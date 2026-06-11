Deze persoonlijke gegevens verzamelen je favoriete apps stiekem

Apps op je telefoon verzamelen een hoop data waar je waarschijnlijk niet eens bewust van bent. Deze dingen willen apps van je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze data verzamelen apps op je smartphone

De uitspraak “als je niet betaalt voor een product, ben je zelf het product” klinkt inmiddels wat cliché, maar in het geval van gratis apps op je smartphone is het zeker waar. De apps verzamelen allerlei gegevens over wie je bent en wat je doet, om dat door te spelen naar tientallen tot honderden derde partijen die deze gegevens voornamelijk gebruiken om je met gepersonaliseerde reclames te bestoken.

Toch gaat het niet alleen om apps waar je geen geld uitgeeft. Ook bijvoorbeeld winkel-apps kunnen bakken met informatie over je bijhouden, terwijl je betaalt voor de producten die je er koopt. Wat voor informatie zoeken deze apps dan precies? Dit zijn de meest voorkomende dingen die via trackers en cookies worden verzameld.

1. Wat je binnen de app doet

De meest logische informatie die een app verzamelt, is wat je in de app zelf doet. Denk aan waar je op tikt, of je advertenties aanklikt, hoe lang je in de app zit enzovoort. Deze informatie wordt gebruikt om de applicatie te verbeteren.

2. Informatie over je apparaat

Ook wordt er vaak informatie verzamald over het apparaat dat je gebruikt. Denk aan welke smartphonemodel, welk besturingssysteem, welke resolutie, taalinstelling en hoe vol je batterij zit. Dit heeft voornamelijk te maken met het optimaliseren van de app voor jouw smartphone.

Toch kan het soort smartphone dat je gebruikt ook wat zeggen over wie je bent en wat voor producten je koopt, waardoor deze informatie tevens voor adverteerders relevant is.

3. Zo persoonlijk mogelijk profiel

Heftiger is dat je smartphone vaak een uniek nummer krijgt om je te kunnen tracken. Hierdoor kan de informatie die in verschillende apps wordt verzameld aan elkaar worden gekoppeld om een meer compleet (geanonimiseerd) profiel van je te maken voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties.

Adverteerders willen op deze manier zoveel mogelijk informatie van je verzamelen, zoals wat je gender is, hoe oud je bent, waar je woont, wat je politieke voorkeur is enzovoort.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Locatie

Je locatie kan precies worden bepaald via gps als je daar toestemming voor geeft. Toch heeft een app geen toegang tot gps nodig om te weten waar je bent. Dat kan ook door te kijken met welk wifi-netwerk of welke zendmast je bent verbonden. Hoewel het dan meer om een schatting van je locatie gaat, is het bijvoorbeeld makkelijk om te bepalen in welke stad je woont.

5. Sociale accounts

Als je bij een app inlogt via je account op bijvoorbeeld Facebook, dan geef je de app ook toegang tot informatie uit je Facebook-account. Denk aan je profielfoto, naam, e-mailadres en mogelijk zelfs je contactenlijst.

6. Stiekeme dingen

Alles wat hierboven wordt genoemd, is gewoon legaal en staat als het goed is beschreven in de algemene voorwaarden van de app die je gebruikt. Toch worden er ook regelmatig apps ontdekt die stiekem meer data verzamelen. Die vragen bijvoorbeeld toegang tot je camera, microfoon of contacten zonder dat dit nodig is om de app te gebruiken. Als jij die toegang geeft, vergeet je dat weer en kan de app later bijvoorbeeld meekijken via de camera zonder dat jij er erg in hebt.

Daarom is het verstandig om zo nu en dan eens het Privacy Dashboard van Android te bekijken, om te zien welke apps de afgelopen tijd bijvoorbeeld van de camera en microfoon gebruik hebben gemaakt.

Wat kan ik nog meer doen?

Je kunt daarnaast de app Exodus installeren die elke app op je smartphone afgaat om te zien hoeveel trackers er actief zijn en welke machtigingen de app heeft. Per tracker zie je naar welk land je data gaat, welke diensten de partij uitvoert en met welke merken de dienst samenwerkt.

Exodus Exodus Privacy 8.2 (1.331 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hoe je jouw smartphone moet neerleggen

Naast dat apps mee kunnen kunnen kijken wat er op je smartphone gebeurt, kunnen anderen in je omgeving dat ook. Dat is één van de redenen waarom je jouw smartphone nooit met het scherm naar boven moet leggen.