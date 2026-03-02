Snapdragon Wear Elite maakt je volgende smartwatch véél sneller

Mike Peek
Mike Peek
2 maart 2026, 13:12
2 min leestijd
Snapdragon presenteert een nieuwe chip voor smartwatches en andere kleine apparaten: de Wear Elite. Die is stukken rapper dan bestaande chips en maakt geavanceerde AI om je pols mogelijk.

Snapdragon Wear Elite officieel gepresenteerd

De ontwikkelingen in chips voor smartwatches verlopen doorgaans trager dan die voor smartphonechips. Ze gaan vaak een paar generaties mee voor er een nieuwe verschijnt. Met de ‘Wear Elite’ zet Snapdragon echter een flinke stap vooruit. In vergelijking met de bestaande W5+ Gen 2 is de Wear Elite tot wel vijf keer sneller. De gpu is zelfs tot zeven keer rapper.

Het zal je niet verbazen dat Snapdragon deze chip vooral ontwikkelde door high-end smartwatches die op Wear OS draaien. Hij maakt ook geavanceerde AI-toepassingen mogelijk op digitale horloges. Het is de eerste chip voor wearables met een zogenaamde Hexagon NPU. Daarmee kunnen AI-modellen tot twee miljard parameters direct op je apparaat draaien.

Zo wordt het mogelijk om een echte AI-agent om je pols te hebben, die fungeert als persoonlijke assistent. Tegelijk is de chip tot 30 procent zuiniger dan zijn voorganger. Afhankelijk van de batterijcapaciteit moet je een smartwatch met de Wear Elite binnen tien minuten voor de helft kunnen opladen.

Deze chip is overigens niet alleen bedoeld voor smartwatches, maar ook voor andere AI-apparaten. Denk aan slimme brillen of AI-pins die je op je kleding draagt.

Samsung gaat de Wear Elite gebruiken

Volgens Snapdragon verschijnen de komende maanden al apparaten die de Wear Elite aan boord hebben. Samsung bevestigt dat het de chip zal gebruiken voor zijn volgende generatie Galaxy Watch. Het is niet duidelijk of hij in de normale Watch 9 zal opduiken of alleen in een nieuwe versie van zijn Galaxy Watch Ultra. Dat is het duurste en meest geavanceerde klokje dat Samsung maakt.

Aankondigingen

