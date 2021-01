Er valt veel te lachen met Googles spraakassistent. Dit zijn de 60 grappigste vragen en antwoorden van de Google Assistent.

Grappige Google Assistent-antwoorden

De Google Assistent is een handige spraakassistent waarmee je van alles kunt doen. De assistent kan vragen beantwoorden, op het internet zoeken, helpen berichtjes te sturen of je slimme huis besturen. Google heeft er ook voor gezorgd dat de assistent een persoonlijkheid heeft inclusief humor, maar dan moet je wel weten wat je moet vragen. Daarom zetten we de leukste reacties op een rij.

Bij veel van deze vragen heeft de Google Assistent meerdere antwoorden. Vraag je bijvoorbeeld om een grapje of een liedje, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan daarom lonen om de vragen zelf ook eens uit te proberen. Laat je in de reacties weten wat je zoal bent tegengekomen?

1. Kun je gedachten lezen?

2. Vertel eens een grap?

3. Kun je een liedje zingen?

4. Waar denk ik nu aan?

5. Wat is je ochtend routine?

6. Heb je huisdieren?

7. Ken je Siri?

8. Vertel me een verhaal

9. Wat is de zin van het leven?

10. Ben jij Skynet?

11. Hoe oud ben je?

12. Heb je een Facebook-account?

13. Kun je een sandwich voor mij maken?

14. Wat is je favoriete Pokémon?

15. Ken je Cortana?

16. Ken je Alexa?

17. Wat draag je nu?

18. Wat ben je aan het doen?

19. Wat is je favoriete kleur?

20. Wat vind je van Google?

21. Hodor

22. Ben ik knap?

23. Hoe gaat het?

24. Ik ben je vader

25. Ik ben dronken

26. Houd je van me

27. Ben je mijn vriend?

28. Ik wil met je trouwen

29. Wat zegt de vos?

30. Who let the dogs out?

31. Wat is je favoriete televisieserie?

32. Heb je een relatie?

33. Geloof je in de kerstman?

34. Waar ben je bang voor?

35. Hoe Lang is een Chinees?

36. Wanneer ben je jarig?

37. Buurman, wat doet u nu?

38. Word je ooit moe?

39. Heb je gevoelens?

40. Beschrijf je persoonlijkheid

41. Krijg ik een cola?

42. Wie is beter, jij of Siri?

43. Hoe zie je eruit?

44. Vertel een eng verhaal

45. Stel mij eens een vraag?

46. Weet jij wie de Mol is?

47. Ben jij de Mol?

48. Spreek je ook Limburgs?

49. Heb jij een scheet gelaten?

50. Doe je ook de afwas?

51. Hou je van stroopwafels?

52. Hou je van bitterballen?

53. Hou je van spruitjes?

54. Kun je tegen kietelen?

55. Zelfvernietiging

56. Wat betekent mijn naam?

57. Heb je Flappie gezien?

58. Kun je fluiten?

59. In de discotheek zat ik van de week

60. Vandaag is rood

Alle nuttige vragen

Natuurlijk is de Google Assistent het handigst als de spraakassistent je helpt in het dagelijks leven. We zetten alle Google Assistent-vragen voor je op een rij.

Kom je nog andere hilarische antwoorden van Google Assistant tegen? Laat het dan weten in de reacties hieronder!