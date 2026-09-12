Deze Android-nieuwtjes mag je deze week echt niet missen (week #37)

Onze terugblik op IFA, nieuws over een populaire Sony-koptelefoon en de rooskleurige toekomst van bluetooth. Dit is het nieuwsoverzicht van week 37.

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Waar we de vorige keer de Xiaomi 18 Fold bespraken, kwam deze week juist nieuws over een vouwtelefoon van Motorola naar buiten. Een anonieme brond deelde daar schetsen van met Android Headlines. Het gaat om een foldable met het paspoortmodel, zoals Samsung met de Galaxy Z Fold 8.

Net als bij de Xiaomi 18 Fold is er bij het aankomende Motorola-apparaat sprake van een horizontaal camera-eiland. Dit zit bovenaan in het midden op de achterkant, wat moet zorgen voor stabiliteit als de telefoon op tafel ligt. Een contrast met de Z Fold 8.

→ Dit moet je weten over de vouwbare Motorola

Bluetooth is zo vanzelfsprekend dat we nauwelijks zonder kunnen. De draadloze technologie werkt met je telefoon, oordopjes en andere apparaten, maar gaat de komende jaren aanzienlijk veranderen. Het goede nieuws: je smartphone gaat vanaf volgend jaar niet ineens anders werken.

Wel wordt de techniek achter bluetooth uitgebreid door Bluetooth SIG, de organisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling van bluetoothstandaarden. Bluetooth moet sneller en beter worden, wat positief kan zijn voor de geluidskwaliteit van je oordopjes.

→ Dit zijn andere bluetooth-ontwikkelingen die we vanaf 2027 gaan merken

Met maar één redacteur ter plekke hebben we helaas niet alles gezien en besproken op onze site. Wel hebben we een tiental artikelen over IFA 2026 gepubliceerd, zodat lezers op de hoogte zijn van de belangrijkste producten van de grote fabrikanten (en geinige gadgets) die op de beurs aangekondigd zijn.

In ons terugblikartikel hebben we ook nog een aantal leuke foto’s voor je op een rijtje gezet. Niet zomaar een fotodump, maar een zorgvuldige selectie met een korte uitleg bij ieder product. Wij werden daar enorm enthousiast van, en jij hopelijk ook!

→ Ons slotartikel over IFA 2026 zit bomvol gadgets die je echt wil zien

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De WH1000X-lijn van Sony staat bekend om de uitstekende koptelefoons. Ze bieden niet alleen een fraai geluid, maar ook sterke ruisonderdrukking. De nieuwste koptelefoon van Sony is de WH-1000XM6, maar de populairste blijft de WH-1000XM4 uit 2020. Nu komt het bedrijf met een soort ‘opvolger’.

Hij heet de WH-1000XM4C en is verkrijgbaar met een adviesprijs van 250 euro. De WH-1000XM4C ziet er hetzelfde uit als het origineel, maar verschijnt wel in een nieuw kleurtje. Hij heeft een opvouwbaar ontwerp, waardoor je ‘m makkelijker kan meenemen.

→ Lees verder over de opvolger van deze legendarische Sony-koptelefoon

Deze maand presenteert Oppo twee nieuwe high-end smartphones in China. Het gaat om de Find X10 en Find X10 Pro Max. Die laatste wordt volgens geruchten een echt fotografiebeest. Zowel de hoofdcamera, de groothoeklens als de telelens zouden een resolutie hebben van 200 megapixel, een regelrechte primeur.

De Find X10 Pro Max lijkt de rechtstreekse opvolger te worden van de Find X9 Pro. De smartphone zou een MediaTek Dimensity 9600 Pro aan boord hebben, één van de snelste chips ooit. Ook de accuduur zal niet tegenvallen met een batterij van 8000 mAh.

→ Maak kennis met de indrukwekkende Oppo Find X10 Pro Max