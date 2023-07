Waarom werkt Android Auto niet zonder bluetooth?

Een tikkeltje verwarrend is het wel: wie Android Auto via een usb-kabel gebruikt, heeft nog steeds bluetooth nodig. Hoe zit dit?

Waarom Android Auto altijd bluetooth nodig heeft

Android Auto komt in twee vormen. Steeds meer (nieuwe) wagens kunnen met de draadloze versie overweg, maar verreweg de meeste bestuurders moeten hun telefoon via een usb-kabel met hun auto koppelen. Een fysieke connectie is niet genoeg, want Android Auto heeft ook bluetooth nodig om goed te functioneren.

Dit zit zo. Android Auto heeft een bluetoothverbinding nodig om onderweg te kunnen bellen. Telefoonsignalen worden via bluetooth naar je auto verstuurd, in plaats van via de usb-kabel. Laatstgenoemde wordt weer voor andere datastromen gebruikt, waaronder muziek en de navigatie.

Technisch gezien heeft bluetooth te weinig bandbreedte om zowel beeld als audio van en naar de auto te brengen. Daarom heeft Google, de maker, de mogelijkheden van bluetooth in Android Auto beperkt en de werklast als het ware verdeeld.

Bluetooth wordt voor telefoongesprekken gebruikt, via het zogeheten Hands Free Protocol (HFP). Ook is het protocol nodig om de verbinding met het dashboardscherm te maken. De overige taken, zoals het streamen van muziek en navigeren, worden via de usb-kabel geregeld.

Android Auto kan dus niet zonder bluetooth. Het protocol wordt – als het goed is – automatisch opgestart op het moment dat je de telefoon (via een usb-kabel) met de auto koppelt. Zet je de bluetoothverbinding onverwachts uit, dan werkt het platform voor onderweg niet meer.

Hoe zit met het de draadloze versie van Android Auto?

Gebruik je Android Auto Wireless? Ook dan is bluetooth essentieel, maar wel op een andere manier. Hoewel de draadloze versie van Android Auto nog steeds bluetooth gebruikt voor telefoongesprekken, wordt overige data (zoals muziek en navigatie) via Wi-Fi Direct verstuurd.

Zoals de naam doet vermoeden is hierbij sprake van een directe verbinding tussen twee apparaten, in dit geval de telefoon en de auto. Wi-Fi Direct wijkt daarin af van de ‘gewone’ standaard, waarbij er altijd een modem en/of router tussen verbonden apparaten zit.

Verder is bluetooth nodig om Android Auto Wireless op te starten. Iedere keer dat jij in je auto stapt, maakt het protocol verbinding met de wagen en beginnen de twee met elkaar te communiceren. Zodra duidelijk is dat jouw auto de draadloze versie van Android Auto ondersteunt, wordt het systeem opgestart.

Zo maak je Android Auto (goedkoop) draadloos

Het gros van de auto’s kan niet overweg met Android Auto Wireless. Het goede nieuws is dat je hier relatief makkelijk verandering in kunt aanbrengen. De makkelijkste manier is om hiervoor een adapter aan te schaffen.

Deze dongle sluit je (via een kabel) op de auto aan, waarna het kastje met de telefoon koppelt. Vervolgens wordt Android Auto op het dashboardscherm getoverd, zoals je gewend bent.

In onderstaand artikel zetten we de beste adapters voor Android Auto Wireless op een rij. Je haalt een adapter al vanaf ongeveer 80 euro in huis.

