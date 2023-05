Motorola Edge 40 onthuld: stijlvolle en snelle smartphone

Motorola heeft zojuist de Edge 40 officieel gepresenteerd. De smartphone heeft een stijlvol ontwerp, maar ook prima specificaties. In dit artikel praten we je helemaal bij.

Motorola Edge 40 officieel aangekondigd

Motorola kondigde vorige maand al de Edge 40 Pro en nu komt het bedrijf met de ‘normale’ Edge 40. De smartphone is een stuk goedkoper en beschikt over minder krachtige hardware. Het toestel heeft daarentegen wel een dunne behuizing (7,6 millimeter) met een kunstlederen achterkant. Dat oogt best uniek.

Ook is de Motorola Edge 40 voorzien van een IP68-certificatie, waardoor de nieuwe telefoon tegen stof en water kan. Het toestel verschijnt in verschillende kleuren en heeft een adviesprijs van 599 euro. Daarmee is de Edge 40 een stuk duurder dan zijn directe voorganger, de Edge 30. Die werd vorig jaar voor 449 euro uitgebracht.

Snelle hardware en 144Hz-scherm

De Motorola Edge 40 wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 8020-processor. Dit is een relatief nieuwe chip die niet zo krachtig is als de Snapdragon 8 Gen 2 in de Edge 40 Pro, maar wel prima prestaties moet leveren. Motorola prikt hier 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij.

Het scherm van de Moto-telefoon is 6,55 inch groot en heeft dunne randen en een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De ververssnelheid ligt op 144Hz, wat zorgt voor extra vloeiende beelden. Het is ook mogelijk om de ververssnelheid terug te schroeven naar 60 of 120Hz, wat stroom bespaart.

Bovenin het scherm zit een klein gat voor de 32 megapixel-selfiecamera. Het display ondersteunt hdr10+, wat realistischere beelden moet opleveren. Deze feature werkt volgens Motorola onder andere in de Netflix- en Amazon Prime Video-app.

Verder is de Motorola-smartphone voorzien van een vingerafdrukscanner onder het scherm, nfc-chip voor contactloze betalingen, usb-c-poort en dualsim-ondersteuning. Ook esim is aanwezig.

Camera’s en (draadloos) opladen

Op de achterkant van de Motorola Edge 40 bevinden zich twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Laatstgenoemde is ook geschikt om macrofoto’s mee te maken, oftewel: kiekjes van heel dichtbij. Een (zeer beperkte) losse macrocamera of dieptesensor laat Motorola dus achterwege.

De camera is veel lichtsterker dan die van de Edge 30. Daardoor kan het toestel meer licht opvangen in donkere omgevingen, wat weer voor mooiere foto’s moet zorgen. De hoofdcamera heeft bovendien optische beeldstabilisatie, wat bewegingsonscherpte voorkomt.

De accu van de Edge 40 is groter dan die van zijn voorganger. In het toestel zit een 4400 mAh-batterij, wat overigens alsnog relatief klein. Bij de meeste Android-telefoons zien we tegenwoordig een accu van rond de 5000 mAh. Hoe lang de telefoon het op een volle lading uithoudt, lees je binnenkort in onze review.

De telefoon kan snel opladen met de meegeleverde 68 Watt-oplader. Het is ook mogelijk om de Edge 40 draadloos op te laden, al duurt het dan wel langer voordat ‘ie helemaal vol is. De snelheid bij draadloos laden ligt op 15 Watt.

De Motorola Edge 40 draait uit de doos op Android 13 met de bekende MyUX-schil van de fabrikant. Deze ‘skin’ voegt extra opties toe, maar past het uiterlijk van Android nauwelijks aan. Daardoor lijkt de software een beetje zoals je die op Google Pixel-telefoons aantreft.

Motorola belooft de Edge 40 van twee grote Android-upgrades te voorzien: naar Android 14 en 15. Daarnaast brengt het bedrijf drie jaar lang beveiligingspatches uit en die verschijnen om de maand. Daarmee worden kwetsbaarheden in Android en andere problemen opgelost.

Motorola Edge 40 release en prijs

De Motorola Edge 40 is vanaf vandaag te koop in Nederland voor 599 euro. Het toestel verschijnt in drie kleuren: Eclipse Black (zwart), Nebula Green (groen) en Lunar Blue (blauw).

Goed om te weten is dat alleen de zwarte en groene versie een kunstlederen achterkant hebben. Bij de blauwe variant is de achterzijde van glas.

