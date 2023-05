Motorola Edge 40 review: stijlvolle smartphone is een aanrader

De Motorola Edge 40 is het goedkopere broertje van de Edge 40 Pro, maar niet per se minder goed. Wij hebben de stijlvolle smartphone getest en in deze review lees je onze bevindingen.

Lees de Motorola Edge 40 review

Begin mei onthulde Motorola de Edge 40, als goedkoper alternatief voor de eerder uitgebrachte Edge 40 Pro. De telefoon volgt de Edge 30 van vorig jaar op en is duurder, maar je betaalt ook niet de absolute hoofdprijs. Door de adviesprijs van 599 euro zit de smartphone eigenlijk een beetje tussen een midranger en echt vlaggenschip in.

Dat hebben we tijdens onze testperiode ook gemerkt; op sommige punten voelt de Edge 40 heel hoogwaardig aan, maar je ziet ook dat Motorola moest besparen om de prijs te drukken. In deze uitgebreide review bespreken we de plus- en minpunten van het toestel en of je ‘m moet overwegen. Lees je mee?

Het reviewmodel van de Edge 40 ter beschikking gesteld door Motorola.

Fraai design met neplederen achterkant

Kijken we naar het design, dan doet de Edge 40 absoluut niet onder voor de duurdere Edge 40 Pro en andere smartphones. Het toestel is strak vormgegeven, is opvallend dun en relatief licht. Daardoor ligt ‘ie lekker in de hand, al moesten we wel even wennen aan het afgeronde scherm en de ‘scherpere’ randen.

Tof is dat Motorola de Edge 40 een neplederen achterkant heeft gegeven. Even geen glas of plastic dus, maar een materiaal dat er heel anders uitziet én aanvoelt. Wij hebben de zwarte versie van de smartphone getest, maar je kan ook kiezen voor groen of blauw. De blauwe variant heeft overigens wel een matte achterkant van plastic.

De ‘vegan-lederen’ achterkant, zoals Motorola het zelf noemt, brengt verschillende voordelen met zich mee. De achterkant kan niet krassen of barsten en je ziet vingerafdrukken of vetvlekken veel minder snel. Daarnaast heb je meer grip dan bij een gladde, glazen achterkant. En dat is weer handig als je de Edge 40 in één hand vasthoudt.

Goed om te weten is dat de Motorola Edge 40 een IP68-certificatie heeft en daardoor tegen stof, water en zand kan. Je krijgt ook een hoesje bij het toestel, maar die is dan wel weer behoorlijk glad. De knopjes zitten allemaal op de rechterkant van de behuizing en zijn nogal dun, maar voelen wel prima aan.

Prima scherm, hoge ververssnelheid

De Motorola Edge 40 heeft een oled-scherm van 6,55 inch met een full-hd-resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat is op dit schermformaat meer dan voldoende en het beeld oogt dan ook lekker scherp. De randen rondom het scherm zijn behoorlijk dun, alleen bovenaan zien we een klein gat voor de selfiecamera.

Zoals de naam van het toestel al verklapt, zijn de schermranden afgerond. Dat voegt functioneel weinig toe, maar ziet er wel tof en luxe uit. Met de ‘Randverlichting’-functie maakt Motorola de randen alsnog praktisch, door ze te laten oplichten als je de Edge 40 met het scherm naar beneden op tafel legt. Dat werkt op zich prima, maar hebben we zelf weinig gebruikt.

Het display ziet er goed uit en produceert mooi beeld. Omdat het een oled-display is, zijn kleuren lekker fel en oogt zwart echt als zwart. De maximale helderheid is ook in orde; bij veel zonlicht is het nog mogelijk om het scherm af te lezen. Ook de kijkhoeken zijn in orde en we zijn tevreden over het schermformaat.

