Android Planet kiest: de 5 beste budgetsmartphones van 2025

Voor minder dan 250 euro haal je ook in 2025 een prima smartphone in huis. Hoewel je soms een aantal concessies moet doen, zijn deze beste budgetsmartphones van 2025 absoluut het overwegen waard.

De beste budgetsmartphones van 2025

In 2025 verschenen veel toffe high-end smartphones, maar veel Android-gebruikers hebben helemaal geen zin om bijna 1000 euro uit te geven aan een nieuwe telefoon. Dan kom je al gauw in het midden- en budgetsegment terecht.

In dit artikel nemen we de vijf beste budgetsmartphones van 2025 volgens Android Planet met je door. We bespreken de toestellen in willekeurige volgorde, maar trappen wel af met wat (hoogstwaarschijnlijk) één van de populairste Androids is van dit jaar. Lees gauw verder!

1. Samsung Galaxy A36

Met de Samsung Galaxy A36 haal je niet de snelste budgetsmartphone in huis, maar hij is wel behoorlijk compleet. Zo heeft het toestel een mooi amoled-scherm, een prima accuduur en vooral een uitstekend updatebeleid.

Je krijgt namelijk zes jaar lang de nieuwste Android-updates en beveiligingspatches. Daarmee zit je tot en met Android 21 goed, terwijl beveiligingspatches tot minstens maart 2031 worden uitgerold. Ideaal dus voor als je lekker lang met je telefoon wil doen!

Zijn er ook minpunten? Jawel, zo zijn de camera’s niet geweldig en is de processor – zoals we al zeiden – soms een beetje traag. Het design is vrij standaard, maar misschien vind je dat juist wel fijn.

→ Lees onze review van de Samsung Galaxy A36

2. Motorola Edge 60 Fusion

De Motorola Edge 60 Fusion is met een adviesprijs van 329 euro eigenlijk te duur voor dit overzicht met budgettelefoons, maar we zetten ‘m er toch tussen. De Fusion is sinds de release flink in prijs gedaald, waardoor je nog maar € 208,- kwijt bent. Dat maakt ‘m juist één van de goedkopere smartphones in dit lijstje.

Wat krijg je voor dat geld? Een mooi en slank design, met een fraai 6,67 inch-scherm dat erg helder kan. Vooral de accuduur is simpelweg uitstekend: je moet enorm je best doen om de Edge 60 Fusion voor het einde van de dag leeg te hebben.

Net als bij de Samsung Galaxy A36 zijn de processor en camera’s de grootste minpunten van de Fusion. Echt traag is het toestel niet, maar hij hapert soms wel. Het updatebeleid is prima: je krijgt in de toekomst drie grote Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingspatches.

→ Lees onze review van de Motorola Edge 60 Fusion

3. Nothing Phone 3a (Lite)

De Nothing Phone (3a) Lite is een eigenzinnige budgetsmartphone die vooral opvalt door het ontwerp. Het design is transparant en daardoor zie je bijvoorbeeld de batterij zitten. Ook zit er op de achterkant een lampje, dat oplicht als je een melding ontvangt.

De Phone (3a) Lite heeft daarnaast een mooi oled-scherm, prima accuduur en een processor die zijn werk prima doet, al moet je geen zware games op het toestel spelen. De software is fijn in gebruik en het updatebeleid is netjes: je krijgt drie Android-upgrades en zes jaar aan beveiligingspatches.

Maak je graag foto’s, dan is de Nothing Phone (3a) Lite een minder goede keuze. De camera’s zijn erg wisselvallig, al zien we dat vaker in het budgetsegment.

→ Lees onze review van de Nothing Phone (3a) Lite

4. Poco X7 Pro

In onze review noemden we de Poco X7 Pro een ‘funky midranger met een turbomotor’. Ook deze smartphone is inmiddels veel goedkoper dan bij de release, want je betaalt minder dan 250 euro. Dat scheelt 120 euro (!) ten opzichte van de adviesprijs.

Daar krijg je een smartphone voor met een processor die we zelden in deze prijsklasse zien. Je zult geen haperingen of langzaam opstartende apps zien, en ook multitasken gaat vlekkeloos. De Poco X7 Pro is zonder twijfel de snelste smartphone in dit overzicht.

Verder is het scherm dik in orde en gaat de batterij makkelijk een dag mee. Minder indrukwekkend is de hoeveelheid bloatware op het toestel en het updatebeleid is niet zo goed als dat van de concurrentie. We kunnen ons ook voorstellen dat je het zwart-gele design een beetje té opvallend vindt.

→ Lees onze review van de Poco X7 Pro

5. Samsung Galaxy A17

We sluiten het overzicht met de beste budgetsmartphones af met de Samsung Galaxy A17. De Galaxy A1x-toestellen zijn ieder jaar erg populair en dat is bij de A17 niet anders. De telefoon is behoorlijk basic, maar daar is de prijs ook naar. Hij is met afstand de goedkoopste smartphone in dit overzicht: € 137,-.

De Galaxy A17 heeft een typisch Samsung-design en een 6,7 inch-amoled-scherm. Dat display oogt scherp, maar kan helaas niet erg helder. Ook moet je niet te veel verwachten van de aanwezige Exynos 1330-processor, al is ‘ie snel genoeg voor WhatsApp, YouTube en andere basis-apps.

Verder kan ook de Galaxy A17 rekenen op zes jaar aan software-ondersteuning, wat voor een telefoon met deze prijs echt uitstekend is. Let trouwens op dat je wel de 5G-versie van de A17 in huis haalt. Dit model is maar een paar tientjes duurder dan de 4G-variant, maar wel geschikt voor het snelste mobiele internet.