Dit is de Google Pixel 11-serie: alles wat je nú moet weten

Daar zijn ze dan! Google heeft de gloednieuwe Pixel 11-smartphones aangekondigd en ze komen natuurlijk ook naar Nederland. Wat er allemaal verbeterd is, lees je in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 11 officieel aangekondigd

Het is weer tijd voor nieuwe Pixel-smartphones van Google! Het was geen geheim dat de zoekgigant met de Pixel 11-telefoons zou komen, maar nu zijn de toestellen officieel onthuld. Ze beschikken weer over de nodige verbeteringen.

Zoals we inmiddels gewend zijn, komt Google met vier nieuwe Pixels. We beginnen bij het instapmodel, de Pixel 11. De smartphone kost 999 euro en is daarmee 100 euro duurder dan de Pixel 10, maar je krijgt wel standaard 256GB opslag. Vorig jaar was dat nog 128GB. Ook verschijnt er een 512GB-versie voor 1129 euro.

De Pixel 11 lijkt grotendeels op zijn voorganger, al heeft Google toch aan het design gesleuteld. Dat zie je vooral aan de camerabalk achterop, die dit keer veel dunner is en daardoor minder uitsteekt. Het toestel heeft weer een IP68-certificatie, wat betekent dat het tegen stof en water kan.

Het scherm is – net als bij de Pixel 10 – 6,3 inch groot en heeft een maximale helderheid van 3000 nits. Het display beschikt daarnaast over een ververssnelheid van 120Hz en resolutie van 2424 bij 1080 pixels. Precies hetzelfde als vorig jaar dus.

Tensor G6 en verbeterde camera’s

Onder de motorkap van de Pixel 11 zit de Tensor G6-chip. De processor is volgens Google tot 20 procent energiezuiniger dan de Tensor G5 en ook een stukje krachtiger. Apps laden volgens de zoekgigant bijvoorbeeld 15 procent sneller. Ook aanwezig is 12GB werkgeheugen en 256GB aan opslag.

Google heeft gesleuteld aan de hoofdcamera van de Pixel 11. De 48 megapixel-lens vangt nu veel meer licht op (Google heeft het zelf over 56 procent), waardoor je betere foto’s moet maken bij lastige lichtomstandigheden.

Verder heeft de Pixel 11 opnieuw een 13 megapixel-groothoeklens voor wijdere foto’s en een 10,8 megapixel-telelens om tot 5x optisch in te zoomen. Digitaal inzoomen kan nu tot 30x, terwijl de Pixel 10 niet verder kwam dan 20x. Een 10,5 megapixel-selfiecamera maakt het plaatje compleet.

Tot slot heeft de Pixel 11 een 4985 mAh die met maximaal 30 watt oplaadt. Hierdoor vul je de batterij in 30 minuten voor 55 procent. Draadloos opladen gaat een stuk sneller door de ondersteuning van Qi 2.2. Magnetisch opladen met Pixelsnap is ook weer aanwezig.

Google Pixel 11 Pro en 11 Pro XL

Ook nieuw zijn de Google Pixel 11 Pro en Pixel 11 Pro XL, de opvolgers van de Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. Net als vorig jaar heeft de reguliere Pro een 6,3 inch-scherm, terwijl het display van de Pro XL 6,8 inch groot is. De schermen zijn iets feller en halen nu een maximale helderheid van 3600 nits.

Ook de Pro-toestellen beschikken over de Tensor G6-processor, maar hebben met 12GB standaard minder werkgeheugen. De Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL hadden 16GB RAM, maar daar moet je bij de nieuwste Pixels extra voor betalen. Dit zijn de prijzen op een rijtje:

Google Pixel 11 Pro (12GB / 256GB): 1199 euro

Google Pixel 11 Pro (16GB / 512GB): 1329 euro

Google Pixel 11 Pro (16GB / 1TB): 1589 euro

Google Pixel 11 Pro XL (12GB / 256GB): 1399 euro

Google Pixel 11 Pro XL (16GB / 512GB): 1529 euro

Google Pixel 11 Pro XL (16GB / 1TB): 1789 euro

De Pixel 11 Pro en 11 Pro XL hebben een geinige nieuwe feature: HiLight. Dit zijn ledlampjes rond de flitser op de achterkant, die je laten weten als er iets op de telefoons gebeurt. Zo kun je via de lampjes zien dat Gemini met je meeluistert, of als iemand je belt. Je favoriete contacten kun je een kleur geven, zodat je ziet wie er belt als het toestel met het scherm naar beneden ligt.

