voor je is, kun je niettemin veel beter voor de Ultra 2 kiezen: die heeft een batterij van maar liefst 800 mAh, wat 35 procent meer is dan de eerste Ultra. Samsung belooft 60 uur non-stop smartwatchplezier.

5. Prijzen

De Samsung Galaxy Watch 9 en Watch Ultra 2 zijn inmiddels te bestellen en liggen op 7 augustus in de winkels. Voor de meeste mensen is de Watch 9 een betere keuze. Hij is goedkoper en zit door zijn lagere gewicht lekkerder op je pols. Qua gezondheidsmetingen zijn er geen verschillen. De Ultra is vooral interessant voor fanatieke sporters of als je echt een veel betere accuduur wil. Dit zijn de prijzen:

Samsung Galaxy Watch 9 (40 millimeter) – 409 euro

Samsung Galaxy Watch 9 LTE (40 millimeter) – 459 euro

Samsung Galaxy Watch 9 (44 millimeter) – 439 euro

Samsung Galaxy Watch 9 LTE (44 millimeter) – 489 euro

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 (47 millimeter) – 749 euro

Voor de Watch 9 kun je terecht bij de volgende winkels:

Wordt het toch de Ultra? Check dan deze websites: