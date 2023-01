Kijk nu: Suzan & Freek staan op het menu en nog 4 tips

Met zoveel verschillende streamingdiensten is het aanbod overweldigend. In onze wekelijkse streamingtips raden we je de nieuwste films, series en meer aan. In de filmtips van week 2 (2023): The Menu, Suzan & Freek en meer.

Filmtips week 2 (2023): The Menu en Suzan & Freek

Met een Chromecast in je televisie bekijk je media in uitstekende kwaliteit. Dat is handig, maar dan moet je wel weten wat je kan kijken (en luisteren). Daarom bieden we wekelijks de Android Planet-kijktips aan. Hierin geven we enkele actuele film- en serietips, zowel bij gratis als betaalde diensten.

1. The Menu (Disney Plus)

Het kost 1250 dollar om te eten bij het exclusieve restaurant van chefkok Slowik. Elke gang heeft een concept en vertelt een verhaal, maar de chef heeft ook een aantal bizarre verrassingen voor zijn gasten in petto.

Dan dreigt alles in de soep te lopen, omdat één van de gasten daar niet hoort te zijn. Een spannende film, waarin je als kijker ook nooit weet wat je kunt verwachten. Met onder andere Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy en Nicholas Hoult.

2. Wie is de Mol? 2023 (NPO)

Je hebt vast wel meegekregen dat het nieuwste seizoen van Wie is Mol? is begonnen. De eerste aflevering kun je nu terugkijken bij NPO, net als het napraatprogramma Moltalk.

In deze show strijden bekende Nederlanders in opdrachten om geld te verdienen, maar één van hen is de mol die juist stiekem zoveel mogelijk geld uit de pot probeert te halen. Dit seizoen speelt zich af in Zuid-Afrika. Kun jij de mol spotten?

3. Suzan & Freek: Tussen Jou en Mij (Netflix)

Het zangduo Suzan en Freek heeft een eigen Netflix-documentaire. Het duo uit de Achterhoek werkt niet alleen samen, maar is ook privé een stel. Hoe werkt dat en hoe gaan ze om met de roem waar ze nu van genieten?

4. Tough as Nails (Amazon Prime Video)

Op Prime Video staat nu de Nederlandse versie van wedstrijd Tough as Nails. Hierin strijden fitte en sterke mannen en vrouwen tegen elkaar. Vuilnismannen, bouwvakkers, brandweerlui en vissers rennen en tillen zich suf in opdrachten om uiteindelijk een lekker geldbedrag te verdienen. Een ode aan de hardwerkende mens.

5. The Rig (Prime Video)

In de Noordzee maakt de bemanning van een booreiland zich klaar om naar huis te gaan, maar dan gebeuren er vreemde dingen. Alles begint te trillen en een mysterieuze mist omhult de locatie, waarna de werklieden geen contact meer kunnen maken met het vasteland. Wat ze nu moeten doen is overleven.

