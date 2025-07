Sony WH-1000XM5 vs Sony WH-1000 XM6: de 5 grootste verschillen

De Sony WH-1000XM6 is inmiddels te koop. Welke upgrades biedt de koptelefoon in vergelijking met voorganger XM5? We zetten alle verschillen voor jou op een rij.

De Sony WH-1000XM6 is in mei 2025 aangekondigd en had een adviesprijs van 449 euro. Opvallend genoeg is de voorganger, de XM5, nog ruimschoots verkrijgbaar en inmiddels nog slechts € 277,-. Is het hogere prijskaartje voor de XM6 te verantwoorden, of kan je beter wat geld besparen en voor het model uit 2022 kiezen?

Wel of niet opvouwen

Een klacht die veel Sony-fans hadden bij de onthulling van de XM5 is dat de koptelefoon niet opgevouwen kan worden. De voorgangers van die koptelefoon waren voorzien van een scharnier om de schelpen om te klappen. Meer dan de schelpen naar binnen vouwen is bij de WH-1000XM5 niet mogelijk.

Die kritiek heeft Sony ten harte genomen en dus is de XM6 weer op te vouwen. Je kan deze niet net zo compact maken als de XM4 uit 2019, maar de koptelefoon neemt in de hoes lang niet meer zoveel ruimte in je tas in.

De koptelefoons in de hoezen. Links de XM6, rechts de XM5.

Nieuwe beschermhoes

Over de beschermhoes gesproken: ook daar zijn de nodige verschillen. De beschermhoes van de XM6 is uiteraard zo ingericht dat je de koptelefoon er opgevouwen in kan bewaren, maar er is meer. Nog altijd biedt Sony een ruimte waar je je bijgeleverde kabels in kan bewaren.

Wat ook opvalt, is dat Sony afstand heeft gedaan van de ritssluiting. De beschermhoes van de XM6 is voorzien van een magnetische clip. De grote lus die eerdere beschermhoezen van Sony-koptelefoons hadden is desondanks nog altijd aanwezig.

Nieuwe knoppen

Sony heeft voor de XM6 gekozen voor een andere aanpak als het gaat om bediening van de koptelefoon zonder smartphone. Zo is de powerknop niet langer een uitstekend ‘streepje’ maar rond en in de behuizing verwerkt. Vermoedelijk heeft de fabrikant de conclusie getrokken dat de knop voor noise cancelling en powerknop te veel op elkaar leken.

De knoppen op de XM5 De knoppen op de XM6

Luisteren tijdens het laden

Het klinkt insignificant, maar voor veel gebruikers zal het een upgrade waard zijn: de Sony XM6 is ook tijdens het opladen te gebruiken. Ben je thuis druk aan het werk en kan je niet zonder de noise cancelling, dan kan je met een usb-c-kabel (mits deze uiteraard lang genoeg is) de koptelefoon opladen en rustig verder gaan.

Geen zin om aan een kabel vast te zitten? Met slechts drie minuten laden speel je alweer drie uur aan afspeeltijd vrij. Even aan de oplader terwijl je een kop koffie zet of de wc bezoekt en je kan weer een paar uur genieten van je favoriete muziek of podcast.

Auracast

Wat nog meer nieuw is, is de ondersteuning van Auracast, wat voorheen ook wel bluetooth sharing audio werd genoemd. Dit is een manier waarop je audio kan delen met meerdere oordopjes en koptelefoons tegelijkertijd. Zo kan je bijvoorbeeld samen met vrienden of familie naar dezelfde podcast of muziek luisteren door een ‘ruimte’ in een ondersteunde app aan te maken.

We zien Auracast nog niet bij heel audioproducten terug, maar de Sony XM6 biedt de ondersteuning dus wel. Het kan handig zijn als je op een vliegveld graag alle vluchtinformatie hoort of als je met meerdere mensen in een ruimte een film wil kijken.

