Motorola One Action: alles wat je moet weten

De Motorola One Action is een betaalbare smartphone met een opvallende feature. Het toestel is namelijk voorzien van een ‘actiecamera’, waarmee je toffe video’s kunt maken. De One Action is ook de moeite waard door het feit dat de telefoon onderdeel is van het Android One-programma, waardoor je kunt rekenen op snelle updates. De smartphone beschikt verder over vlotte hardware en een opvallend scherm. De telefoon is het goedkopere broertje van de Motorola One Vision.

Pluspunten Motorola One Action Actiecamera voor toffe video’s

Fraai design

Goede prijs-kwaliteitverhouding

Android One voor snelle updates Minpunten Motorola One Action Opladen gaat nogal langzaam

21 bij 9-scherm voegt niet heel veel toe

Actiecamera

De Motorola One Action heeft zijn naam te danken aan zijn opvallende camera set-up. De smartphone beschikt namelijk over een actiecamera, wat een feite de groothoeklens is aan de achterkant. Motorola heeft de lens echter 90 graden gedraaid, waardoor je de smartphone verticaal kunt vasthouden, maar video’s wel horizontaal worden gefilmd.

Dit moet het makkelijker en fijner maken om met het toestel video’s te maken. Doordat die sensor is gedraaid, maak je dus geen verticale video’s als je de Android-telefoon op die manier vasthoudt. De actiecamera is één van de drie camera’s op de achterkant: er is ook een primaire sensor van 12 megapixel en 5 megapixel-dieptesensor.

De dieptesensor helpt bij het maken van portretfoto’s, waarbij de achtergrond wordt vervaagd en de voorgrond lekker scherp is. Aan de voorkant, in het gaatje in het scherm, zit een 12 megapixel-frontcamera voor het maken van selfies.

Android One: snel en lang updates

Een groot voordeel van de Motorola One Action is dat ‘ie een Android One-smartphone is. Dat betekent dat je bent verzekerd van een goede en lange software-ondersteuning. Motorola brengt drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates voor het toestel uit, en geef de One Action bovendien twee grote updates naar nieuwe Android-versies. De telefoon draait op Android 9.0 (Pie) en wordt dus sowieso bijgewerkt naar Android Q en R.

Ook de interne hardware van de One Action is dik in orde. Het toestel wordt aangedreven door de Exynos 9609-chip en heeft 4GB aan RAM en 128GB interne opslag. Dat laatste is behoorlijk ruim en kun je desgewenst verder uitbreiden met een micro-sd-kaartje van maximaal 512GB. Aan de achterkant van het toestel zit een vingerafdrukscanner, ook is een koptelefoonaansluiting aanwezig.

De accu van de One Action heeft een capaciteit van 3500 mAh, wat genoeg is voor een volle dag gebruik. Opladen gaat via de usb-c-poort, maar helaas levert Motorola de telefoon niet met een snellader. In het doosje zit een 10 Watt-oplader en daardoor duurt het iets langer totdat de smartphone weer helemaal vol zit. Draadloos opladen ontbreekt ook, maar dat is begrijpelijk in deze prijsklasse.

Motorola One Action release en prijs

De Motorola One Action heeft een adviesprijs van 259 euro en is verkrijgbaar bij de meeste bekende webwinkels in Nederland. Het toestel is ook in combinatie met een abonnement verkrijgbaar en komt in twee kleuren: grijs en wit.

Deze smartphone koop je als… op zoek bent naar een smartphone met stock-Android en goede camera.