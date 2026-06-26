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Deze nieuwe functies maken YouTube Shorts een stuk beter

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
26 juni 2026, 9:04
2 min leestijd
Deze nieuwe functies maken YouTube Shorts een stuk beter

Een tijdje terug schreven we dat YouTube volop aan het testen was met een nieuwe weergave voor Shorts. Momenteel is het videoplatform begonnen met de uitrol van deze afleidingsvrije modus. Maar er is meer!

Lees verder na de advertentie.

Shorts met minder afleiding

YouTube Shorts zijn al jaren enorm populair. Het scrollen langs een eindeloze stroom aan filmpjes zorgt bij jong en oud voor de nodige dagelijkse schermtijd. Vooral voor het slapengaan is weinig zo bevredigend als nog ‘even een paar filmpjes bekijken’. Dat wordt alleen nog maar leuker (en wellicht verslavender).

YouTube heeft laten weten dat er aanzienlijke verbeteringen zijn doorgevoerd aan het format. De meest interessante is de zogenaamde ‘Clear Mode’. Hiermee kunnen gebruikers de interface een stuk minder rommelig maken door alle pictogrammen en tekst bij een video te verbergen. Zo is een stuk meer van de video zelf te zien.

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Sneller kijken en zonder geluid

Dat is niet alles, want het is nu ook mogelijk om de afspeelsnelheid van Shorts aan te passen. Je bekijkt ze tot twee keer zo snel om er meer in kortere tijd te kunnen consumeren. Shorts krijgt ook een ingebouwde dempoptie, waarmee gebruikers door hun feed kunnen scrollen zonder geluid. Tik hiervoor op het scherm om de video te pauzeren en tik vervolgens op het demppictogram.

Als laatste meldt YouTube veranderingen aan de knoppen. Zo wordt de dislike-knop (duimpje omlaag) verwijderd en verandert het videoplatform het duimpje omhoog door een hartje. Het ontnemen van de optie om een video een duimpje omlaag te geven, valt niet bij iedereen goed, zo lezen we in de reacties op het bericht van YouTube.

Wie toch wil laten weten dat een Short niet bevalt, krijgt daarvoor voortaan twee opties: ‘Niet geïnteresseerd’ en ‘Dit kanaal niet aanbevelen’. Het idee is dat deze feedback duidelijker is dan een duimpje omlaag, waardoor het algoritme aanbevelingen beter op de gebruiker kan afstemmen. Een duimpje omlaag kan namelijk van alles betekenen: ‘van een slechte geluidskwaliteit tot niet mijn ding’, aldus YouTube.

Verslavingsgevaar? Niet met deze tip

YouTube benadrukt in zijn aankondiging dat de Shorts-timer op nul kan worden gezet. De Shorts-knop staat dan nog wel in het menu, maar de video’s niet meer in je feed. Zo kom je simpelweg niet meer in aanraking met de vaak extreem verslavende korte filmpjes. Het instellen van een limiet is zo gepiept. Volg deze stappen:

  1. Klik in de app op je profielfoto rechts onderaan;
  2. Tik rechts bovenaan op ‘Instellingen’ (het tandwiel);
  3. Kies voor ‘Tijdmanagement’ en scrol naar ‘Daglimieten’;
  4. Zet het schuifje bij ‘Daglimieten’ naar rechts;
  5. Kies je limiet: 0, 15, 30, 45 minuten, 1 of 2 uur.
YouTube

YouTube

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De uitrol van de nieuwe functies is sinds gisteren begonnen, maar kan even duren. Zorg er in ieder geval voor dat je je YouTube-app hebt bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Bron: Google Support
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