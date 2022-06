‘Gelekte renders en specs: dit is de Samsung Galaxy Xcover 6 Pro’

Er zijn renders gelekt van Samsung’s nieuwe, extra stevige smartphone: de Galaxy Xcover 6 Pro. Naast het uiterlijk weten we nu ook vrijwel zeker met welke specificaties de telefoon op de markt komt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Samsungs nieuwe Galaxy Xcover 6 Pro gelekt’

Naast de bekende Galaxy S, A en M-lijn, maakt de Zuid-Koreaanse fabrikant ook stevige smartphones voor in ruige (werk)omgevingen. Deze toestellen vallen in de Galaxy Xcover-lijn. Vorige week schreven we al over het nieuwste model in de serie en een deel van de specificaties, maar nu weten we ook hoe de Galaxy Xcover 6 Pro er (waarschijnlijk) uit komt te zien.

Dat het toestel tegen een stootje zal kunnen, lees je gemakkelijk aan het uiterlijk af. Zo heeft de 6 Pro een robuuste behuizing en lijkt ‘ie van hard plastic te zijn gemaakt. Dat breekt minder snel als duurdere, glazen smartphones. Over het hele toestel komen rode accenten terug en sommige knoppen zijn met een patroon bedekt om meer grip te bieden. Het toestel zou een IP68-certificatie hebben en dus stof- en waterdicht zijn.

Groter scherm met druppel-notch

Op de renders zien we dat het scherm dichter naar de randen loopt ten opzichte van zijn voorganger, de Galaxy Xcover 5. We zien bovenin een waterdruppel-notch. Het zou gaan om een 6,6 inch-display met een resolutie van 2408 bij 1080 pixels. De verversingssnelheid zou 60Hz zijn en in de notch zit een 13 megapixel-frontcamera.

De renders laten zien dat op de achterkant van de 6 Pro twee camera’s zitten. De hoofdcamera zou een 50 megapixel-sensor hebben met daaronder een groothoeklens van 8 of 12 megapixel.

In het toestel zit een batterij van 4050 mAh om je de dag door te helpen. Deze voorziet de Snapdragon 778G-processor van stroom. Dit is een prima chip die we kennen van de Motorola Edge 20 en Samsung Galaxy A52s. Volgens de gelekte specificaties heeft de Xcover 6 Pro 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte aan boord.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 12 en prijs

We gaan ervan uit dat de Galaxy Xcover 6 Pro uit de doos draait op Android 12 met de One UI-schil eroverheen. Samsung heeft bij haar premium-toestellen een meerjarig updatebeleid, maar of dat voor deze rugged-smartphone ook geldt, weten we niet precies.

De prijs van het toestel is nog onbekend, maar zal waarschijnlijk boven de adviesprijs van zijn voorganger vallen. De Galaxy Xcover 5 kwam op de markt voor 289 euro, maar had minder indrukwekkende specificaties.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste Samsung-nieuws? Houd dan onze website in de gaten, download de Android Planet-app of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!