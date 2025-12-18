Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

De 6 beste midrange smartphones van 2025: Android Planet kiest

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
18 december 2025, 19:14
4 min leestijd
Voor minder dan 500 euro koop je tegenwoordig een smartphone met krachtige hardware, prima camera’s én een uitstekend updatebeleid. Dit zijn de beste midrangetoestellen van 2025.

De beste midrangesmartphones van 2025

Niet iedereen heeft een dure high-end smartphone nodig, maar voor veel mensen is een budgettoestel niet snel genoeg. Een midrange Android-telefoon is dan een slimme middenweg. Tussen de 300 en 500 euro zijn tegenwoordig uitstekende opties te vinden.

De toestellen in dit artikel zijn bovendien de afgelopen tijd behoorlijk in prijs gedaald, waardoor je een uitstekende deal op de kop tikt. Hieronder bespreken we in willekeurige volgorde de beste midrange toestellen volgens Android Planet.

De 6 beste midrange toestellen van 2025

1. Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a (huidige prijs: € 394,-) werd in maart van dit jaar officieel onthuld. Deze betaalbare variant van de reguliere Pixel 9 heeft ons zeker weten te overtuigen, met een dikke 8 als eindoordeel in onze review. Check ook zeker onderstaande video.

Is de Google Pixel 9a de beste middenklasser van 2025?

Vooral de uitstekende accuduur, fijne software en lang updatebeleid konden redacteur Wouter wel bekoren. Daarnaast is het design erg fraai en is de prijs inmiddels een schappelijke 400 euro. Daarvoor krijg je een meer dan behoorlijke smartphone.

→ Lees onze review van de Google Pixel 9a

Google Pixel 9a deals

Abonnement
Los toestel

Google Pixel 9a

250 min en 250 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 6,00 p/m

Eenmalig toestel € 262,00

Gemiddeld p/m: € 17,12

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Google Pixel 9a

20000 min of 20000 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 19,75 p/m

Eenmalig toestel € 23,00

Gemiddeld p/m: € 20,91

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Google Pixel 9a

400 min en 400 sms

25000MB (5G)

2 jaar

€ 9,00 p/m

Eenmalig toestel € 290,00

Gemiddeld p/m: € 21,29

Bekijk bij Belsimpel
Simyo
Vergelijk alle Google Pixel 9a abonnementen

2. OnePlus 13R

Met de release van zijn opvolger (de 15R) net achter de rug, is er ook weer aandacht voor de OnePlus 13R. Die blijkt daar op heel veel vlakken helemaal niet voor onder te doen. Voor € 479,- haal je de 13R in huis, een toestel dat we trouwens ook een 8 gaven.

OnePlus 13R review

Hiervoor krijg je een midranger met een uitstekend scherm, snelle hardware en een fijne accuduur. Voor de beste kiekjes moet je niet bij de 13R zijn en ook het updatebeleid kan beter. Blijft over: een betaalbaar snelheidsmonster dat je lekker weinig hoeft te laden.

→ Lees onze review van de OnePlus 13R

OnePlus 13R deals

Abonnement
Los toestel

OnePlus 13R

8000 min of 8000 sms

8000MB (5G)

2 jaar

€ 24,00 p/m

Eenmalig toestel € 12,00

Gemiddeld p/m: € 24,71

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

OnePlus 13R

200 min en 200 sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 25,00 p/m

Eenmalig toestel € 11,00

Gemiddeld p/m: € 25,66

Bekijk bij Belsimpel
Ben

OnePlus 13R

onbeperkt min en onbeperkt sms

4000MB (5G)

2 jaar

€ 28,50 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 28,71

Bekijk bij Belsimpel
Odido
Vergelijk alle OnePlus 13R abonnementen

3. Nothing Phone (3a) Pro

Dat het nóg beter kan, bewijst de Nothing Phone (3a) Pro (€ 394,-). Deze unieke verschijning bekroonden we met een 8,5 in onze review. Dat verdient deze betaalbare Nothing dankzij zijn mooie scherm, vlotte hardware en goede accuduur.

Nothing Phone (3a) en (3a Pro review

Het sterke aan dit toestel is dat-ie eigenlijk geen grote minpunten heeft. Dat is razend knap voor een smartphone in deze prijsklasse. Zelfs de camera’s vallen niet tegen. Net wat minder te besteden? Dan is de gewone Nothing Phone (3a) nog een optie (€ 287,-).

→ Lees onze review van de Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro deals

Abonnement
Los toestel

Nothing Phone (3a) Pro

5000 min of 5000 sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 23,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 23,21

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Nothing Phone (3a) Pro

200 min en 200 sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 24,50 p/m

Eenmalig toestel € 10,00

Gemiddeld p/m: € 25,12

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Nothing Phone (3a) Pro

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 27,50 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 27,71

Bekijk bij Belsimpel
Odido
Vergelijk alle Nothing Phone (3a) Pro abonnementen

4. Samsung Galaxy S25 FE

De S25 FE is een van de Samsungs met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Momenteel haal je deze allemansvriend voor € 479,- in huis. Daarvoor krijg je een goed scherm met lekker dunne randen, een vlot toestel en gegarandeerd zeven jaar aan updates.

de Samsung Galaxy S25 FE met het scherm aan in een hand.

