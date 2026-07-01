Deel jij een Netflix-account? Let op deze nieuwe spelregels

Nederlandse en Belgische klanten van Netflix moeten voortaan per profiel een uniek e-mailadres toevoegen. De streamingsdienst zegt dat dit veiliger is, maar het lijkt vooral vervelender. Lees snel verder!

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Introductie van profielspecifieke e-mailadressen

Wie met anderen een Netflix-account deelt en meedere profielen heeft aangemaakt, is gewend om slechts één e-mailadres te koppelen aan het account. In het geval van een huishouden gaat iedereen naar zijn of haar eigen profiel voor favoriete films en series.

Die tijd is nu voorbij, want Netflix heeft de spelregels maar weer eens veranderd. Je wordt voortaan verplicht om aan elk profiel binnen een account een uniek e-mailadres te hangen. Dit voorkomt niet dat bijvoorbeeld gezinnen een abonnement delen, maar het is wel een extra verificatielaag die bij veel gebruikers niet goed zal vallen.

Een korte blik op Reddit laat al een stortvloed aan negatieve reacties zien. Gebruikers laten weten de nieuwe maatregel onnodig te vinden en de pop-up met het verzoek om dit te doen, wordt nogal opdringerig gevonden.

Netflix ziet (uiteraard) vooral de voordelen

Netflix zelf presenteert de nieuwe maatregel niet verrassend als een verbetering van de accountbeveiliging en het profielbeheer. Met ieder individueel e-mailadres kunnen gebruikers hun eigen profiel herstellen en gepersonaliseerde meldingen ontvangen.

Ook wordt het gemakkelijker om een profiel over te zetten wanneer een gebruiker besluit om zijn eigen Netflix-abonnement af te sluiten. Kortom: door aan ieder profiel een eigen e-mailadres te koppelen, worden gebruikers minder afhankelijk van de hoofdgebruiker die het account beheert.

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Pop-ups verschijnen al

Bestaande gebruikers krijgen een melding met de vraag een e-mailadres toe te voegen zodra zij wisselen van profiel. Deze pop-up gaat niet weg totdat dit ook echt is gebeurd. Maak je een nieuw profiel aan? Dan moet diegene een e-mailadres opgeven tijdens het instellen van het profiel.

De uitrol vindt geleidelijk plaats, te beginnen in de Verenigde Staten. Netflix heeft laten weten dat ook de rest van de wereld te maken gaat krijgen met het nieuwe beleid omtrent profielen. Het kan dus goed zijn dat jij de melding nu nog niet ziet, maar over een tijdje wel.

Wat vind jij van deze extra verplichting van Netflix: een kleine moeite om dit eenmalig voor je profielen in te stellen of onnodig gedoe? Deel je mening in de reacties hieronder.