Foto’s maken de Pro-telefoons met de 50 megapixel-hoofdcamera, 48 megapixel-groothoeklens en 48 megapixel-zoomcamera op de achterkant. De hoofdcamera heeft een nieuwe sensor die meer licht opvangt én de Pro Zoom-functie is verbeterd. Je kan het beeld nu tot 120x dichterbij halen. Google heeft verder de Night Sight-modus aangepakt, waardoor je veel sneller en makkelijker nachtfoto’s maakt.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 17 en zeven jaar updates

De Google Pixel 11-smartphones draaien uit de doos op Android 17, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De update introduceert onder andere Pause Point en Screen Reactions en werkt ook beter op vouwtelefoons.

Verder kunnen de Pixel 11-toestellen rekenen op zeven jaar aan Android-updates, beveiligingspatches en Feature Drops. Laatstgenoemden zijn tussentijdse software-updates die features toevoegen.

Pixel 11 Pro Fold is dunner

Tijdens het Made by Google-event kondigt Google ook zijn nieuwste foldable aan: de Pixel 11 Pro Fold. De vouwtelefoon is flink verbeterd en moet de concurrentie aan gaan met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, die onlangs is uitgebracht.

De Google Pixel 11 Pro Fold is één millimeter dunner dan de Pro Fold van vorig jaar en ook 10 procent lichter. Het toestel weegt nu 239 gram in plaats van 258 gram. Door de dunnere randen is het scherm aan de buitenkant iets groter geworden: 6,5 inch. Opengevouwen gebruik je een 8 inch-display. Beide schermen zijn helderder.

Opvallend is dat de accu is gekrompen: de batterij heeft nu een capaciteit van 4750 mAh in plaats van 5015 mAh. De telefoon kan snelladen met 30 watt, zodat je na een halfuur weer een half volle batterij hebt. Draadloos opladen gaat – net als bij de andere Pixel 11-toestellen – een stuk sneller dan voorheen.

Op de achterkant van de vouwtelefoon zitten dezelfde verbeterde camera’s als bij de reguliere Pixel 11. De hoofdcamera vangt meer licht op en je kan met maximaal 30x inzoomen. Op de Pixel 11 Pro Fold zitten ook de HiLight-lampjes om je op een belletje te attenderen.

Verder is de Google Pixel 11 Pro Fold uitgerust met een Tensor G6-processor, 16GB werkgeheugen en 256/512GB aan opslagruimte. Voor de 256GB-versie betaal je 1999 euro, het 512GB-model gaat voor 2129 euro over de toonbank. Daarmee is het vouwtoestel duurder dan zijn voorganger.

Alle prijzen en bestellen

De Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold zijn vanaf vandaag (12 augustus) te pre-orderen in Nederland. Op 20 augustus zijn de vier smartphones in de winkels te vinden. Tegelijk komt Google met de Pixel Watch 5 en Pixel Tag.

Dit zijn alle prijzen op een rijtje:

Google Pixel 11 (12GB / 256GB): 999 euro

Google Pixel 11 (12GB / 512GB): 1129 euro

Google Pixel 11 Pro (12GB / 256GB): 1199 euro

Google Pixel 11 Pro (16GB / 512GB): 1329 euro

Google Pixel 11 Pro (16GB / 1TB): 1589 euro

Google Pixel 11 Pro XL (12GB / 256GB): 1399 euro

Google Pixel 11 Pro XL (16GB / 512GB): 1529 euro

Google Pixel 11 Pro XL (16GB / 1TB): 1789 euro

Google Pixel 11 Pro Fold (16GB / 256GB): 1999 euro

Google Pixel 11 Pro Fold (16GB / 512GB): 2129 euro

Pre-order de Google Pixel 11 met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 als los toestel:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro als los toestel:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro XL met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro XL als los toestel:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro Fold met abonnement:

Pre-order de Google Pixel 11 Pro Fold als los toestel: