Met je Chromecast wordt Instagram nu een stuk leuker

Wie een Chromecast in huis heeft, kan nu vanaf nu Instagram Reels bekijken op zijn televisie. De app van het bekende sociale platform heeft ondersteuning voor casten gekregen.

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Chromecast brengt Instagram Reels naar je tv

Denk jij terwijl je door je Reels zit te scrollen vaak: ik wou dat ik deze video’s op een groter scherm kon zien? Dan hebben we goed nieuws voor je. De Instagram-app biedt nu ondersteuning voor casten, waardoor je Reels met bijvoorbeeld een Chromecast naar je televisie kunt streamen.

Natuurlijk kan het ook met een nieuwe Google TV Streamer en veel andere mediaspelers. Moderne televisies met ingebouwde castmogelijkheden volstaan ook. Je hoeft geen aparte apps te installeren om je favoriete Reels op tv af te kunnen spelen.

Reels zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor Instagram. De app begon als een platform om foto’s te delen, maar na de opkomst van TikTok is de focus verschoven naar korte video’s. Die zijn vaak vermakelijk, maar leiden ook tot kritiek. Door het algoritme, dat je smaak kent en meer van hetzelfde voorschotelt, zijn ze namelijk erg verslavend.

Gelukkig kun je dat algoritme tegenwoordig wel resetten. Wil je je beter wapenen tegen de verleidingen van sociale media? Daar geven we je allerlei tips voor.

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Functie rolt geleidelijk uit

De mogelijkheid om Instagram Reels naar je televisie te casten, rolt geleidelijk uit. Schrik dus niet als het met jouw account nog niet kan. Waarschijnlijk ben je binnen nu en hooguit enkele weken aan de beurt.

Het casten van Reels is erg eenvoudig. In de rechterbovenhoek zul je het bekende Cast-icoontje zien. Als je daarop drukt, verschijnt een menu met apparaten in de buurt waarop je de video’s af kunt spelen.

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