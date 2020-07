LG G Flex 2: high-end smartphone met gebogen behuizing

De G Flex 2 is de opvolger van de G Flex, de buigbare smartphone van LG. De G Flex 2 is voorzien van een rubberen behuizing, waardoor het toestel nog beter kan buigen dan voorheen. Volgens LG is de buiging van de G Flex fijn voor de beeldbeleving, maar ook voor de ergonomie tijdens het bekijken van video`s in de landschapsmodus en het bellen. De extra buigzaamheid zou de duurzaamheid en het comfort van het toestel verbeteren.

Net als zijn voorganger beschikt de G Flex 2 ook over een zelfhelende coating, die kleine krassen automatisch herstelt. Deze coating is opnieuw aanwezig op de rubberen behuizing en is sterk verbeterd, waardoor het helingsproces sneller wordt geactiveerd. De oorspronkelijke coating heelde zichzelf binnen drie minuten, nu werkt de coating al binnen tien seconden.

Het toestel is verder voorzien van high-end-specs, zoals een 5,5 inch-scherm met een full-hd-resolutie, Snapdragon 810 octacore-processor van Qualcomm, 2GB aan werkgeheugen en 16/32GB aan opslagruimte dat met een micro-sd-kaart uit te breiden is. Foto’s schiet de smartphone met een 13 en 2,1 megapixel-camera aan respectievelijk de achter- en voorkant.

De LG G Flex 2 in vogelvlucht

De LG G Flex 2 is een bijzondere verschijning met zijn gebogen, rubberen behuizing. Deze is bovendien flexibel en voorzien van een coating die kleine beschadigingen heelt. Hieronder hebben we de belangrijkste features van het toestel op een rijtje gezet:

Rubberen behuizing met zelfhelende coating

5,5 inch poled (plastic oled) scherm met een full-hd-resolutie

Vlotte 64-bit 2,0GHz octacore-processor en 2GB aan DDR4-RAM

16 of 32GB opslagruimte (met micro-sd-kaart uitbreidbaar)

Meer over de LG G Flex 2

De G Flex 2 is met 149.1 x 75.3 x 7.1/9.4 millimeter kleiner dan de grote G Flex. Het toestel is voorzien van een 5,5 inch poled (plastic oled) scherm met een full-hd-resolutie, Snapdragon 810-chip van Qualcomm met een 2,0GHz octacore-processor, 2GB aan DDR4-RAM en 16 of 32GB opslagruimte (met micro-sd-kaart uitbreidbaar). Met de accu van 3000 mAh gaat de G Flex 2 waarschijnlijk een vrij goede accuduur hebben, mede omdat LG voor een full-hd-resolutie heeft gekozen.

Verder beschikt de smartphone over een 13 megapixel-camera met optische beeldstabilisatie, 2,1 selfiecamera en knoppen aan de achterzijde. Ook zijn enkele handige features van de LG G3 aan de G Flex 2 toegevoegd, zoals de mogelijkheid om een selfie te schieten via een handgebaar. Ook beschikt de aankomende buigzame smartphone over een speciale schermmodus die de tijd, notificaties en gemiste oproepen toont als je over het scherm veegt. Vanuit de doos draait de G Flex 2 op Android Lollipop.