In de instellingen zijn best wat opties voor het scherm te vinden. Zo kun je de kleurtemperatuur aanpassen, waardoor het beeld bijvoorbeeld meer verzadigd oogt. Ook is het mogelijk om het display koeler of juist warmer af te stellen. Verder kun je aan de slag met ‘Randverlichting’, waarbij de randen van het scherm oplichten als je een melding ontvangt, zoals we al aangaven.

De maximale ververssnelheid is 144Hz, maar je kan er ook voor kiezen om het scherm op 60 of 120Hz te zetten. Dat bespaart stroom, al staat de Edge 40 standaard ingesteld op ‘Auto’. Hierbij kiest de smartphone zelf wat de beste ververssnelheid is op basis van wat er op het scherm gebeurt.

Hardware: snel, maar het kan sneller

De Motorola Edge 40 wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 8020-processor. Geen Snapdragon-chip van Qualcomm dus, al is dat helemaal niet erg. De MediaTek-processor is krachtig en draait alle apps en games zonder al te veel problemen.

Maar, we hebben tijdens onze testperiode toch een paar keer kleine haperingen gezien. Die zijn niet storend, maar het is bij een smartphone van 599 euro wel opvallend. Als je de Edge 40 naast bijvoorbeeld de Google Pixel 7 – die ongeveer even duur is – legt, dan merk je dat de Pixel 7 in alles nét iets vloeiender aanvoelt. Echt razendsnel willen we de Edge 40 daarom niet noemen.

Gelukkig zullen de meeste mensen dit waarschijnlijk niet merken. Onder de motorkap zit ook 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Dat laatste is erg netjes en mooi meegenomen als je veel apps gebruikt, of bijvoorbeeld vaak films en series downloadt voor offline gebruik.

Over de vingerafdrukscanner kunnen we kort zijn: die werkt prima. Hij zit onder het scherm, op een fijne plek en werkt erg vlot. Het is ook mogelijk om gezichtsherkenning in te stellen. Houd er wel rekening mee dat dit veel minder veilig is en je het alleen kan gebruiken om de telefoon te ontgrendelen.

We zijn doorgaans erg te spreken over de software op Motorola-smartphones. Dat is gelukkig ook bij de Edge 40 het geval. Het toestel draait op Android 13 zonder al te veel toevoegingen van Motorola. Hierdoor krijg je een Google Pixel-achtige ervaring, al kun je in de Moto-app de software personaliseren.

Wel opvallend: op de Motorola Edge 40 staat bloatware. Standaard zijn Facebook, Candy Crush en de Phone Guardian-app aanwezig en dat is toch opmerkelijk, omdat Motorola voorheen nooit apps meeleverde. Gelukkig zijn de apps wel te verwijderen en zitten ze dus niet in de weg.

Over het updatebeleid hebben we gemengde gevoelens. Motorola belooft de Edge 40 twee grote Android-upgrades te geven en dus bij te werken naar Android 14 en 15. Ook verschijnen drie jaar lang beveiligingspatches, wat betekent dat de smartphone tot mei 2026 wordt ondersteund. Deze veiligheidsupdates verschijnen overigens om de maand.

Dit is op zich oké, maar drie jaar software-ondersteuning voor een smartphone van 600 euro voelt een beetje karig. Zeker wanneer je je bedenkt dat – de weliswaar oudere – Samsung Galaxy S22 en Google Pixel 7 langer worden bijgewerkt dan de Moto. Ook staat Motorola er niet per se om bekend nieuwe Android-versies snel uit te rollen.

Camera’s

Op de achterkant van de Motorola Edge 40 zitten ‘maar’ twee camera’s: een 50 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Motorola laat een losse macrocamera en dieptesensor aanwezig en daar zijn we stiekem wel blij mee, want die voegen doorgaans weinig toe.

De telefoon gebruikt daarentegen de groothoeklens om macrofoto’s te maken. Door de hogere resolutie ogen close-ups scherp en zie je genoeg detail. De groothoeklens maakt ook prima ‘normale’ foto’s, waarbij het beeld flink wordt uitgezoomd. Foto’s zijn weliswaar minder scherp dan die je met de hoofdcamera maakt, maar het verschil is niet enorm.

