Column: Bank-apps hebben teveel storingen, maar wat is het alternatief?

We zijn meer afhankelijk van bank-apps, maar er zijn ook steeds meer storingen. Soms kun je helemaal niets meer.

Storingen in bank-apps zijn frustrerend maar onvermijdelijk

Misschien komt het doordat wanneer je ouder wordt je vooral belasting, een steeds hogere energierekening en een hypotheek moet betalen, maar ik heb het idee dat bankzaken doen vroeger een stuk leuker was. Of in ieder geval romantischer.

Als je jong bent is de bank nog een magisch gebouw. Daar kwam het geld vandaan en kreeg je cadeautjes. Zoals zo’n unit waar je al je geld in kon gooien, waarna de muntjes netjes werden gesorteerd. Zaken werden nog via de post geregeld of je moest fysiek langskomen. Afschriften van je bankrekening kreeg je als een papiertje thuisgestuurd, dat je vervolgens netjes in een mapje deed.

Inmiddels is het een zielloze bedoening geworden. We hebben allemaal wel een bank-app op onze smartphone staan, maar veel van het plezier is verdwenen. De cadeautjes voor kinderen zijn minder bijzonder, omdat men geen muntgeld meer heeft. De rente is verdampt, waardoor het bijna logischer wordt om je geld te bewaren in een oude sok onder het matras. En filialen worden massaal wegbezuinigd. We zijn afhankelijk zijn gemaakt van apps, maar je moet je maar hopen dat ze werken.

Veel storingen

Als schrijver over algemeen technieuws heb je tegenwoordig bijna een dagtaak aan het typen van berichten over bankstoringen. Niet elke storing wordt opgeschreven natuurlijk, maar als het lang duurt is het toch nodig om gebruikers te informeren. De communicatie van de banken zelf laat op dit vlak namelijk nog veel te wensen over.

Vorige week was er nog storing bij SNS Bank, ASN Bank en RegioBank. In mei was er storing bij de ING en ABN Amro, in april was er storing bij de ING, in februari meerdere keren bij de ING en daarnaast de Rabobank SNS, ASN en Regiobank. En dat zijn alleen nog de storingen die daadwerkelijk nieuwswaardig zijn.

Dat kan erg frustrerend zijn, want je kunt dan helemaal niets meer. Je kunt ook niet meer naar een filiaal als er nood is, of je moet naar een paar dorpen verderop waar er nog eentje geopend is. Je mag toch verwachten dat het gewoon werkt? Daar betalen we toch voor?

In de rij

Het probleem is alleen dat we nooit honderd procent vrij zullen zijn van storingen. Banken zijn een te groot doelwit van aanvallen van buitenaf. Als je nul storingen wil bereiken, gaat er ongekend veel geld in zitten en dat zie je dan direct terug in de kosten voor de gebruiker.

En je wil ook niet terug naar het papieren verleden. Wist je dat je in de Verenigde Staten niet eens gewoon geld kunt overmaken van je bankrekening naar een andere bankrekening? Daar worden mensen vaak nog steeds via cheque betaald en moet je de huur overmaken via de post – en dan maar hopen dat het aankomt. Ik vind het al spannend of ik een betalingskenmerk goed invul als ik iets overmaak, laat staan dat je maar moet hopen dat het met de post goed gaat.

Storingen bij bank-apps horen er helaas een beetje bij. In hoge nood is dat absoluut frustrerend, maar in circa 99 procent van de gevallen kan het echt wel een uurtje wachten tot je weer bij je rekening kan. Dat is altijd nog een stuk sneller dan in de rij staan bij de bank of een papiertje in de brievenbus doen.

