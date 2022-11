Waarom bank-apps zo vaak een storing hebben

Je wil betalen, maar er gebeurt niets. Regelmatig hebben bank-apps een storing waardoor je niet meer kunt afrekenen. Dit is waarom.

Bank-apps storingen: waarom gebeurt dat?

Het gebeurt wel eens dat de app van een bank een storing heeft. Je kunt dan geen geld van je spaarrekening halen, je saldo checken, een iDeal-betaling doen of Thuisbezorgd afrekenen.

Omdat we tegenwoordig steeds minder met contant geld betalen, kan dat erg frustrerend zijn. Zeker omdat de prijzen voor het doen van bankzaken ondertussen omhoog gaan en de bazen van deze banken aan het eind van het jaar naar huis gaan met stevige bonussen.

Hoe erg is het?

Maar hebben banken wel echt zo vaak een storing? Soms ligt de app van een bank er meerdere keren in een paar weken uit. Daardoor lijkt het alsof banken constant problemen hebben. Toch valt dat mee. Elke bank in Nederland is meer dan 99 procent van de tijd beschikbaar en storingen duren zelden langer dan enkele uren.

Hoewel we erg afhankelijk zijn van deze bank-apps en we graag zouden willen dat ze altijd beschikbaar zijn, is het niet realistisch om te verwachten dat een dienst 100 procent van de tijd probleemloos werkt.

Hoe komt het?

Een bank kan om verschillende redenen een storing hebben. Soms gaat het om onderhoud, maar dit wordt dan duidelijk aangegeven op de website van de bank.

Andere keren zijn banken niet zo goed in communiceren wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld als het gaat om overbelasting. Op bijzondere momenten dat heel veel mensen de bank-app gebruiken kan het systeem dat niet aan.

Vaak gaat er ook gewoon wat mis met de techniek achter de app. Elke app en dienst kan soms problemen hebben. Bijvoorbeeld als er nieuwe functies worden geïntroduceerd, of als er iets achter de schermen wordt aangepast. Ook kan er een internetstoring zijn, of er ontstaan problemen met een database.

Aanvallen van buitenaf

Daarnaast zijn banken een bekend doelwit van aanvallen. Denk aan DDoS-aanvallen, waarbij kwaadwillenden een systeem bewust overbelasten. Omdat dit een probleem voor alle banken is, werken ze samen om maatregelen te treffen.

Zeker als het gaat om aanvallen van buitenaf, is daar niet volledig op te anticiperen. Als je een systeem wil bouwen dat honderd procent veilig is tegen aanvallen, dan gaat daar zoveel geld in zitten dat de prijzen voor consumenten enorm zullen stijgen.

Bank-apps storingen gaan niet weg: dit kun je doen

Volledig storingvrij is dus niet realistisch. Je moet er vanuit gaan dat je bank-app meerdere keren per jaar enkele uren offline kan zijn.

Om problemen te voorkomen moet je betalingen nooit tot het laatste moment uitstellen. Denk aan het betalen van een factuur of het betalen van de belasting. Wacht daarnaast niet op het laatste moment met tanken en zorg dat je altijd wat eten in huis hebt.

Meestal duurt een storing maximaal enkele uren. Raak dus niet in paniek als iets een keer niet lukt. Kun je bijvoorbeeld niet betalen tijdens het online shoppen? Het schiet dan niet op om de betalingen constant opnieuw te proberen. Sla een linkje naar het product op en probeer het enkele uren later (of de volgende dag) weer.

Ook kan het slim zijn om een rekening bij een tweede bank te openen. Heeft de ene bank een storing, dan kun je altijd nog betalen via de rekening bij de andere bank.

Betalen met je smartphone

Betalen met je smartphone of smartwatch is erg makkelijk, omdat je geen portemonnee meer mee hoeft te noemen. We leggen uit hoe betalen via Android werkt. Ook leggen we alles uit over Google Pay in Nederland.