Je berichten op WhatsApp en Signal zijn minder veilig dan je denkt

Signal staat bekend als een veilige chat-app en ook op WhatsApp worden al je chats versleuteld. Toch zijn je berichten niet meer zo veilig als je denkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Berichten op Signal en WhatsApp minder veilig geworden

Steeds meer mensen installeren AI-agents op hun computer om te helpen met allerlei taken. Deze agents kijken mee met wat je doet om je zo van dienst te kunnen zijn. Ook op smartphones worden AI-agents steeds normaler en op Googlebooks hoef je maar te schudden met de muis om Gemini mee te laten lezen met wat er op je scherm gebeurt.

Deze agents kijken ook mee als je chat. Bijvoorbeeld om in jouw naam te reageren als je daarom hebt gevraagd, of voor het maken van een samenvatting van een gesprek. Om de teksten van een chat te snappen, maken agents vaak screenshots die worden geüpload naar een server voor analyse.

Nu kun je natuurlijk uit privacy-overwegingen ervoor kiezen om zelf niet zo’n AI-agent te gebruiken, maar weet je zeker dat de persoon met wie je chat dat ook doet? Dan worden je berichten namelijk alsnog ergens naartoe geüpload, terwijl het voor niemand duidelijk is wat er echt mee gebeurt.

Signal in de problemen

De ceo van Signal, Meredith Whittaker, was onlangs te gast bij de podcast Machine Gods van NPR om haar zorgen hierover te uiten. Daar zei ze onder andere: “Als AI zich op deze manier blijft ontwikkelen, dan is er een risico dat Signal niet langer met integriteit kan functioneren.” Signal belooft zijn gebruikers nu dat hun berichten privé blijven.

Signal heeft eerder al de mogelijkheid geblokkeerd om screenshots van de Windows-versie van zijn app te maken, toen Microsoft met de functie Recall kwam. Met Recall worden er constant screenshots gemaakt van je complete scherm, zodat je later via AI vragen kunt stellen over wat je hebt gedaan. Tegen de talloze meelezende AI-agents strijden is voor apps echter nauwelijks meer te doen.

Whittaker roept makers van besturingssystemen daarom op om appmakers de keuze te geven om zich uit te sluiten van toegang door AI-agents. Of daar gehoor aan wordt gegeven, is nog maar de vraag.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat kan ik doen?

Op dit moment zien we Signal als een veilige plek om dingen met anderen te bespreken. Dat duurt niet lang meer. Zelfs als je berichten automatisch laat wissen door Signal, weet je niet zeker of de ander een AI-agent op de achtergrond heeft draaien die ondertussen allang een screenshot heeft gemaakt.

Daardoor gaan we mogelijk naar een tijd dat we andere middelen moeten vinden om echt veilig te kunnen communiceren. Dat is vooral relevant voor bijvoorbeeld journalisten die hun bronnen koste wat kost moeten beschermen.

Op dit moment zijn AI-agents in Nederland nog niet zo wijdverspreid, waardoor er nog geen reden tot paniek is. Diensten zoals Meta Muse of OpenAI Dots en schattige AI-agents die je helpen met taken, zijn hier nog helemaal niet verkrijgbaar. Toch is dat waarschijnlijk maar een kwestie van tijd.

Van WhatsApp naar Signal

Op dit moment is Signal nog steeds de meest privacyvriendelijke optie als het gaat om chatten. Daarom leggen we uit hoe je de overstap van WhatsApp naar Signal maakt. En ken je deze verborgen Signal-functies al?

Nog even verder lezen?