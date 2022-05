‘Samsung Galaxy Xcover 6 Pro gelekt: dit zijn de verwachte specs’

Samsungs nieuwe stevige smartphone gaat de Galaxy XCover 6 Pro heten, zo blijkt uit nieuwe informatie. Ook zijn de belangrijkste specificaties van het toestel nu gelekt.

‘Samsung Galaxy Xcover 6 Pro specificaties gelekt’

Samsung werkt aan een nieuwe, stevige smartphone: de Galaxy Xcover 6 Pro. Dit blijkt uit een vermelding in de apparatencatalogus van de Google Play Console. Hierdoor zijn ook een aantal belangrijke specificaties van het rugged toestel bekend.

Zo krijgt de Galaxy Xcover 6 Pro een Snapdragon 778G-processor. Deze chip kennen we van de Motorola Edge 20 en Samsung Galaxy A52s en kan overweg met 5G-internet. De krachtige processor wordt waarschijnlijk één van de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van vorige Xcover-toestellen. De stevige telefoons van Samsung hebben vaak een oudere en simpelere chip, waardoor ze niet zo vlot zijn.

Daarnaast zou de Galaxy Xcover 6 Pro voorzien zijn van 6GB aan werkgeheugen en een full-hd-scherm. De verwachting is dat het display ongeveer 6,5 inch groot is. Verder draait het opvallende toestel waarschijnlijk op Android 12 met de One UI-software van Samsung. We verwachten dat het bedrijf jarenlang updates uitbrengt.

Xcover-smartphones zijn extra stevig

Sommige specificaties zijn nog onduidelijk. We weten bijvoorbeeld niet hoe groot de accu van de Xcover 6 Pro is, hoe snel de telefoon oplaadt en hoe het zit met de camera’s. Wel ligt het voor de hand dat de behuizing extra stevig is en tegen stof en water kan. Daardoor kun je ‘m prima gebruiken in ruige (werk)omgevingen.

In maart 2021 introduceerde Samsung de Galaxy Xcover 5, die nog steeds bij Nederlandse (web)winkels te vinden is. Het toestel onderscheidt zich door de robuuste behuizing en het compacte 5,3 inch-scherm. De telefoon moest het niet van zijn interne hardware hebben: de Exynos 850-processor was langzaam en de accu met 3000 mAh nogal klein.

