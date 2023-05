De Motorola Edge 40 heeft een scherm met dunne randen, de nieuwste software en laadt snel op. Meer weten? Lees dan verder, want we vertellen je hier alles over het toestel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Scherm en behuizing

Voorop de Motorola Edge 40 vind je het oled-scherm van 6,55 inch. Deze heeft een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een ververssnelheid van 144Hz. Met dat laatste kan de smartphone tot 144 beelden per seconde tonen, wat zorgt voor soepele overgangen tussen apps en scrollen voelt erg snel aan. Met een helderheid van 1200 nits is het scherm op de smartphone ook buiten in zonlicht prima af te lezen.

De behuizing van de Motorola Edge 40 komt in verschillende kleuren en uitvoeringen. Zo hebben de zwarte en groene versie een neplederen achterzijde en is de blauwe versie uitgevoerd in glas. Er zijn stereo-speakers aanwezig, de vingerafdrukscanner vind je in het scherm en de behuizing is IP68-stof- en waterbestendig. Je kunt de smartphone dus gerust tijdens een regenbui gebruiken of onder de douche).

Interne hardware

De smartphone wordt aangedreven door een Dimensity 8020-chip. Deze is meer dan voldoende voor dagelijkse taken als mailen, appen en scrollen door social media. Ook zijn de meeste mobiele games prima te spelen. Deze chip ondersteunt ook 5G-connectiviteit, waardoor je gebruikt maakt van het snelste mobiele internet. Let er natuurlijk wel op dat je abonnement ook 5G ondersteunt.

Om soepel tussen apps te schakelen is er 8GB aan werkgeheugen aan boord. Daarnaast is er 256GB aan interne opslagruimte beschikbaar. Daarmee sla je een hoop apps, foto’s en video’s op.

Camera’s en batterij

Achterop de Motorola Edge 40 vind je twee lenzen. Daarin zijn de hoofdcamera en groothoeklens verwerkt. De eerste heeft een sensor van 50 megapixel, waarmee je afbeeldingen in hoge resolutie schiet en tot 4K-resolutie filmt. De groothoeklens zorgt ervoor dat je nog meer van de omgeving in één beeld vastlegt. Deze heeft een resolutie van 13 megapixel.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De frontcamera heeft een resolutie van 32 megapixel. Daarmee schiet je selfies in hoge kwaliteit en ontgrendel je ook je smartphone doormiddel van gezichtsherkenning.

De Motorola Edge 40 komt met een 4400 mAh batterij. Dat is bij normaal gebruik meer dan voldoende om de dag door te komen. Ga je echter intensieve games spelen, kun je wat batterij te kort komen. Als je accu leeg is, laad je deze snel bedraad op met maximaal 68 Watt. Ook draadloos laden is mogelijk. Dat gaat met maximaal 15 Watt.

Software, prijs en beschikbaarheid

Motorola’s Edge 40 draait op Android 13, wat de nieuwste Android-versie op het moment van uitbrengen is. De schil van Motorola is erg subtiel en oogt erg als standaard Android. Motorola biedt twee jaar aan Android-updates en drie jaar aan beveiligingsupdates. Zo ben je digitaal beschermd tegen kwaadwillenden. De smartphone heeft een adviesprijs van 699 euro en is vanaf mei 2023 verkrijgbaar in Nederland.