Een Chromecast is handig, maar wat kijk of luister je nou eigenlijk? Met onze wekelijkse tips raden we je films, series, podcasts en meer aan om te streamen. In onze Chromecast-tips van week 1 (2020): The Age of A.I. en IT Chapter Two.

Met een Chromecast in je televisie of een Chromecast Audio in je speaker bekijk en luister je media van je smartphone in betere kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken en luisteren. Naast onze maandelijkse Netflix-tips hebben we daarom ook wekelijkse Chromecast-tips. Hierin geven we enkele actuele kijk- en luistertips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. Kijken: The Age of A.I. (YouTube)

Robert Downey Jr. presenteert een nieuwe achtdelige documentaireserie over kunstmatige intelligentie. The Age of A.I. lijkt hoe deze technologie de wereld verandert. Onder andere in de gezondheidszorg, om mensen te verbeteren, de muziekindustrie en veel meer. Laat je verwonderen door deze mooi gemaakte reeks.

2. IT Chapter Two (Play Films)

Elke 27 jaar keert het kwaad terug in het stadje Derry, in de vorm van de clown IT. De kinderen uit het eerste deel zijn inmiddels opgegroeid met elk hun eigen levens. Nu komen ze toch weer samen. Als dat maar goed gaat (dat gaat het natuurlijk niet).

IT Chapter Two check je in de Play Store via deze link. De film kijk je op je Android-toestel met de Google Play Films-app. De film koop je voor 14,99 euro en is op een later moment ook te huur.

→ Download Google Play Films in de Play Store (gratis)

3. Kijken: Baantjer het Begin: De Serie (Videoland)

Vorig jaar werd Baantjer nieuw leven ingeblazen met een film, waarbij Waldemar Torenstra een jonge versie van De Cock speelde. Nu gaat het verhaal verder met een serie op Videoland. De eerste twee afleveringen bestaan uit de film die door tweeën is geknipt. Het verhaal gaat vervolgens verder met zes extra afleveringen, waarbij De Cock wordt gekoppeld aan nieuwe rechercheur Andy Ruiter.

Baantjer het Begin kijk je via de app van Videoland. Die app is via onderstaande link in de Play Store te downloaden.

→ Download Videoland in de Play Store (gratis)

4. Kijken: De kracht van de kringloopwinkel (NPO)

Weet je nog dat we begin 2019 onze halve inrichting naar kringloopwinkels brachten, omdat we van Marie Kondo hadden geleerd dat deze spullen geen vreugde brengen? Ongetwijfeld worden de kringloopwinkels begin dit jaar weer flink gevuld. In deze leuke reeks krijg je een kijkje binnen enkele van deze winkels vol mooie verhalen, van mensen die er werken en mensen die er kopen.

De kracht van de kringloopwinkel kijken doe je via de NPO-website of NPO Start-app, die je via onderstaande link in de Play Store vindt.

→ Download de NPO Start-app in de Play Store (gratis)

5. Kijken: Making off Bastion

Bastion uit 2011 blijft een van de mooiste indiegames. Spelers besturen ‘the Kid’, terwijl zijn verhaal wordt verteld door een diepe stem uit het niets. Helaas is de game nooit voor Android uitgekomen. Heb je Bastion op een ander systeem gespeeld? Dan is deze documentaire echt wat voor jou. Neem een kijkje achter de schermen en leer meer over de makers.

