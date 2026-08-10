‘Voordelige Samsung Galaxy A18 gelekt (wat is er precies nieuw?)’

Samsung werkt aan een nieuwe budgettelefoon: de Galaxy A18, waarvan nu enkele specificaties en renders gelekt zijn. We hebben een vergrootglas nodig om de verbeteringen te spotten.

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‘Specificaties Samsung Galaxy A18 op straat’

De Samsung Galaxy A17 is een echte budgettelefoon, die binnenkort een update krijgt. Dat nieuwe toestel heet, je raadde het al, de A18. Hij verschijnt net als zijn voorganger in twee varianten: eentje met 4G en een duurdere waarmee je ook van 5G gebruik kunt maken. Als we gelekte specificaties mogen geloven, lijkt de Samsung Galaxy A18 wel héél sterk op zijn voorganger.

De 4G-versie van de smartphone draait namelijk op een MediaTek Helio G99-chip, net als het vorige model. Sterker nog: deze processor zat ook al in de Galaxy A16. Voor de betere prestaties hoef je hem dus niet te kopen. Er zit 4GB werkgeheugen in het toestel.

Hierboven zie je eerder gelekte renders van de Galaxy A18. Daaruit blijkt dat Samsung ook weinig verandert aan het uiterlijk. We zien nog steeds een ouderwetse notch en een flinke ‘kin’ onder het 6,7 inch-oled-scherm. Wel ziet het camera-eiland er ietsjes anders uit.

De 5G-versie lijkt een Snapdragon-chip te krijgen, al weten we nog niet welke. Dat zou wél een update zijn ten opzichte van de Galaxy A17 5G. Die heeft een antieke Exynos 1330 van Samsung zelf aan boord.

Volgens geruchten zal Samsung trouwens eerst de 4G-variant lanceren (mogelijk in september), maanden later pas gevolgd door de 5G-versie.

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Wellicht een grotere batterij?

De afmetingen van de Samsung Galaxy A18 blijven ongeveer gelijk, maar hij zou met 7,84 millimeter wel bijna 3,5 millimeter dikker zijn dan de A17. Dat geeft ons hoop dat Samsung de accu een hogere capaciteit geeft dan de 5000 mAh die we doorgaans in dit soort telefoons aantreffen. Uiteraard is dit pure speculatie van onze kant, maar een flinke batterij zou deze budgettelefoon in ieder geval onderscheiden van zijn voorganger.

Voor de 4G-versie van de Galaxy A17 betaalde je aanvankelijk trouwens 229 euro. Inmiddels is de prijs gedaald naar € 158,-.

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