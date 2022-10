Android-tips: Betalen met een telefoon (of horloge) doe je zo

Altijd en overal betalen zonder betaalpas: het is mogelijk! In deze Android-tips laten we zien hoe je heel makkelijk met een telefoon of smartwatch afrekent.

Android-tips om mee te betalen

Contactloos betalen is in korte tijd heel populair geworden. De meeste mensen gebruiken hiervoor alsnog een ‘ouderwetse’ pinpas, maar het kan hoogstwaarschijnlijk ook met je telefoon of smartwatch.

Mobiel betalen met een smartphone of slim horloge is heel snel, makkelijk en gratis. Het scheelt bovendien ruimte in de portemonnee, want de betaalpas kan voortaan thuisblijven. In deze editie van Android-tips laten we zien hoe je mobiel betalen kunt instellen, bij welke bank je ook zit.

1. Hoe kan ik betalen met mijn telefoon?

Maar eerst: welke mogelijkheden zijn er? Grofweg kunnen Android-gebruikers op twee manieren contactloos betalen: via Google Pay, of de bankieren-app.

Eerstgenoemde is de grote tegenhanger van Apple Pay (voor iPhones). Na het koppelen van een betaalrekening in Google Pay kun je in winkels afrekenen door een smartphone (of smartwatch) dicht bij de betaalautomaat te houden. Vervolgens doet de techniek de rest. Google Pay kun je ook voor online betalingen gebruiken.

Niet alle banken ondersteunen Google Pay. Bij deze partijen kun je alsnog afrekenen met een telefoon, maar dan via de bankieren-app of een losstaande app. Onder meer ING en SNS werken op deze manier. Ook zijn er banken waarmee je helemaal niet met een smartphone kunt betalen, zoals Triodos.

2. Deze banken ondersteunen Google Pay

Eind 2021 kwam Google Pay officieel in Nederland uit. Daarvoor kon je de dienst al via een omweggetje gebruiken. Momenteel kunnen onderstaande banken met Google Pay overweg:

ABN Amro

bunq

N26

Rabobank

Revolut

Meerdere banken hebben aangegeven om in de toekomst ook Google Pay te gaan ondersteunen. Onder meer ING is hiermee bezig, maar noemt geen specifieke releasedatum.

3. Google Pay activeren

Zit je bij een bank mét Google Pay-ondersteuning? Download dan eerst de Google Wallet-app, mocht deze nog niet standaard geïnstalleerd zijn. Voeg de betaaldienst vervolgens toe via de app van je bank. De precieze aanwijzingen verschillen per bank, maar komen in grote lijnen wel overeen.

ABN Amro-klanten gaan bijvoorbeeld naar ‘Direct regelen’, tikken hier op ‘Google Pay’ en volgen de aanwijzingen op het scherm.

Zit je bij de Rabobank? Kies dan in het tabblad ‘Service’ voor ‘Betaalmethoden’ en selecteer ‘Koppelingen’. Tik op ‘Google Pay’ en volg de aanwijzingen. Ook bunq- en N26-klanten beginnen met instellen in hun normale bankieren-app.

4. Mobiel betalen activeren

Ook wanneer je bank geen Google Pay ondersteunt, kun je waarschijnlijk mobiel betalen. Wederom verschillen de precieze aanwijzingen per bank, maar blijft de rode draad hetzelfde.

ING-klanten zetten mobiel betalen aan via de ING-app. Tik rechtsboven op je profiel, ga naar ‘Instellingen’ en kies ‘Mobiel betalen’. Volg de aanwijzingen op het scherm om af te ronden.

Andere banken – zoals SNS, Regiobank en ASN – hebben een aparte app voor mobiel betalen gemaakt. Deze moet je downloaden, koppelen aan een betaalrekening en beveiligen met een cijfercode.

5. Lukt het niet om mobiel te betalen?

Lukt het niet om contactloos te betalen? Controleer dan even of de smartphone of het horloge is ontgrendeld. De betaaldienst werkt vanuit veiligheidsoverwegingen alleen wanneer het toestel niet ‘op slot’ zit.

Over het algemeen kun je kleinere bedragen (tot 50 euro) bevestigen door het scherm van de telefoon uit slaapstand te halen. Druk dus even kort op de aan-/uitknop en houd je telefoon vervolgens bij de betaalautomaat.

Ga je een hoger bedrag afrekenen? Haal dan de vergrendeling van het toestel af door een veiligheidscode in te voeren, of je vingerafdruk/gezicht te scannen.

