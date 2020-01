De Alcatel 3 is één van de meest betaalbare, uitgebreide Android-smartphones van het moment. Ontdek hoe dit aantrekkelijke toestel jouw perfecte maatje is tijdens de vakantie. Van de camping tot de achterbank tot een festival: overal is de Alcatel 3 ideaal.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alcatel 3: de ideale smartphone voor elke vakantie

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Waar je ook bent, je hebt je toestel op zak. Toch zijn er ook voldoende situaties te bedenken waar je huidige smartphone misschien wat minder geschikt is. Wil je bijvoorbeeld wel met je peperdure iPhone staan springen op een hardrockfestival? En vertrouw je je kinderen wel met een kwetsbare Huawei P30 Pro op de achterbank?

Gelukkig hebben we al jaren Alcatel, één van de beste makers van betaalbare smartphones. Deze fabrikant produceert toestellen voor een bodemprijsje die toch uitgerust zijn met vlotte, veelzijdige hardware. Sinds kort is de Alcatel 3 in Nederland te koop. Ontdek waarom de Alcatel 3 misschien wel jouw perfecte partner is voor deze zomer!

→ Bestel nu de Alcatel 3 bij Bol.com, MediaMarkt, BCC of Belsimpel

Laat je kinderen genieten van games en media op de achterbank

Heb je binnenkort een lange autoreis naar Zuid-Frankrijk voor de boeg? Zie je nu al op tegen jengelende kinderen op de achterbank die eindeloos “Zijn we er al?” herhalen? Dan kun je ze makkelijk zoet houden met de Alcatel 3. Deze Android-smartphone is namelijk vlot genoeg om vrijwel alle populaire games uit de Play Store te laten draaien. Van Temple Run tot Roblox: er valt genoeg te spelen.

De Alcatel 3 is een stuk goedkoper dan bijvoorbeeld een iPad. Bijkomend voordeel is dat je het toestel ook tijdens de vakantie aan je kinderen kan geven, zodat ze altijd bereikbaar zijn. De Alcatel 3 heeft bovendien een lekker groot 6 inch-scherm met een hd-resolutie, waardoor ze op groot beeld Netflix en YouTube kunnen kijken. Genieten zonder dat je er de hoofdprijs voor hoeft te betalen!

Beter beschermd op de camping of op een festival

Het festivalseizoen is weer begonnen. Ga je binnenkort naar Lowlands, Down the Rabbit Hole of Pukkelpop, dan kun je eigenlijk niet zonder je smartphone. Je vrienden moeten weten waar je bent, jij wil mooie foto’s maken van je favoriete artiesten, en ‘s nachts in je tentje nog even op Spotify alles terugluisteren.

Het enige nadeel: je smartphone is best wel kwetsbaar. Heb je een toestel van duizend euro of meer, dan wil je niet dat het zomaar gestolen wordt of kapot valt. Ook dan biedt de Alcatel 3 uitkomt. Met een adviesprijs van 129 euro is ‘ie een stuk betaalbaarder. Geen gedoe met gladde, breekbare glazen achterkanten, maar een toestel dat best tegen een stootje kan.

Hetzelfde geldt natuurlijk op de camping. Wil je echt midden in de nacht met je dure toestel naar de toiletruimte lopen? Neem lekker een toestel mee waar je wel bereikbaar mee bent, maar waar je een stuk minder geld aan kwijt bent.

Ontdek meer als toerist in een onbekende stad met Google Lens

Voor stedentrippers biedt de Alcatel 3 ook uitkomst. Het toestel wordt geleverd met een vrijwel onaangepaste versie van Android, met handige apps zoals Google Lens erop. Daarmee maak je foto’s van je omgeving, en geeft Google je handig advies voor toffe plekjes in de buurt. Ontdek bijvoorbeeld meer over dat monument dat je in beeld brengt, of check welke restaurants er om je heen zitten.

Achterop zit bovendien een dubbele camera van 13 en 5 megapixel. Daarmee maak je mooie foto’s om terug te sturen naar het thuisfront, om ze lekker jaloers te maken. Tot slot heeft de Alcatel 3 dualsim ondersteuning. Dat betekent dat je twee simkaarten tegelijk kunt gebruiken. Je eigen simkaart, plus eentje van je vakantieland zodat je voordelig mobiel internet hebt, bijvoorbeeld.

Voor veel gemak ná je vakantie

Natuurlijk is de Alcatel 3 niet alleen een telefoon voor vakantiegangers. Een Android-smartphone gebruik je graag meerdere jaren en ook dat is met deze Alcatel 3 geen enkel probleem. We zetten de allerbelangrijkste specificaties nog een keertje op een rij voor je.

5,96 inch-scherm met resolutie van 1560 bij 720 pixels

13+5 megapixel-camera achterop, 8 megapixel-camera voor selfies voorop

32GB opslagruimte ingebouwd, uitbreidbaar met geheugenkaart

Vlotte Snapdragon 439-chip met 3GB werkgeheugen zorgt voor soepele apps

Voorzien van vingerafdrukscanner om sneller te ontgrendelen

Flinke 3500 mAh-accu gaat makkelijk een dag mee zonder opladen

Heb je interesse? Bestel dan direct de Alcatel 3 via Bol.com, MediaMarkt, BCC of Belsimpel. De adviesprijs bedraagt 159 euro, maar bij sommige winkels bespaar je nu al een paar tientjes. Bestel nu, en je hebt Alcatels nieuwe smartphone ruim voor je op vakantie vertrekt in huis.