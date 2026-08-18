Deze fijne Gmail-functie verdwijnt: dit zijn de beste alternatieven

Google sloopt een geliefde functie uit Gmail, waardoor het kan lonen om naar een alternatief te kijken. Dit zijn de beste alternatieven.

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Gmail-alternatieven voor meerdere adressen

Google verwijdert een veel gebruikte functie in de webversie van Gmail. Tot nu toe is het mogelijk om in Gmail e-mails via allerlei diensten en domeinen te ontvangen en te verzenden. Op deze manier kun je Gmail gebruiken als verzamelpunt voor al je verschillende e-mailadressen. Handig daarbij is dat je automatisch gebruikmaakt van de sterke spamdetectie van Gmail.

Google zegt nu dat deze functie te veel onderhoud kost. Daarom verdwijnt de optie op januari 2027, behalve als je maandelijks betaalt voor Workspace. We zetten daarom enkele alternatieven voor deze functie voor je op een rijtje.

1. Smartphone-app

Opvallend genoeg blijkt de functie wel beschikbaar in de Gmail-app op Android. Als je het niet erg vindt om voortaan al je e-mails te typen op je smartphone in plaats van je computer, dan is dit een aardige optie.

Alleen is het maar de vraag hoe lang de functie op deze manier beschikbaar blijft. Als het voor de webversie al veel moeite kost om te onderhouden, waarom zou dat dan voor de app niet zo zijn?

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2. De webmail van je provider

Als je e-mails van je eigen domein wil verzenden en ontvangen, dan kun je ook terecht bij de provider van je domein. Die heeft als het goed is een eigen webmail. Wel valt dat qua design en functies vaak tegen, zeker vergeleken met Gmail. Ook is dit onhandig als je meerdere e-mailadressen gebruikt.

3. Speciale e-mail-apps

De beste optie is om voor een goede mail-app te kiezen op je computer, die je eventueel ook direct op je smartphone kunt installeren. Een app als Mozilla Thunderbird of Microsoft Outlook laat je e-mails binnenhalen via IMAP/SMTP, zodat je al je accounts bij elkaar hebt.

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4. Doorsturen

In plaats van de e-mails van verschillende accounts op te laten halen door Gmail, kun je ze ook laten doorsturen. Op die manier komen alsnog alle mails van al je accounts in je Gmail-inbox terecht. Alleen kun je dan niet reageren via het e-mailadres waar de berichten naar verzonden zijn.

5. Een abonnement op Workspace

Natuurlijk kun je ook overwegen om een abonnement op Workspace te nemen. Dit abonnement is verkrijgbaar vanaf 6,80 euro per maand. Je krijgt dan de mogelijkheid om een aangepast zakelijk e-mailadres te gebruiken en je kunt Gemini gebruiken in Gmail.

Wel werkt dit alleen als je een eigen domeinnaam hebt en je moet werken met een zakelijk Google-account, waardoor je gelimiteerd bent in normale consumentenfuncties. Daardoor moet je eigenlijk telkens van account wisselen.

Hoe zit het met Proton?

Proton Mail is voor veel mensen nu het favoriete alternatief voor Gmail. Hoewel je hier helaas niet de verloren Gmail-functie kunt terugvinden, zijn er wel andere redenen om over te stappen. Bijvoorbeeld omdat Proton volledig Europees is. Lees meer over het verhuizen van Gmail naar Proton Mail.