Met een beoordeling van 7,5 van redacteur Wouter weet je dat de S25 Fe een uitstekende middenklasser is. Verwacht niet de beste accu en camera’s, maar wel een toestel onder de 500 euro om de komende jaren volop plezier van te hebben.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 FE deals

Abonnement
Los toestel

Samsung Galaxy S25 FE

8000 min of 8000 sms

8000MB (5G)

2 jaar

€ 24,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 24,21

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Samsung Galaxy S25 FE

120 min of 120 sms

20000MB (5G)

2 jaar

€ 25,50 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 25,71

Bekijk bij Belsimpel
Odido

Samsung Galaxy S25 FE

200 min en 200 sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 26,00 p/m

Eenmalig toestel € 11,00

Gemiddeld p/m: € 26,66

Bekijk bij Belsimpel
Ben
Vergelijk alle Samsung Galaxy S25 FE abonnementen

5. Motorola Edge 60 Pro

Met € 329,- is de Motorola Edge 60 Pro de goedkoopste midranger uit deze lijst. Toch zegt dat niks over de prestaties van deze Motorola, die onze redactie op een 8 trakteerde. Deze vlotte smartphone heeft een mooi scherm en dito ontwerp.

Motorola Edge 60 Pro review

Daarnaast is de accuduur uitzonderlijk goed voor een telefoon van deze prijs. Waar wel op is bespaard, is de oplaadsnelheid. Die is minder dan bij z’n voorganger. Als je ook nog om de bloatware heen kunt kijken, is de Motorola 60 Edge Pro een echte aanrader.

→ Lees onze review van de Motorola 60 Edge Pro

Motorola Edge 60 Pro deals

Abonnement
Los toestel

Motorola Edge 60 Pro

250 min en 250 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 6,00 p/m

Eenmalig toestel € 216,00

Gemiddeld p/m: € 15,21

Bekijk bij Belsimpel
Lebara

Motorola Edge 60 Pro

onbeperkt min en onbeperkt sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 4,75 p/m

Eenmalig toestel € 277,00

Gemiddeld p/m: € 16,50

Bekijk bij Belsimpel
50Plus Mobiel

Motorola Edge 60 Pro

400 min en 400 sms

6000MB (5G)

2 jaar

€ 7,50 p/m

Eenmalig toestel € 240,00

Gemiddeld p/m: € 17,71

Bekijk bij Belsimpel
Simyo
Vergelijk alle Motorola Edge 60 Pro abonnementen

6. Xiaomi 15

We sluiten af met een eervolle vermelding voor de Xiaomi 15. Die is momenteel duurder dan 500 euro, maar deze instap high-end smartphone verdient de aandacht. Het is ook gelijk hoe toestel met onze hoogste waardering: redacteur Tim gaf de Xiaomi een 8,5.

Is de Xiaomi 15 een goede keuze voor jou? Waarschijnlijk wel

Wat krijg je dan voor € 589,-? Nou, snelle hardware, een soepele gebruikservaring, een helder en kleurrijk scherm, flinke accu en standaard 12GB aan werkgeheugen. De minpuntjes (kort updatebeleid, magere cameraprestaties) zijn prima voor lief te nemen.

→ Lees onze review van de Xiaomi 15

Xiaomi 15 deals

Abonnement
Los toestel

Xiaomi 15

10000 min of 10000 sms

10000MB (5G)

2 jaar

€ 29,75 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 29,96

Bekijk bij Belsimpel
Hollandsnieuwe

Xiaomi 15

200 min en 200 sms

5000MB (5G)

2 jaar

€ 32,00 p/m

Eenmalig toestel € 0,00

Gemiddeld p/m: € 32,21

Bekijk bij Belsimpel
Ben

Xiaomi 15

150 min of 150 sms

16000MB (5G)

2 jaar

€ 32,00 p/m

Eenmalig toestel € 72,00

Gemiddeld p/m: € 35,21

Bekijk bij Belsimpel
KPN
Vergelijk alle Xiaomi 15 abonnementen

Andere smartphonelijstjes

Heb jij wat meer te besteden in jouw zoektocht naar een nieuwe telefoon? Inmiddels vind je ook ons toplijstje van de beste high-end smartphones van 2025 op onze site, geselecteerd door redacteur Mike.

Ook voor de kleine portemonnee is er nog van alles mogelijk, zo bewijst ons jaaroverzicht van de beste budgettoestellen van het jaar. Redacteur Wouter heeft er vijf voor je op een rijtje gezet. Veel leesplezier!

