De Samsung Galaxy A10 is een goedkope Android-smartphone met een groot 6,2 inch-scherm. Het is de goedkoopste Samsung-smartphone van 2019, en het instapmodel van de Galaxy A-reeks. Heb je iets meer te besteden, dan kun je ook de Galaxy A20e of de Galaxy A40 overwegen.

Samsung A10: budgetsmartphone met sterke basis

Van een instapmodel als dit moet je doorgaans geen al te geweldige specificaties verwachten. Toch heeft Samsung de Galaxy A10 onder andere weten te voorzien van een flink scherm. Dat lcd-scherm is namelijk liefst 6,2 inch groot, en vult vrijwel de hele voorkant. Enkel bovenin zit een kleine inkeping voor de selfiecamera van 5 megapixel.

Achterop vind je een enkele camera van 13 megapixel. Die heeft een diafragma van f/1.9, wat betekent dat hij redelijk veel licht opvangt. Zelfs in donkere situaties, ‘s nachts of binnen, weet de Galaxy A10 prima foto’s te maken. Het toestel kan tevens full hd-video’s schieten. In de camera-app vind je verschillende opties die je helpen met het mooiste beeld.

De Samsung A10 heeft een vlotte Exynos 7884-chip met acht cores. Er is daarnaast een ruime 2GB werkgeheugen aanwezig. Dat is vlot genoeg om populair apps als WhatsApp, Instagram en Google Maps met weinig gehaper te laten lopen. Bovendien is er liefst 32GB opslagruimte aanwezig: genoeg voor al je foto’s, video’s en apps.

Accu voor een drukke dag

De Galaxy A10 accu heeft een capaciteit van 3400 mAh. Dat is volgens Samsung genoeg voor een volle dag gebruik zonder tussentijds opladen. Met een klein beetje zuinigheid valt er zelfs een dag of twee uit te persen.

Deze smartphone loopt bij zijn release op Android 9.0 (Pie), en kan op regelmatige beveiligingsupdates rekenen. Die blijven verschijnen tot drie jaar na de release. Je bent dus zeker tot begin 2022 verzekerd van adequate bescherming tegen eventuele kwetsbaarheden in Android.

Opvolger voor de Galaxy J-reeks

Dit toestel is eigenlijk de opvolger van de Galaxy J4 Plus, maar is toch onderdeel van de Galaxy A-reeks. Begin 2019 maakte Samsung namelijk bekend de Galaxy J-reeks te schrappen. Het bedrijf wilde zijn aanbod versimpelen en focust zich daarom volledig op de Galaxy A-reeks. Dat is goed nieuws, want alle toestellen in deze A-reeks hebben een strak design en vlotte hardware.

Zo is de A10 van Samsung nog een aardige upgrade ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft dit nieuwere toestel een groter scherm, van 6,2 inch in plaats van 6 inch. Ook is de hardware een stuk vlotter, en zit er meer opslagruimte ingebouwd. De Galaxy A10 is zelfs uitgerust met een grotere accu. De adviesprijs ligt daarentegen een paar tientjes lager: tel uit je winst!

Deze smartphone koop je als… je op zoek bent naar de goedkoopste Samsung-smartphone. De Galaxy A10 heeft weinig fratsen, maar wel een strak Samsung-design en slimme software voor weinig geld.