Betaal jij met je mobiel? Trap niet in deze nieuwe oplichtingstrucs!

Wie een nfc-chip in z’n smartphone heeft, kan met Google Pay gemakkelijk contactloos betalen. Daar zit een groot risico aan, zo blijkt uit een recente truc onder cybercriminelen.

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Verontrustende toename in nfc-oplichting

Kaspersky slaat alarm. Dat doet het bekende beveiligingsbedrijf met een recent gepubliceerd dreigingsrapport. Hun onderzoek laat zien dat het aantal specifieke aanvallen op de nfc-chip in Android-toestellen de eerste vier maanden van dit jaar met 188 procent is gestegen ten opzichte van die periode vorig jaar. Alleen al in de systemen van Kasperky werden 35.600 ‘digitale overvallen’ geregistreerd.

De nfc-chip deed z’n intrede rond 2010 met de iconische Samsung Nexus S. Vanaf 2020 staat deze technologie vrijwel standaard op middenklassers en high-enders van de meeste merken. Dat maakt de chip zo’n populair doelwit onder criminelen. Hieronder leggen we uit welke malafide praktijken momenteel plaatsvinden.

Op deze manieren proberen criminelen jou te beroven

Zoals zo vaak krijg je een WhatsApp-bericht of sms’je van je bank met het verzoek om iets te installeren. Dit bericht kan bijvoorbeeld gaan over een benodigde systeemupdate of een kwestie rondom de beveiliging van je account. Klik je op de link in het bericht van de oplichters, dan installeer je malware. Daarna krijg je de vraag in beeld om je bankpas tegen de achterkant van je telefoon te houden en je pincode in te tikken.

De zojuist geïnstalleerde malafide app leest via de nfc-chip al je pasgegevens en levert deze keurig af bij de boeven die achter deze nieuwe vorm van oplichting schuilgaan. Vervolgens wordt de gestolen kaart gekopieerd op een smartphone van de oplichters, zodat ze betalingen kunnen doen en jouw geld kunnen opnemen.

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Er is nog een andere oplichtingspraktijk. Ook dit begint met een bericht of telefoontje, zogenaamd van je bank. Je zou een app moeten installeren op je telefoon om veilig te blijven of vanwege een ander dringend smoesje. Na installatie vraagt de app om die voortaan te kiezen als standaardmethode voor contactloos betalen.

Vervolgens maakt de kwaadaardige app op de achtergrond ongemerkt verbinding met de server van de oplichters. Hierna worden de nfc-gegevens van een kaart die van hun is, naar het apparaat van het slachtoffer verzonden. Dit heb je zelf helaas geen moment door.

De laatste stap in deze fraude is dat je de instructie krijgt om naar een geldautomaat te gaan. Hier moet je geld overmaken naar een ‘beveiligde rekening’ of je eigen rekening. Slachtoffers wordt gevraagd om hun smartphone tegen de nfc-lezer van de automaat te houden. In werkelijkheid communiceert die met de kaart die bij de boeven hoort. Je stort zo dus geld op hun rekening. Deze oplichting wordt pas laat opgemerkt omdat jij degene bent die geld stort en de criminelen buiten beeld blijven.

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Dit moet je zelf (niet) doen

De belangrijkste regel bij het krijgen van berichten van je bank, is extra goed opletten. Bedenk goed hoe je normaal gesproken nieuws ontvangt van je bank. Dat is waarschijnlijk via je bankapp, mail of ouderwetse brieven. Communicatie via WhatsApp-berichten en sms past daar doorgaans niet bij.

Ook het downloaden van een app is een raar verzoek aangezien de meeste mensen al een officiële bankapp hebben. Houd ook altijd Google Pay aan als betaalmethode en laat je niet verleiden om een andere dienst als standaardmethode voor contactloos betalen te installeren. Wie trouwens alleen applicaties via de Play Store op z’n toestel zet, loopt ook al een stuk minder risisco om slachtoffer te worden van nfc-oplichting.

Blijf veilig met deze tips voor jouw Android!