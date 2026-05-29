Veel updates voor Samsung-telefoons én tablets: check het hier

Wouter Nijsen
29 mei 2026, 17:04
4 min leestijd
Het is weer vrijdag en dus hebben we een nieuw update-overzicht voor je. Heeft jouw smartphone een update gekregen? Laat het ons weten!

Het Android-beveiligingsupdate overzicht van week 22 – 2026

Android Planet houdt je dagelijks op de hoogte over smartphones die updates ontvangen. Meestal gaat het om toestellen die een versie-update krijgen, bijvoorbeeld als ze naar Android 16 bijgewerkt worden. Deze update is sinds kort beschikbaar en komt de komende maanden naar heel veel Android-smartphones.

Minstens zo belangrijk zijn de beveiligingsupdates, die iedere maand worden uitgebracht. Deze updates brengen geen nieuwe features met zich mee, maar zijn alsnog essentieel voor je Android-telefoon. Ze zorgen er voor dat de veiligheid weer up-to-date is en je privacy gewaarborgd blijft. Daarom houden we iedere week bij welke smartphones een beveiligingsupdate hebben gekregen.

Samsung-updates van deze week

  • Samsung Galaxy S22 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy S22 Plus – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy S22 Ultra – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy Z Fold 5 – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Z Flip 5 – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Z Fold 4 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy Z Flip 4 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Samsung Galaxy Tab S11 – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S10 Plus – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab S10 Lite – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab A9 Plus – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy A26 – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy A17 – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Xcover 7 Pro – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro – One UI 8.5-update
  • Samsung Galaxy Tab Active 5 – One UI 8.5-update
Fairphone

  • Fairphone 6 – Beveiligingsupdate van mei 2026
  • Fairphone 5 – Beveiligingsupdate van mei 2026

Oppo

  • Oppo Find X9 Ultra – Beveiligingsupdate van mei 2026

Bedankt voor de tips, Georg en Jesse!

Mijn smartphone staat er niet tussen, en nu?

Geen zorgen! Het is goed mogelijk dat jouw toestel niet in de lijst staat. Android-updates rollen gedurende het hele jaar uit, dus misschien staat ‘ie er volgende week wel tussen.

Zelfs als jouw smartphone wél in het overzicht staat, moet je mogelijk geduld hebben. Meestal duurt het een paar dagen tot een week voordat een nieuwe Android-update alle exemplaren heeft bereikt.

Wil je weten of jouw smartphone op de nieuwste Android-versie van dit moment (Android 16) draait, of nog de update krijgt? Check het in het Android 16 update-overzicht! Daar zie je of jouw telefoon een update heeft gekregen, of nog moet krijgen.

