Deze Android-nieuwtjes mag je deze week niet missen (week #38)

Nieuwe betaalbare toestellen van Samsung en handige functies in Google Maps en Spotify (maar ook bugs). Dit is het nieuwsoverzicht van week 38.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Samsung heeft stilletjes een nieuwe budgetsmartphone aangekondigd. De Galaxy A18 is de opvolger van de Galaxy A17, die een jaartje geleden uitkwam. Het nieuwe toestel is opgedoken bij Mobiel.nl en Belsimpel met een adviesprijs van 279 euro. De telefoon verschijnt in het zwart, zilver en lichtblauw.

Wie nog iets budget heeft, kan ook nog kijken naar de splinternieuwe Galaxy A08. Ook deze budgettelefoon werd zonder al te veel bombarie aangekondigd. Helaas is het nog even afwachten of deze zeer betaalbare smartphone ook naar Nederland komt.

→ Dit wil je echt weten over de Samsung Galaxy A18 en Samsung Galaxy A08

Aluminiumfolie, zilverpapier of folie. Noem het hoe je wil, het dunne metaal komt nog best vaak van pas. Bijvoorbeeld voor vis op de barbecue of om restjes eten afgedekt te bewaren. Over afdekken gesproken, heb jij je ooit afgevraagd wat er gebeurt met je smartphone als je die volledig afdekt met aluminiumfolie?

De techwebsite HowtoGeek en het Finse computertijdschrift KotiMikro namen de proef op de som. Wij bespreken de interessantste uitkomsten van deze onderzoeken. Spoiler: een hele hoop telefoonfuncties werken niet meer met een dikke laag aluminiumfolie.

→ Dit zijn de gevolgen voor je telefoon als je die inpakt in aluminiumfolie

Gebruikers van Google Maps-app voor Android Auto meldden deze week een probleem: de snelheidsmeter zou niet voor iedereen meer zichtbaar zijn. Gelukkig werd de bug snel gesignaleerd door een Google-medewerker en ging het Android Auto-team aan de slag om het verdwijnen van de meter te onderzoeken.

Wat Google nog meer op Reddit gecommuniceerd heeft, gaat over het toevoegen van een handige functie: in de toekomst moeten zowel de snelheidslimiet van de huidige weg als de live snelheidsmeter te zien zijn, zelfs als er geen bestemming is ingesteld.

→ Lees verder over deze nieuwe functie in Maps die eraankomt

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is eindelijk zover: Samsung rolt One UI 9 uit naar de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra. De update is gebaseerd op Android 17, dat afgelopen juni verscheen. De komende maanden zullen steeds meer (oudere) telefoons van Samsung worden bijgewerkt naar de nieuwe versie van het besturingssysteem.

One UI 9 brengt een hoop nieuwe functies naar je toestel. Met My Fancam houdt de camera je onderwerp bijvoorbeeld altijd centraal in een video. Daarnaast krijgt Now Brief een update, zodat je meer controle hebt over de info in dit dagelijkse overzicht.

→ One UI 9 heeft Samsung-eigenaren nog veel meer te bieden

Gebruikers van Spotify hebben de pech dat ze andere accounts niet meer kunnen volgen of ontvolgen. Ook lijkt er een tweede probleem te zijn. Er zijn ook meldingen dat de optie niet meer bestaat om andere accounts te blokkeren en te deblokkeren. Bij pogingen om te (de)blokkeren volgt een foutmelding.

De bugs hangen mogelijk samen met werkzaamheden binnen de muziekdienst. Spotify is namelijk bezig met de uitrol van een nieuwe functie waarmee je kunt voorkomen dat kinder- en gezinsmuziek je persoonlijke muziekaanbevelingen beïnvloedt.

→ Dit maakt de nieuwe Spotify-functie zo handig (spoiler: Spotify Wrapped)