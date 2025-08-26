Google beperkt je vrijheid op Android met nieuwe maatregel: dit moet je weten

Android gaat voor veel mensen flink veranderen, want Google pakt het sideloaden van apps aan. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe Google het sideloaden van apps aan banden legt

Voor veel mensen betekent Android volledige vrijheid, omdat je makkelijk apps van verschillende bronnen kunt installeren. Dat wordt sideloaden genoemd: het downloaden van apps buiten de officiële appwinkel om. Je downloadt bij een andere website een apk-bestand, die je vervolgens simpel en snel installeert.

Sideloaden gebeurt om verschillende redenen. Sommige app-makers bieden hun apps niet in de Play Store aan, omdat ze dan een deel van de inkomsten aan Google moeten afstaan. Daarom vind je bijvoorbeeld Fortnite in de Epic Games Store en niet in de Play Store.

Ook is sideloaden populair, omdat je op deze manier apps kunt vinden die tegen tegen de officiële regels van Google in gaan. Denk aan een app om YouTube zonder reclame te kijken. Vanaf september 2026 gaat er veel veranderen in deze vrijheid.

Nieuwe verificatie voor app-makers

Google gaat vanaf september 2026 de identiteit van appmakers verifiëren. Dat gaat ook om appmakers die hun apps buiten de Play Store om aanbieden. Applicaties van makers die niet zijn geverifieerd, kun je dan niet meer op een Android-smartphone installeren.

Ontwikkelaars kunnen zich verifiëren via een nieuwe Android Developer Console. In oktober 2025 begint de vroegtijdige toegang tot deze Developer Consoles en in maart 2026 kan iedereen zich verifiëren.

Vanaf september 2026 kun je dan in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand enkel nog apps installeren van een geverifieerde appmaker. Vanaf 2027 worden deze vereisten wereldwijd uitgerold.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom doet Google dit?

Google zegt dat je met apps buiten de Play Store om vijftig keer meer kans hebt op malware. Om het voor kwaadwillenden moeilijker te maken om malware op Android te verspreiden, wordt deze verificatie ingezet.

Google noemt het systeem een soort paspoortcontrole in het vliegveld: je identiteit wordt gecontroleerd, maar de inhoud van je tassen (meestal) niet. Google gaat dus niet de inhoud van applicaties in andere appwinkels beoordelen.

Reactie op rechtszaak

De nieuwe vereisten voor appmakers lijkt een direct gevolg van de rechtszaak die het bedrijf heeft verloren tegen Epic Games. Google ging nog in hoger beroep tegen het verplicht openstellen van de Play Store, maar dat is niet gelukt.

Het resultaat is dat Google in de Verenigde Staten alternatieve appwinkels in de Play Store moet plaatsen, en dat deze winkels ook toegang moet krijgen tot alle apps in de Play Store.

Google beargumenteerde dat deze verandering Android-gebruikers in gevaar brengt, omdat ze in andere appwinkels minder goed beschermd worden tegen gevaarlijke apps. Daarom besloot de rechter dat Google “redelijke maatregelen” mag treffen om de veiligheid van de andere appwinkels te waarborgen. Verificatie lijkt daar het resultaat van te zijn.

Teleurgestelde Android-gebruikers

De reacties op het nieuws zijn niet mals. Hoewel Android hierdoor veiliger wordt, moeten gebruikers ook vrijheid inleveren. “Ik kan nu net zo goed een iPhone kopen”, moppert een gebruiker op de Android-subreddit.

Android-gebruikers zijn onder andere bang dat ze afscheid moeten nemen van Revanced-apps, waarmee bijvoorbeeld YouTube, TikTok en Reddit zonder reclames te bekijken zijn.

Of emulatoren, om games van bijvoorbeeld Nintendo te spelen. Hoewel Google de inhoud van apps niet gaat beoordelen, zullen ontwikkelaars waarschijnlijk wel terughoudend zijn in het publiceren van apps die tegen de regels in gaan als hun identiteit eraan wordt gekoppeld.

Veilig op Android

Haal jij al je apps uit de Play Store, dan verandert er niets voor je. Wel is het verstandig om alert te blijven voor malware. We leggen ook uit hoe lang je veilig een verouderde versie van Android kunt draaien zonder updates.