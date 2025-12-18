De 6 beste midrange smartphones van 2025: Android Planet kiest

Voor minder dan 500 euro koop je tegenwoordig een smartphone met krachtige hardware, prima camera’s én een uitstekend updatebeleid. Dit zijn de beste midrangetoestellen van 2025.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste midrangesmartphones van 2025

Niet iedereen heeft een dure high-end smartphone nodig, maar voor veel mensen is een budgettoestel niet snel genoeg. Een midrange Android-telefoon is dan een slimme middenweg. Tussen de 300 en 500 euro zijn tegenwoordig uitstekende opties te vinden.

De toestellen in dit artikel zijn bovendien de afgelopen tijd behoorlijk in prijs gedaald, waardoor je een uitstekende deal op de kop tikt. Hieronder bespreken we in willekeurige volgorde de beste midrange toestellen volgens Android Planet.

1. Google Pixel 9a

De Google Pixel 9a (huidige prijs: € 394,-) werd in maart van dit jaar officieel onthuld. Deze betaalbare variant van de reguliere Pixel 9 heeft ons zeker weten te overtuigen, met een dikke 8 als eindoordeel in onze review. Check ook zeker onderstaande video.

Vooral de uitstekende accuduur, fijne software en lang updatebeleid konden redacteur Wouter wel bekoren. Daarnaast is het design erg fraai en is de prijs inmiddels een schappelijke 400 euro. Daarvoor krijg je een meer dan behoorlijke smartphone.

→ Lees onze review van de Google Pixel 9a

2. OnePlus 13R

Met de release van zijn opvolger (de 15R) net achter de rug, is er ook weer aandacht voor de OnePlus 13R. Die blijkt daar op heel veel vlakken helemaal niet voor onder te doen. Voor € 479,- haal je de 13R in huis, een toestel dat we trouwens ook een 8 gaven.

Hiervoor krijg je een midranger met een uitstekend scherm, snelle hardware en een fijne accuduur. Voor de beste kiekjes moet je niet bij de 13R zijn en ook het updatebeleid kan beter. Blijft over: een betaalbaar snelheidsmonster dat je lekker weinig hoeft te laden.

→ Lees onze review van de OnePlus 13R

3. Nothing Phone (3a) Pro

Dat het nóg beter kan, bewijst de Nothing Phone (3a) Pro (€ 394,-). Deze unieke verschijning bekroonden we met een 8,5 in onze review. Dat verdient deze betaalbare Nothing dankzij zijn mooie scherm, vlotte hardware en goede accuduur.

Het sterke aan dit toestel is dat-ie eigenlijk geen grote minpunten heeft. Dat is razend knap voor een smartphone in deze prijsklasse. Zelfs de camera’s vallen niet tegen. Net wat minder te besteden? Dan is de gewone Nothing Phone (3a) nog een optie (€ 287,-).

→ Lees onze review van de Nothing Phone (3a) Pro

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Samsung Galaxy S25 FE

De S25 FE is een van de Samsungs met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Momenteel haal je deze allemansvriend voor € 479,- in huis. Daarvoor krijg je een goed scherm met lekker dunne randen, een vlot toestel en gegarandeerd zeven jaar aan updates.

Met een beoordeling van 7,5 van redacteur Wouter weet je dat de S25 Fe een uitstekende middenklasser is. Verwacht niet de beste accu en camera’s, maar wel een toestel onder de 500 euro om de komende jaren volop plezier van te hebben.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy S25 FE

5. Motorola Edge 60 Pro

Met € 329,- is de Motorola Edge 60 Pro de goedkoopste midranger uit deze lijst. Toch zegt dat niks over de prestaties van deze Motorola, die onze redactie op een 8 trakteerde. Deze vlotte smartphone heeft een mooi scherm en dito ontwerp.

Daarnaast is de accuduur uitzonderlijk goed voor een telefoon van deze prijs. Waar wel op is bespaard, is de oplaadsnelheid. Die is minder dan bij z’n voorganger. Als je ook nog om de bloatware heen kunt kijken, is de Motorola 60 Edge Pro een echte aanrader.

→ Lees onze review van de Motorola 60 Edge Pro

6. Xiaomi 15

We sluiten af met een eervolle vermelding voor de Xiaomi 15. Die is momenteel duurder dan 500 euro, maar deze instap high-end smartphone verdient de aandacht. Het is ook gelijk hoe toestel met onze hoogste waardering: redacteur Tim gaf de Xiaomi een 8,5.

Wat krijg je dan voor € 589,-? Nou, snelle hardware, een soepele gebruikservaring, een helder en kleurrijk scherm, flinke accu en standaard 12GB aan werkgeheugen. De minpuntjes (kort updatebeleid, magere cameraprestaties) zijn prima voor lief te nemen.

→ Lees onze review van de Xiaomi 15

Andere smartphonelijstjes

Heb jij wat meer te besteden in jouw zoektocht naar een nieuwe telefoon? Inmiddels vind je ook ons toplijstje van de beste high-end smartphones van 2025 op onze site, geselecteerd door redacteur Mike.

Ook voor de kleine portemonnee is er nog van alles mogelijk, zo bewijst ons jaaroverzicht van de beste budgettoestellen van het jaar. Redacteur Wouter heeft er vijf voor je op een rijtje gezet. Veel leesplezier!