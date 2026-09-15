Weet jij wat er gebeurt als je je telefoon inpakt in aluminiumfolie?

Wij wisten het tot voor kort ook niet, maar de mensen van HowtoGeek en KotiMikro hebben dit dus uitgezocht. Hieronder vatten wij de belangrijkste bevindingen samen. En die zijn behoorlijk verrassend.

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Aluminiumfolie als inpakmateriaal

Aluminiumfolie, zilverpapier of folie. Noem het hoe je wil, het dunne metaal komt nog best vaak van pas. Bijvoorbeeld om vis of groenten op de barbecue te bereiden of om restjes eten afgedekt te bewaren. Over afdekken gesproken, heb jij je ooit afgevraagd wat er gebeurt met je smartphone als je die volledig afdekt met aluminiumfolie?

De techwebsite HowtoGeek en het Finse computertijdschrift KotiMikro namen de proef op de som. Wij lazen hun onderzoeken door en bespreken hier kort de resultaten. Om het overzichtelijk te houden, focussen we ons op het onderzoek van KotiMikro.

Biedt folie bescherming?

Online gaan al jaren wilde verhalen rond over aluminiumfolie. Zo zou het materiaal beschermen tegen straling, signalen van zendmasten, 5G en tegen gedachtencontrole. Voordat we in een konijnenhol belanden en daar niet meer uitkomen, houden we ons bij het eerder genoemde Finse onderzoek.

Dat vond plaats met een rol gewone aluminiumfolie en een Android-telefoon uit 2025. Deze werd zorgvuldig in twee lagen folie gewikkeld. Daarna probeerde iemand naar de ingepakte telefoon te bellen. Omdat het scherm natuurlijk niet zichtbaar was, werd de situatie in de gaten gehouden via een smartwatch die met het toestel verbonden was.

Normaal verschijnt daar een melding op bij iedere binnenkomende oproep. Tijdens het experiment gebeurde er echter niets: de oproep kwam simpelweg niet tot stand. Ook sms-berichten kwamen niet door.

Hoe zit het met internet?

Het toestel kon daarnaast geen verbinding maken met het mobiele netwerk. Met als gevolg dat communicatie via internetdiensten als Messenger niet meer mogelijk was. Op de telefoon waarmee de berichten werden verstuurd, leek het aanvankelijk alsof de Messenger-berichten gewoon waren verzonden. De ingepakte smartphone ontving ze echter pas nadat de aluminiumfolie volledig was verwijderd.

De theorie: waarom blokkeert folie radiosignalen?

De aluminiumfolie verstoort de draadloze communicatie van de telefoon. Dat komt door de geleidende eigenschappen van aluminium. Wanneer elektromagnetische golven het metaal raken, ontstaan elektrische stromen die een deel van het signaal terugkaatsen en een ander deel verzwakken.

Wordt een telefoon strak in meerdere lagen aluminiumfolie gewikkeld, dan kunnen radiosignalen zó sterk worden gedempt dat de antennes geen bruikbare verbinding meer kunnen maken. Daarvoor moet de folie het toestel wel volledig omsluiten: gaten of openingen kunnen ervoor zorgen dat signalen alsnog naar binnen of buiten komen.

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Dit principe heet Faraday-afscherming, naar de Engelse natuurkundige Michael Faraday. Hij ontdekte in de negentiende eeuw al dat metaal elektrische velden kan afschermen. Hetzelfde principe wordt toegepast in een kooi van Faraday, waarbij een object volledig door metaal wordt omgeven.

Hoe zit het met andere draadloze signalen?

Niet alleen mobiele signalen worden geblokkeerd, ook andere draadloze verbindingen kunnen wegvallen. Zo kan een ingepakte telefoon geen verbinding meer maken met mobiele zendmasten en worden ook wifi- en bluetoothsignalen verstoord. Zelfs gps kan uitvallen. Smartphones bepalen hun locatie namelijk met radiosignalen van satellieten. Als de folie die signalen voldoende verzwakt, kan de telefoon de satellieten niet meer betrouwbaar detecteren.

De telefoon zelf blijft overigens gewoon werken, maar zonder draadloze verbinding vallen veel functies weg. Bellen, berichten ontvangen en locatiebepaling zijn dan bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Zodra de folie wordt verwijderd, kunnen de draadloze verbindingen zich weer herstellen. Wie dus even helemaal offline wil zijn, heeft aan een rolletje aluminiumfolie eigenlijk genoeg!