Android-gebruikers krijgen ‘extra’ functie na Apple Music-update

Er is een Apple Music-update voor Android. Met de update introduceert de muziek-app betere functies voor het delen en toevoegen van muziek. Plus: Android-gebruikers krijgen zelfs een functie die nog niet beschikbaar is voor iOS- of iPadOS.

Apple Music-abonnees met een Android-telefoon krijgen na de update de mogelijkheid tot het ‘crossfaden’ van nummers. ‘Crossfade’ is een functie waarbij Apple Music het einde van het ene nummer een paar seconden overlapt met het begin van een ander nummer. Zo ontstaat er een bijna naadloze overgang. Opvallend is dat deze functie nog niet beschikbaar is voor iOS- of iPadOS-gebruikers.

Nieuw ontwerp en scherpere zoekfunctie

De overige veranderingen komen wel overeen met de functies die al voor iPhone-gebruikers beschikbaar zijn. Als onderdeel van de update heeft Apple Music bijvoorbeeld een nieuw uiterlijk gekregen, compleet met nieuwe functies.

Een voorbeeld is de vernieuwde startpagina. Het ontwerp is flink omgegooid. Met als doel: het ontdekken van nieuwe muziek en het luisteren naar favoriete nummers stimuleren. Ook de zoekfunctie is aangescherpt. De functie neem nu binnen de zoekresultaten meer grote categorieën mee, waaronder stemmingen, genres en specifieke onderdelen zoals ‘Charts’.

Naast een verfrissend uiterlijk, introduceert de update ook de Autoplay-functie. Android-gebruikers kunnen voortaan automatisch gerelateerde nummers laten afspelen. Ideaal wanneer een playlist afgelopen is. Met Autoplay analyseert Apple Music de afspeellijst en selecteert nummers die op elkaar lijken, zoals muziek van dezelfde artiest of uit hetzelfde genre.

Tot slot, het is nu ook een stuk eenvoudiger om je huidige muzikale voorkeuren via sociale media te delen. Met de optie ‘Nummer delen’ in het menu kun je eenvoudig een afspeellijst of nummer op Facebook, Instagram of Snapchat plaatsen.

→ Download Apple Music in de Play Store (gratis)

