Google Assistent verdwijnt, nieuwe tracker verschijnt (Android-nieuws #32)

Ook kondigde CMF open-ear-oortjes aan en presenteerde WhatsApp handige updates voor groepen. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van deze week.

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Trackers als de Samsung Galaxy SmartTag 2 zijn erg handig. Je stopt ze in je koffer of hangt ze aan een sleutelbos, waardoor je die sneller terugvindt. Apple heeft al jaren de AirTag, maar Google biedt momenteel nog geen tracker aan. Dat lijkt te gaan veranderen: 9to5Google ontdekte het bestaan van de ‘Pixel Tag’.

Dit zou de eerste eigen tracker van het techbedrijf gaan worden. Het apparaatje heeft een langwerpige vorm, maar dan zonder de inkeping om ze aan je sleutels te hangen. Daar heb je een hoesje voor nodig, dat Google je er ongetwijfeld graag los bij verkoopt.

→ Meer over deze gadget en alle telefoons die we volgende week verwachten

Op Reddit deelde een gebruiker deze week een e-mail van Google waarin de techreus mededeelt dat de Google Assistent vanaf vrijdag 4 september definitief van mobiele apparaten gaat verdwijnen. Denk aan smartphones, smartwatches en tablets, maar ook aan oordopjes en hoofdtelefoons.

Het (verplichte) alternatief is het inmiddels bekende Gemini, waaraan gebruikers van mobiele apparaten volgens Google een betere AI-assistent hebben. Het nieuws over de nogal rap naderende datum van de transitie, valt niet bij iedereen goed.

→ Lees welke klachten sommige gebruikers hebben over Gemini

Het updatebeleid van Samsung behoort tot de top. High-end smartphones als de Galaxy S26 krijgen maar liefst zeven jaar lang ondersteuning. Misschien nog wel indrukwekkender is het dat een budgettelefoon als de Samsung Galaxy A37 daar in de buurt komt en zes jaar lang updates ontvangt.

Toch blijkt het bedrijf nu wel te gaan bezuinigen op dat toestel. Android Headlines meldt namelijk dat de A37 nog maar eens in de drie maanden een beveiligingsupdate krijgt. Dat is een vervelende frequentiedaling en dat al binnen een halfjaar na lancering.

→ Ontdek waarom de A37 nog steeds een uitstekende keuze is

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CMF is het budgetvriendelijke submerk van de Britse techfabrikant Nothing. Na eerder al diverse in-ear-oordopjes uitgebracht te hebben in de Buds-lijn (met Plus- en Pro-varianten), is er nu voor het eerst een open-ear-ontwerp uit. Deze heet Clip Pro en is ontworpen om comfort en geluidskwaliteit te combineren.

Open-ear-oordopjes gaan niet in de gehoorgang, maar worden met een clipconstructie aan de oorschelp bevestigd. Dat kan bij sommige gebruikers voor druk of ongemak zorgen. CMF hoopt dat met een vernieuwd clipontwerp aangepakt te hebben.

→ Dit bieden de nieuwste CMF-oortjes nog meer (zoals een bijzondere case)

Met drie verbeteringen hoopt WhatsApp wat te doen aan de chaos die kan ontstaan bij het maken van polls in groepen. Zo stel je straks deadlines in voor polls (waarna stemmen niet meer mogelijk is), herstel je tikfouten in de titel van de poll tot een kwartier na plaatsing en verberg je namen van stemmers.

Ook als je nooit polletjes maakt, heb je wellicht wat aan de updates die momenteel worden doorgevoerd. De bekende chat-app introduceert namelijk een @iedereen-vermelding om alle deelnemers in een groepsgesprek snel op de hoogte te brengen.

→ Lees meer over de handige @iedereen-vermelding