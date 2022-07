Column: Helaas gaat de keuze nog vaak tussen innovatie en duurzaamheid

Duurzaamheid is belangrijk, maar helaas moet je nog steeds vaak de keuze maken tussen innovatie of duurzaamheid.

Innovatie of duurzaamheid

Als het gaat om duurzame keuzes maken, wordt vaak zoiets simpels als overstappen naar een duurzame bank genoemd. Zet jij je geld daar neer, dan wordt het geïnvesteerd in een duurzame wereld. Bij andere banken kunnen je centen worden geïnvesteerd in wapens, of in bedrijven die geen goede intenties hebben rond klimaatverandering of dierenwelzijn.

Afgezien van de administratie die bij zo’n overstap komt kijken, is het inderdaad een relatief kleine aanpassing. Toch kan ik moeilijk afscheid nemen van al die fijne functies in mijn bank-app. Een duurzame bank zoals ASN loopt daar toch mee achter. De app werkt prima hoor ik van tevreden gebruikers, maar ik verlang teveel naar echte innovatie.

Als het bijvoorbeeld mogelijk is om met een smartwatch te betalen, wil ik daar zo snel mogelijk gebruik van maken. ASN heeft pas net de functie gekregen om met Apple Pay te betalen, terwijl een bank als ING daar twee jaar geleden al mee kwam. Beide banken hebben overigens nog steeds geen ondersteuning voor Google Pay.

Betalen door te richten

Dat verschil is wel logisch. Een grote bank heeft veel meer gebruikers, verdient daar veel meer geld mee en heeft dan meer ruimte om te innoveren. De ING-app barst bijvoorbeeld van de functies, waar meer klanten door aangetrokken worden.

ING weet dat goed, waardoor nieuwe functies nu al ruim van te voren worden aangekondigd. De bank werkt nu samen met Samsung aan toekomstige technologie waardoor je geld kunt overmaken door je smartphone te richten naar de persoon die je wil betalen.

Dat is technologie die de wereld van betalen compleet kan veranderen, en daar wil je natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn. Het is toch suf om met je duurzame rekening jaren te moeten wachten. Dat al je vrienden met het grootste gemak betalen, terwijl jij nog informatie moet uitwisselen zoals een Tikkie-linkje.

Fairphone

Op het gebied van duurzaamheid wordt er natuurlijk ook geïnnoveerd. Qua smartphones is Fairphone het ultieme voorbeeld daarvan. Tegenwoordig worden telefoons dichtgelijmd en is het vaak onmogelijk om de accu te vervangen als die niet meer goed is. De toestellen van Fairphone kun je zonder problemen openen en je kunt zelfs op eigen houtje onderdelen vervangen.

Toch kies ik als liefhebber van high-end smartphones met een mooi design en de nieuwste technologie niet snel voor een Fairphone-toestel. Het is meer dan goed genoeg voor de gemiddelde consument, maar als je de cutting edge wil ga je voor wat anders.

Duurzamer leven betekent vaak wat inleveren. Bijvoorbeeld stoppen met vlees eten, minder spullen kopen en minder met het vliegtuig. Het is een bewuste keuze om met jouw acties wat bij te dragen aan de wereld. Maar we hebben allemaal onze grenzen. Ik heb liever geen vlees dan oude technologie.

