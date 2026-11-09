Het klinkt als sciencefiction of een grap: Google stopt AI in de ruimte. Toch is het met Project Suncatcher een realiteit, en niet zonder reden.

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Google’s Project Suncatcher: AI in de ruimte

Google kreeg onlangs voor het eerst een reactie van een AI-model vanuit de ruimte. Het bedrijf vroeg de AI om een haiku te schrijven over hoe het is om daar te zijn terwijl de aarde onder hen draait. Het duurde niet lang tot het volgende resultaat binnenkwam:

“Blue marble below,

Data streams in silent grace,

Starlight feeds my core. ✨”

De tekst werd gegenereerd door Gemma 4, een open AI-model van Google dat in dit geval draait op Googles eigen Tensor-chips in een satelliet.

Waarom doet Google dit?

De huidige ontwikkeling rond kunstmatige intelligentie gaat gepaard met veel vraag naar rekenkracht. Talloze datacenters worden gebouwd, wat op aarde voor een hoop problemen zorgt.

Datacenters zijn een enorme last voor de omgeving. Ze nemen niet alleen veel ruimte in, maar creëren ook geluidsoverlast, zorgen ervoor dat het stroomnet overbelast raakt, gebruiken drinkwater voor koeling en stoten hitte uit. Google heeft nu zelfs honderdduizenden bomen gekapt voor de datacenters die het bedrijf in Finland bouwt.

Een manier om dit probleem op te lossen, is om datacenters naar de ruimte te verplaatsen. Daar is het koel, kan de zon voor energie zorgen (efficiënter dan op aarde) en heeft niemand last van geluid. Onder andere Elon Musk en Jeff Bezos geloven in dit plan, en Google is dus ook druk bezig onder de naam Project Suncatcher.

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Hoe vergevorderd is Project Suncatcher?

Op 1 oktober is een prototypesatelliet de ruimte in geschoten in samenwerking met SpaceX. Vervolgens zijn de chips ingeschakeld en heeft Google tests gedraaid. Dat Google nu deze haiku heeft gekregen is een mijlpaal voor het bedrijf, omdat het laat zien dat de technologie werkt. Toch is dit nog maar een kleine stap. Google gaat nu vooral kijken of deze chips langere tijd in de ruimte kunnen blijven.

Er zijn behoorlijk wat uitdagingen te overkomen voordat we datacenters massaal naar de ruimte kunnen verplaatsen. De omstandigheden buiten de dampkring zijn namelijk niet mals, met name door schadelijke straling. Ook communicatie met de aarde blijft een uitdaging, want het gaat natuurlijk niet zo vlot en stabiel als een connectie met een datacenter op aarde.

Er is dus nog een lange weg te gaan, tot het plan van Google werkelijkheid wordt: klusters aan satellieten die met elkaar verbinden via lasers om samen datacenters vormen. Toch is dit voor iedereen die wat heeft met ruimtevaart of de toekomst van tech interessant om te volgen.

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