Android Auto: problemen met verbinding opgelost in update

Sinds enkele weken zijn er veel Android Auto-gebruikers met problemen. Door verbindingsproblemen lukt het niet om een smartphone te koppelen met het besturingssysteem. Google meldt nu dat de issues zijn opgelost.

Android Auto-verbindingsproblemen? De oplossing is er!

Google maakt veel bekende software, waaronder Google Chrome, Google Maps en natuurlijk Android. Ook de software voor in de auto, Android Auto, is erg populair, maar zorgt helaas voor de nodige kopzorgen. Die software is zo instabiel dat er regelmatig problemen opspelen, die dan weer moeten worden aangepakt.

Sinds enkele weken zijn er veel gebruikers met verbindingsproblemen tussen hun Android Auto-systeem en smartphone. Zo was het niet mogelijk om een connectie te maken en gebruik te maken van de slimme software. Het maakte daarbij niet uit of je je telefoon koppelde via een kabel of draadloos met Android Auto Wireless.

In een Google Support-post lezen we dat de problemen nu zijn opgelost en de update voor Android Auto vanaf nu uitrolt. In dezelfde thread zijn ook reacties te vinden van mensen die inderdaad geen problemen meer hebben. Er zijn echter nog genoeg personen waarbij de slimme software nog steeds niet werkt.

Waar komt het probleem vandaan?

Dat is nou net het grote probleem bij Android Auto. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op de werking ervan dat een oplossing vaak lastig te vinden is. Het kan te maken hebben met de gebruikte smartphone of natuurlijk de softwareversie.

Dan gaat het niet alleen om Android Auto, maar ook om de Android-versie. De auto, het systeem in de wagen zelf en de software daarvan kunnen een belangrijke rol spelen. Het kan zelfs zo simpel zijn dat een ander fysiek usb-kabeltje ervoor zorgt dat het wel of niet werkt.

Heb jij zelf problemen met Android Auto? Lees dan: Android Auto werkt niet: 9 tips om snel weer op pad te gaan. Voor nu is het wachten op een nieuwe grote update, waarbij het vernieuwde Coolwalk-design echt gebruikt kan worden. Binnenkort is het mogelijk om milieuvriendelijke routes in Google Maps te plotten met Android Auto.

