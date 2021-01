Dit moet je weten over de Motorola Moto E6

De Motorola Moto E6 is een budgetsmartphone, wat wil zeggen dat het een goedkoop toestel is zonder opvallende functies. Deze smartphone volgt de Motorola E5 van een jaar eerder op. Het toestel is op een aantal punten verbeterd, maar doet vreemd genoeg op een paar aspecten ook een stapje terug. Met een vermoedelijke verkoopprijs van rond de 150 euro, moet de E6 het opnemen tegen de Huawei Y6 (2019) of de Samsung Galaxy A10 die beiden iets meer aansprekende kenmerken lijken te hebben.

Pluspunten Moto E6 Snelle camera met leuke functies

Compleet toestel voor laag prijsje

Spatwaterbestendige behuizing Minpunten Moto E6 Kleiner scherm dan zijn voorganger

Kleinere accu dan zijn voorganger

Lees verder na de advertentie.

Stapje naar voren

Als opvolger van de Motorola Moto E5 ligt een vergelijking met dat toestel voor de hand. De Motorola Moto E6 is er op een aantal punten op vooruit gegaan. Zo heeft het toestel een verbeterde camera. De 13 megapixel-camera moet snel en nauwkeurig focussen.

Daarnaast is er camera-software aanwezig die allerlei handige functies mogelijk maakt. Zo kun je met ‘spot color’ de foto zwart-wit maken, maar één kleur behouden. Ook heeft de camera een handige manual-mode waarbij je zelf de instellingen kunt regelen. Aan de voorkant van het toestel zit een 5 megapixel-camera voor de nodig selfies.

Ook de chipset is moderner dan in zijn voorganger. Zo heeft de Moto E6 de Qualcomm Snapdragon 435-chipset. Dat is zeker niet de snelste processor, maar juist eentje die speciaal gemaakt is voor voordeligere toestellen. Het toestel heeft verder 2GB aan werkgeheugen en 16GB aan opslag. Dat laatste is uit te breiden met een geheugenkaartje.

En een stapje terug

Vreemd genoeg gaat de Moto E6 er op enkele niet onbelangrijke punten ook een beetje op achteruit vergeleken met de oudere Moto E5. Zo had die laatste nog een grote accu met een capaciteit van 4000mAh. De Moto E6 moet het met minder doen: 3000mAh. Dat is echter nog steeds meer dan voldoende voor zo’n toestel, dat het daarmee gemakkelijk een dag uithoudt. De accu is ditmaal wel verwisselbaar.

Ook het scherm is in de nieuwere versie wat gekrompen. De Moto E5 had nog een 5,7 inch-scherm, de nieuwe Moto E6 heeft een 5,5 inch-scherm. De resolutie is hetzelfde gebleven, met 1440 bij 720 pixels.

Moto E6 kan tegen een druppeltje

De behuizing van de Moto E6 is door Motorola voorzien van een P2i nano coating die waterafstotend is. Daarmee is het toestel niet waterdicht, maar een paar regendruppels moet hij zeker kunnen doorstaan. Hij is verkrijgbaar in twee verschillende kleuren, in zwart of donkerblauw.

Het toestel draait op Android 9.0 (Pie) wat momenteel nog de meest recente versie is. Of er een update naar Android 10.0 (Q) aankomt is nog niet duidelijk. Ook is er nog onduidelijkheid over de exacte prijs en de releasedatum. Afgaande op eerdere Motorola-toestellen en de Amerikaanse verkoopprijs, denken we dat de E6 voor 149 euro in de winkels komt te liggen.

Dat maakt het geen koopje. Voor dat geld kun je ook een Huawei Y6 (2019) of Samsung Galaxy A10 kopen. Die hebben wat meer aansprekende aspecten, zoals een randloos scherm of fraaie behuizing. Inmiddels is de recent gepresenteerde Motorola G7 Play ook al voor minder te koop in Nederland en dat toestel biedt betere specs dan deze Motorola Moto E6.