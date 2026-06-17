Google Home Speaker vs Nest Audio: dit zijn de 5 verschillen

De Google Home Speaker is de opvolger van de Nest Audio, met in plaats van de Google Assistent een focus op Gemini. We zetten de twee speakers naast elkaar.

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Google Home Speaker versus Nest Audio

De nieuwe Google Home Speaker is de opvolger van de Nest Audio. Vraag jij je nu af of je moet upgraden, of dat je een Nest Audio tweedehands op de kop kunt tikken? We zetten alle verschillen tussen de twee apparaten op een rijtje, zodat jij een goede keuze kunt maken.

1. Formaat en materiaal

De Home Speaker zit qua formaat tussen een Nest Audio en Nest Mini in. De speaker is 8,7 centimeter hoog en 10,7 centimeter breed. Ter vergelijking is de Nest Audio maar liefst 17,5 centimeter hoog en 12,4 centimeter breed. Dat merk je ook in het gewicht, want de Home Speaker weegt maar 396 gram, terwijl de Nest Audio met 1,2 kilo veel zwaarder is.

Net als de Nest Audio, heeft de Home Speaker een soort gebreid textiel aan de buitenkant. Vergeleken met de Nest Audio oogt het textuur op de Home Speaker wat grover.

2. Specificaties

Opvallend aan de Google Home Speaker is dat deze 360 graden aan geluid biedt: het geluid wordt alle kanten op verspreid en klinkt daardoor overal in de ruimte gelijk. Het geluid van de Nest Audio wordt vooral vooruit gestuurd.

Wel wordt er gebruik gemaakt van een enkele full-range driver in de Home Speaker, wat betekent dat alle lage en hoge tonen vanuit hetzelfde punt komen. De Nest Audio heeft een losse woofer en tweeter, die speciaal voor lage en hoge tonen zijn gemaakt. Dat zorgt over het algemeen voor betere geluidskwaliteit. Of dat echt zo is, lees je binnenkort in onze review van de Home Speaker.

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3. AI

De Home Speaker is speciaal gemaakt voor Gemini. De Nest Audio heeft ingebouwde Google Assistent, die ook makkelijk te vervangen is met Gemini. Qua AI heb je dan dezelfde functies.

Met de Nest Audio kun je zien of de AI luistert en praat via vier lampjes in het midden. Bij de Home Speaker is dat duidelijker met een ledring waar de speaker op staat. Via de lampjes op deze ring zie je of Gemini luistert, nadenkt of praat.

Op beide speakers is er een fysieke knop aanwezig om de microfoon uit te schakelen, zodat je zeker weet dat de AI niet meeluistert.

4. Functies

Met beide speakers kun je muziek luisteren en met Gemini praten, maar de Home Speaker kan iets wat de Nest Audio niet kan. In combinatie met een Google TV Streamer is het mogelijk om de audio van je streamingdiensten naar een stereopaar aan Home Speakers te sturen.

Beide speakers hebben drie verschillende aanraakgevoelige punten om bijvoorbeeld de muziek op pauze te zetten of het volume aan te passen.

5. Prijs en kleuren

De Nest Audio kreeg bij de lancering een adviesprijs van 99,99 euro. De Home Speaker is iets duurder, met een prijskaartje van 119,99 euro. De speakers worden in vergelijkbare kleuren verkocht: wit en grijs. De nieuwe Google Home Speaker is vanaf 25 juni verkrijgbaar en te koop bij de Google Store, Bol, Coolblue en MediaMarkt.

Met beide apparaten heb je ook nog een abonnement op Home Premium Standard van 10 euro per maand nodig om gebruik te maken van Gemini Live zodat je ongestoord kunt babbelen met de AI.

Gemini voor Home getest

We zijn alvast aan de slag gegaan met Gemini voor Home op een Google Nest Audio en vertellen daar alles over.