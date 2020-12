DxOMark is een onafhankelijk onderzoeksbureau, bekend van het testen van smartphones en specifieke onderdelen daarvan. Het jaar is bijna voorbij dus het is tijd om de beste telefoons te kiezen. De toestellen met de beste camera’s en scherm van 2020? Die check je hier!

DxOMark winnaars 2020: beste camera

De eerste plek voor de beste camera set-up van een smartphone wordt ingenomen door de Huawei Mate 40 Pro. Op alle mogelijke camera-onderdelen scoort dat toestel in totaal 136 punten. Daarmee kun je denken aan kleurechtheid, contrast, nachtmodus details of bijvoorbeeld zoommogelijkheden. Met deze score mag het toestel zich dus kronen tot beste camerasmartphone van afgelopen jaar.

Hoe wij te spreken waren over de camerakwaliteit en het toestel op alle andere vlakken, lees je in onze uitgebreide Huawei Mate 40 Pro review. Daarin gaan we uiteraard ook verder in op de camera’s en zie je verschillende kiekjes gemaakt met dat toestel.

Beste zoommogelijkheden op een smartphone

Totdat de Mate 40 Pro de eerste plek overnam, was de Mi 10 Ultra van Xiaomi de telefoon met de beste camera’s. Dat toestel scoorde in total namelijk 133 punten, een minimaal verschil dus. Wel scoort deze smartphone het beste op het gebied van zoommogelijkheden aldus het onderzoeksbureau. Deze variant van de Mi 10-serie is niet bij ons te koop.

Zoomen kan met de 48 megapixel-periscoopcamera die tot vijf keer optische zoom kan gebruiken. Er zijn al smartphones op de markt die verder kunnen zoomen, maar die heeft DxOMark niet getest. Daarvan worden dus ook geen scores opgenomen op de site.

Smartphone met beste scherm van 2020 is?

Misschien niet geheel onverwacht gaat de prijs voor de smartphone met het beste scherm naar de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Het scherm van dat toestel scoorde in totaal 89 punten, een puntje meer dan de OnePlus 8 Pro. Displays worden ook op meerdere punten getest, waarbij je kunt denken aan de (piek)helderheid, resolutie, ververssnelheid, kleurechtheid en meer. De derde plek wordt ingenomen door de iPhone 12 Pro, niet geheel toevallig ook een scherm dat gemaakt is door Samsung.

Check de Samsung Galaxy Note 20 Ultra-review of bekijk onderstaande reviewvideo om meer te weten komen over dat toestel. Ook de OnePlus 8 Pro hebben we uiteraard uitvoerig aan de tand gevoeld. Onze bevindingen daarmee lees je in onze review.