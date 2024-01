De 9 tofste gadgets van CES 2024: robots, tv’s en de opvolger van de smartphone

CES is het grootste gadgetfeestje van het jaar, omdat techbedrijven in Las Vegas dan de tofste nieuwe producten tonen. We zetten de leukste en opvallendste CES 2024-gadgets voor je op een rij.

CES 2024 gadgets: de opvolger van de smartphone?

Het jaar is nog maar net begonnen, maar in de Verenigde Staten barsten de feestjes al los. Voor liefhebbers van films en series zijn de Golden Globes en Emmy’s het hoogtepunt, maar de gadgetliefhebber moet bij CES 2024 zijn.

Mocht je het niet weten: CES staat voor Consumer Electronics Show en is een enorme techbeurs die sinds 1967 wordt gehouden in Las Vegas. Hier laten de grote techbedrijven hun nieuwste hebbedingen zien. Ook dit jaar is er weer genoeg om hebberig naar te kijken, dus presenteren we in dit artikel de beste CES 2024-gadgets.

1. Ballie: robotje met een projector

Samsung introduceert een nieuwe versie van zijn balvormig robotje Ballie, dat je huis veilig houdt. Het vrolijke ogende robotje kan de verschillende apparaten in huis aansturen, heeft een camera zodat je mee kunt kijken en zelfs een projector om schermpjes op de muur of de vloer te plaatsen.

2. LG Signature OLED T: transparante televisie

Kijk je geen televisie, dan blijft er een groot, zwart vlak over in je huiskamer. Daar heeft LG wat op bedacht met zijn transparante televisie. Je kunt gewoon door dit scherm heen kijken als je niet aan het streamen bent.

Normaal televisie kijken kan ook, maar leuker is om beelden met een transparante achtergrond op het scherm te plaatsen. Daardoor krijg je de illusie van een hologram.

3. LG Smart Home AI Agent: vrolijk robotje voor je huis

LG heeft een robotje vergelijkbaar met Ballie, dat je huis bewaakt terwijl jij via de camera meekijkt of via de speaker kunt praten. Door de AI-tech kan het robotje zijn omgeving, maar ook je opdrachten goed begrijpen.

Dankzij ingebouwde sensoren, weet de robot of de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur in huis in orde is, om vervolgens tips te geven over verbeteringen. Je krijgt zelfs een melding als je een raam open hebt laten staan terwijl je zelf niet meer thuis bent.

4. Rabbit R1: opvolger van de smartphone

Dit kleine, oranje AI-apparaatje is misschien de start van een smartphoneloze toekomst. De makers vinden het vervelend dat je op telefoons altijd de juiste app moet vinden en vervolgens moet leren hoe je die app gebruikt.

Met besturingssysteem Rabbit OS moet je dezelfde dingen kunnen, maar gebeurt dat onzichtbaar terwijl jij al je opdrachten via stembesturing geeft. De Rabbit R1 is nu voor 184,95 euro vooraf te bestellen en wordt vanaf maart geleverd.

5. MSI Claw: concurrentie voor de Steam Deck

De Steam Deck van Valve is een groot succes. Deze handheld is een kleine pc, om onderweg of op de bank games mee te spelen. Er komt steeds meer concurrentie op de markt, met onder andere de ASUS Rog Ally en nu wil MSI ook meedoen via de Claw.

De Claw valt op door de krachtige Intel-processor, terwijl de Steam Deck en ROG Ally een AMD-processor gebruiken. Sommige games zullen daardoor beter op het ene of andere apparaat draaien. De MSI Claw is vanaf 699 dollar verkrijgbaar en ligt eind februari in de winkels.

6. HRM-Fit: hartslagmeting voor vrouwen

Garmin komt met een hartslagmeter speciaal voor vrouwen. Dat klinkt raar, omdat het hart van vrouwen niet op een andere manier werkt dan dat van mannen. Het verschil zit in de manier waarop je deze HRM-Fit bevestigt.

Deze kun je namelijk aan een sportbeha vastmaken. Dat moet een betere ervaring bieden vergeleken met een band die tijdens het sporten verschuift. De HRM-Fit is vanaf nu te koop voor 159,99 euro.

7. iLume-voerderbak en -halsband voor honden

Zelfs je hond is niet veilig voor kunstmatige intelligentie. Het bedrijf iLume wil met een combinatie van een slimme voerbak en een halsband, de gezondheid van je viervoeter in de gaten houden.

De halsband dient als een soort Fitbit, die de activiteit en slaap van je hond tracht. Via de voerbak weet het systeem ook hoeveel je hond eet. Je krijgt vervolgens tips over hoeveel calorieën je hond nodig hebt, om overgewicht tegen te gaan.

8. Ultrahuman Home: een tracker voor je huis

Ultrahuman ken je misschien van zijn slimme ringen, die je gezondheid en activiteit in de gaten houden. Nu wil het bedrijf hetzelfde doen met je huis via de Ultrahuman Home.

Dit apparaatje meet onder andere de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid, het geluid en het licht in een kamer, om je vervolgens tips te geven hoe je de situatie kan verbeteren. Die data wordt uiteraard gecombineerd met de data van de ringen, voor meer tips rond beter slapen of beter werken.

9. Skyted Mask: praten in volledige privacy

Met dit masker van Skyted voor je mond kun je praten zonder dat de persoon naast je het hoort. Handig als je bijvoorbeeld in het vliegtuig wil bellen. Het masker ziet eruit als een gemiddeld mondkapje dat we een paar jaar geleden allemaal droegen, maar dan iets dikker.

Je bepaalt zelf hoeveel er gedempt moet worden in je eigen bubbel. De demping is ook uit te schakelen, om met de persoon naast je te praten. Je stem wordt dan iets versterkt. De Skyted Mask kost voor vroege vogels nu 299 dollar. Later kost het masker 399 dollar.

De smartphones van CES 2024

Naast de CES 2024 gadgets zijn er natuurlijk ook smartphones getoond. Zo is de ASUS ROG Phone 8 officieel uit de doeken gedaan en heeft de Oppo Find X7 Ultra een indrukwekkende camera. Ook is er een nieuwe Galaxy Xcover 7 en Tab Active 5.