De hoofdcamera gebruikt pixel binning om beeldpunten samen te voegen en zo betere foto’s af te leveren. De kiekjes die de Motorola Edge 40 maakt zijn detailvol, kijken lekker weg en hebben een goed contrast. Kleuren worden wel wat aangezet en ogen verzadigd. Bomen en planten zien er bijvoorbeeld groener uit dan in de werkelijkheid. Of je dat mooi of lelijk vindt, is erg persoonlijk.

Hoofdcamera Groothoeklens Hoofdcamera

Opvallend aan de hoofdcamera van de Edge 40 is het diafragma van f/1.4. De lens laat veel meer licht binnen en dat is handig als je foto’s in het donker maakt, of als de lichtomstandigheden simpelweg niet ideaal zijn. Het wijdere diafragma zorgt er ook voor dat je standaard een mooi scherpediepte-effect krijgt in foto’s, al merken we niet heel veel verschil met andere smartphones.

Hoofdcamera Groothoeklens Portretmodus

De nachtfoto’s die de Motorola Edge 40 maakt zien er goed uit. Beelden ogen scherp, de hoeveelheid ruis valt mee en de camera-app blijft lekker snel. De groothoeklens heeft het daarentegen moeilijk bij moeilijke lichtomstandigheden. Je ziet dan duidelijk het in verschil in kwaliteit met de hoofdcamera, want foto’s zijn gewoonweg niet zo best.

Goede accuduur

De batterij van de Motorola Edge 40 is niet erg groot (4400 mAh), maar dat betekent niet dat de accuduur tegenvalt. Sterker nog: de batterij presteert opvallend goed. Tijdens onze testperiode zijn we altijd met gemak de dag doorgekomen, ook bij intensief gebruik. Anderhalve dag zonder opladen is met de Edge 40 helemaal geen probleem.

Het opladen gaat ook lekker vlot dankzij de 68 Watt-snellader, die overigens ‘gewoon’ in het doosje zit. De oplaadsnelheid is niet zo goed als bij de duurdere Edge 40 Pro, maar zeker goed genoeg. Een half uur aan de oplader is genoeg om de batterij voor een groot deel te vullen; iets waar bijvoorbeeld de Google Pixel 7 alleen maar van kan dromen. Een volledige oplaadbeurt neemt ruim 40 minuten in beslag.

Ook is het mogelijk om de Motorola Edge 40 draadloos op te laden. Dit gaat wel een stuk langzamer en met maximaal 15 Watt, en je moet natuurlijk zelf een draadloze lader regelen. Het is echter netjes en fijn dat deze feature aanwezig is.

Conclusie Motorola Edge 40 review

We zijn positief verrast door de Motorola Edge 40. De smartphone is behoorlijk allround en doet weinig onder voor concurrerende smartphones – en toestellen die zelfs nog ietsjes duurder zijn. Het scherm ziet er erg mooi uit, het design is door het gebruikte nepleer uniek en met name de hoofdcamera presteert opvallend goed.

Ook hebben we weinig te klagen over de accuduur, oplaadsnelheid en algemene prestaties. Maar, de processor is niet de snelste in deze prijsklasse en het updatebeleid kan beter, ook al heeft Motorola stappen in de goede richting gezet.

Bij een telefoon van 599 euro mag je best verwachten dat de ondersteuning niet na drie jaar stopt. Desondanks raden we de Edge 40 aan als je een krachtige midranger zoekt met wat high-end trekjes.

Motorola Edge 40 kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en wil je de Motorola Edge 40 in huis halen? Check dan de prijsvergelijker hieronder, want daar verzamelen we de beste deals. Zo kun je kiezen voor een losse Motorola Edge 40 of de Edge 40 met een abonnement. De smartphone heeft een adviesprijs van 599 euro.

