Column: Je hebt waarschijnlijk geen smartwatch nodig

Een smartwatch klinkt als een goed idee en eenmaal om je pols wil je nooit meer zonder. Maar wellicht heb je er toch geen nodig.

Wel of geen smartwatch

Heb je een iPhone en wil je een smartwatch, dan is de keuze makkelijk: je koopt een Apple Watch. Deze werkt goed en elk jaar komt er een nieuwe versie uit. Als Android-gebruiker is de keuze niet zo makkelijk. Gebruik je een Samsung, dan neem je waarschijnlijk een Galaxy Watch, maar je kunt ook gaan voor een Fossil, Garmin, Fitbit of een ander merk.

Tot nu toe evenaart niets het gebruiksgemak en het aantal apps van een Apple Watch, maar daar komt mogelijk verandering in. Wear OS 3.0 komt er namelijk aan. De enorme update van het besturingssysteem is deze keer in samenwerking met Samsung gemaakt en ook voor het eerst te gebruiken op de nieuwe Galaxy Watch 4. Horloges die nu Wear OS 2.0 draaien, krijgen de update echter pas eind volgend jaar.

Het duurt dus allemaal nog even, maar Wear OS 3.0 lijkt de manier om de smartwatchmarkt voor Android een schop te geven. Met meer apps voor de Samsung Galaxy Watch via de Play Store, betere accuduur en een snellere interface voor iedereen. Maar heb je het wel nodig?

Kapot

Ik heb de afgelopen jaren een smartwatch gedragen en het duurde niet lang tot ik niet meer zonder kon. Het is zo praktisch om alle meldingen van je telefoon even op je pols te zien. Je hoeft niet bij elk geluidje je telefoon te zoeken om daarna teleurgesteld naar een suf mailtje te kijken, want dat zie je in een oogopslag op je horloge en daarna ga je verder met je leven.

Ook andere functies zijn snel onmisbaar. Zoals dat ik op mijn pols een fotootje zie als er iemand op mijn slimme deurbel drukt, of ik mooie foto’s van mezelf kan maken door mijn smartwatch als knop te gebruiken. Mijn hartslag en workouts worden ook nog eens netjes bijgehouden, net als de talloze andere gezondheidsfuncties die huidige smartwatches hebben.

Maar toen viel mijn slimme horloge op de badkamertegels en was het scherm stuk. Repareren bleek geen optie, maar de wearable werkte verder nog goed. Nog bijna een jaar lang tikte het wijzerloze horloge voort. Er vielen alleen steeds meer stukjes glas van het scherm af, totdat het horloge een maand geleden de geest gaf.

Witte vlek

De afgelopen weken zat er bij mijn pols dus een duidelijke witte vlek op mijn verder door de zon gebruinde arm, omdat ik buiten altijd een horloge droeg. Een constante herinnering van wat ik niet meer had.

Toch zie ik na een maand nu ook de voordelen. Niet altijd op elk moment elke notificatie hoeven lezen en niet altijd direct bereikbaar kunnen zijn, geeft best veel rust. Aanvankelijk dacht ik dat ik de rust alleen tijdens de vakantieperiode zou waarderen, maar dat is niet zo. Het is best gezond om soms een beetje afstand te nemen van de technologie in ons leven, en een smartwatch laat dat niet toe.

Notificaties en andere functies zijn uiteraard uit te schakelen zodat je bijvoorbeeld alleen gebruik maakt van de gezondheidsfuncties, maar dan voelt een smartwatch als een onnodig dure aankoop. Wellicht is de nieuwe Fitbit Charge 5 die eind deze maand verschijnt een gouden middenweg. Deze fitnesstracker lijkt steeds meer op een smartwatch, maar notificaties zien er op Fitbits meestal zo beroerd uit dat je ze niet eens wil gebruiken.

Wat is jouw indruk van Wear OS 3.0? Ga je nu ook voor een smartwatch, of niet? Laat van je horen in de reacties.

