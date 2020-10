De Google Assistent krijgt een gastmodus. Zodra je deze aanzet slaat de digitale butler geen persoonlijke gegevens van jou en je gasten op. De nieuwe functie rolt in de komende weken uit voor alle apparaten met de Google Assistent.

Google Assistent krijgt binnenkort een gastmodus

Dat kondigt het bedrijf zelf aan via een blog op haar website. De nieuwe modus wordt geactiveerd via een stemcommando en zorgt ervoor dat de inhoud van je verzoeken vergeten worden, net als bijvoorbeeld de incognitomodus van je browser.

Verder maakt de gastmodus van de Google Assistent geen gebruik van persoonlijk opgeslagen informatie, zoals je agenda-afspraken. Wanneer je het hulpje dus vraagt wat er vandaag op de planning staat, krijg je geen gehoor.

De nieuwe gastmodus werkt straks op alle apparaten met een Google Assistent, waaronder speakers (als de onlangs verschenen Nest Audio) en slimme schermen, zoals de Nest Hub.

Google rolt de gastmodus “in de komende weken” uit, zonder een specifieke datum te noemen. Het bedrijf laat eveneens in het midden wat voor specifiek stemcommando je moet gebruiken om ‘privacystand’ aan te zetten. Vermoedelijk wordt het zoiets als “Hey Google, zet de gastmodus aan”.

Locatie in Google Maps wissen

Tot slot kondigt het bedrijf nieuwe manieren aan waarop Google-gebruikers hun privacy kunnen beschermen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om je locatiegeschiedenis in Google Maps aan te passen. Vooralsnog rolt het nieuwe Google-beveiligingscentrum, waarin je onder meer je privacy kunt regelen, eerst uit voor Amerikaanse gebruikers. De update rolt “binnenkort” wereldwijd uit, aldus Google.

Privacy en de Google Assistent

Normaal gesproken slaat de Google Assistent alles op. Door steeds meer over jouw situatie te leren, kan de digitale hulp namelijk beter inspelen op je vragen. Sinds kort kun je wel aangeven dat deze opgeslagen opnames automatisch na 3, 18 of 36 maanden verwijderd moeten worden. Het is overigens ook mogelijk om het opslaan van audio helemaal te verbieden.

